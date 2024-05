La Ley de Revocación de Mandato Podría ser un Gran Avance Para Zacatecas: Adán

“Yo Votaría por la Revocación de David Monreal”

Por Nallely de León Montellano

Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) comentó que la Ley de Revocación de Mandato aprobada por la legislatura local, podría ser un gran avance para la democracia en Zacatecas, sin embargo, refirió que existe el riesgo de que dicho proceso legislativo concluya mediante la debida publicación en el Periódico Oficial.

En este sentido, dijo que “todo servidor público debe de ser evaluado, todo servidor público tiene que darle cuentas al pueblo, a la gente que creyó y votó por él; hay muchos actores políticos que le han quedado a deber mucho a la gente, el propio Poder Legislativo, el propio Poder Judicial, puede ser una buena Ley pero esperemos que verdaderamente le den el cauce y trámite”.

Reiteró la importancia de que, además del gobernador, todos los funcionarios públicos, incluyendo presidentes municipales se sometan al escrutinio de la gente para determinar si siguen en su cargo, ya que existen muchas problemáticas en el estado cuyos titulares no han trabajado de manera adecuada para darles solución.

En lo que refiere al gobernador David Monreal Ávila, comentó que hasta el momento no ha hecho ‘las cosas bien’ como mandatario, por lo que, de ser posible, votaría a favor de su revocación.

“No se ha cumplido como el pueblo quisiera, a lo mejor no es la solución de todos los problemas, pero yo creo que sí es eficientización del funcionario porque muchos no cumplen con su trabajo y no hay quien les llame a cuentas, con esta Ley de Revocación de Mandato lo obligaría a cumplir con su función”, agregó.

Finalmente, mencionó que estará al pendiente del proceso de dicha Ley ya que, lamentó, que los problemas en el campo, la economía y la seguridad pública persisten y no hay soluciones que le otorguen verdadera paz a la ciudadanía.