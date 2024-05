Carlos Pavón Amenaza con Bloquear Carreteras si no Avanza Construcción de Nueva Clínica del IMSS en Fresnillo

“El Municipio no Está Haciendo lo que le Corresponde”

Por Miguel Alvarado Valle

El secretario general del Sindicato Minero Metalúrgico “Frente”, Carlos Pavón Campos, reveló a Página 24 Zacatecas la intención del sindicato de retomar la exigencia de construir una nueva clínica del IMSS en Fresnillo después de las elecciones.

En caso de no observar progreso, Carlos Pavón advirtió que bloquearán las carreteras hasta obtener una respuesta concreta, “si vemos que no hay movimiento vamos a hacer lo que tengamos que hacer porque no es posible que ya estén las condiciones y no las aprovechen”.

Aseguró que durante la úl t ima manifestación, la delegada del IMSS reveló que había un presupuesto de 2 mil 80 millones de pesos para la clínica en Fresnillo, que estaba autorizada desde el 2018.

El terreno para la construcción ya fue donado y regularizado, pero aún falta que el municipio destine un presupuesto para la urbanización, permitiendo así que el IMSS comience la inversión en la clínica.

“No es posible que lo dejen ir con las necesidades que tenemos en Fresnillo. Nosotros regularizamos el terreno porque se debía un predial. Lo pagamos para que se concretara la donación, fuimos a checar lo de los servicios, y nada más falta que el municipio empiece con un presupuesto para urbanización para que el Seguro Social ya empiece a invertir en la clínica”.

Mencionó que anteriormente ya no venían a la delegación del IMSS a manifestarse para arreglar asuntos de un enfermo en particular, sino específicamente por la construcción de la clínica para que cubra las necesidades de los derechohabientes de esta región del estado En este sentido, el secretario destacó las deficiencias en el servicio de salud para los mineros en Fresnillo, incluida la falta de atención, citas prolongadas, escasez de medicamentos y la sobresaturación de la clínica, “tenemos fotos de cómo tienen a la gente tirada en el piso. Es una clínica que no tiene las condiciones adecuadas para atender a los 10 mil sindicalizados.”

Asimismo, enfatizó que muchos miembros del sindicato han tenido que utilizar parte de sus salarios para costear tratamientos médicos debido a estas deficiencias. Sin embargo, apuntó que este problema no es exclusivo de Zacatecas, sino que se extiende a nivel nacional, reflejando las carencias del sistema de salud en México.

Finalmente, resaltó que la construcción de la clínica en Fresnillo es crucial no solo para los mineros, sino también para todos los derechohabientes en la región.