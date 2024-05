Mi Jardín de Flores

Continúa el Sexenio Monrealista del Terror

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Tenemos que impulsar la soberanía alimentaria, la atención a la mujer en el campo, así como robustecer los programas del Bienestar para el campo, además del impulso a los productores agrícolas’: Ulises Mejía Haro.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 18 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Continúa el Sexenio Monrealista del Terror

¡AY, DIOS de mi vida, continúa el sexenio monrealista de terror!: los malos organizados e ‘inteligentes’, siguen arrancando vidas y mutilándolas para exhibir sus restos como si fueran trofeos, son unos deshumanizados.

-SON MÁS que eso, unos auténticos hijos de la ching… (censurado), que no tienen corazón, pero sí mucho dinero para comprar impunidad, es increíble cómo una caterva de delincuentes pueden más que el gobierno del David, con miles de soldados, guardias nacionales y policías de los tres niveles de gobierno-.

-ESTÁN SEMBRANDO el terror: por eso arrojaron una cabeza humana a las puertas de la escuela primaria Profesor Salvador Varela Reséndiz, ubicada en la calle Julio Ruelas, colonia Tres Cruces, en la mera capital del estado: Zacatecas.

“NO MANCHEN, no fue en ningún municipio alejando de la capital, no, arrojaron la cabeza humana en la mismita Ciudad de Zacatecas, ‘cuidada’ por cientos de policías de los tres niveles de gobierno, soldados del Ejército Mexicano y elementos de la Guardia Nacional.

“ESOS DESGRACIADOS intentaron asustar a los niños de esa escuela y eso no tiene nombre; afortunadamente no tuvieron clases; por eso insisto: si el tiro es contra David y su mal gobierno, lléguenle, agárrense a cocolazos, pero no se metan con el pueblo y menos contra los niños, no mamen.

“PERO NO fue todo, restos humanos -posiblemente pertenecientes a la cabeza arrojada a la escuela- fueron arrojados en las inmediaciones del Poli Deportivo, cerca de un espectacular de la candidata a diputada local del Distrito III, por Morena, Violeta Cerrillo, ¿qué mensaje quisieron dejar esos narcocarniceros?”.

-TODO MUNDO está espantado en la capital del estado, matan gente es bares y restaurantes, espacios deportivos, dentro de casas particulares, en las calles del Centro Histórico y en todo lugar, lo hacen para sembrar el terror, matando a gente inocente, no tienen perdón de mi Padre Dios-.

-¿Y QUÉ demonios hace el David? ¿Qué demonios hace el fiscal Cristian Paul? ¿Qué demonios hace el yéneral Arturo Medina Mayoral, que no sean declaraciones festivas, como esas de que los narcobloqueos fueron porque abatimos al capo ‘El Gordo’, dizque jefe de plaza del Cártel de Sinaloa?

“¿CUÁL GORDO?, si ni siquiera dijeron su nombre, tampoco mostraron la foto, hasta pareciera que fue puro cuento, como ese del ‘Año de la Paz 2024’, ¡mamones, el narco les está dando hasta por debajo de la lengua, y no lo quieren reconocer!”.

-YA QUE venga la Revocación de Mandato, para que los hermanos Monreal Ávila, se vayan de la política y del servicio público, que al cabo son multimillonarios-.

Siguen Desapareciendo Mujeres en Jerez

-JEREZ, SE está quedando sin mujeres, pues siguen desapareciendo, hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publica la Cédula de Búsqueda de ALEXA TORRES CASILLAS, guapa joven de 26 años, desaparecida forzadamente desde el 1 de mayo del presente año, en Jerez de García Salinas, Zacatecas.

Y EN VILLA García, Zacatecas, desapareció el joven JUAN MANUEL DÍAZ HERNANDEZ de 27, desde el 20 de julio de 2023.

-LA MAYORÍA de los desaparecidos son jóvenes a quienes en muchos de los casos los enrolan los malos organizados en sus filas-.

-OTRAS LOS desaparecen o les quitan la vida, madre Teresa, y lo peor: no se vuelve a saber nada de ellos y en un verdadero martirio, por eso da coraje que este gobiernito de miércoles del David Monreal, no haga nada para evitarlo o dar con ellos.

Sandra Cuevas vs David Monreal

-ANOCHE ME enteré que la Sandra Cuevas, alcaldesa con licencia de la Delegación Cuauhtémoc, y candidata por MC, al Senado de la República, denunció en el noticiario de la Azucena Uresti, que el ‘Monris’ está enojado con ella porque no quiso apoyar la candidatura de su hija Catalina Monreal Pérez, candidata a sucederla en la susodicha Delegación o Alcaldía, y que le está levantando falsos y poniéndole piedritas en el camino; que va a organizer una rueda de prensa para denunciar lo que le está haciendo y otras cosas más-.

-SI ME enteré -dice don Roberto- pero Ricardo lo niega: ‘sus aseveraciones no son ciertas, tengo 42 años en la política y siempre en tiempos electorales levantan falsos a mi familia y a mí’, dijo palabras más palabras menos-.

-PUES SE va a poner bueno el pleito, la Sandra Cuevas es una mujer muy claridosa, sin pelos en la lengua, pero que raya en lo vulgar y grosero-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.