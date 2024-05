Mi Jardín de Flores

¿El Año de la Paz? ¡Cuatro Asesinatos en un día!

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 20 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Cuatro Asesinatos, dos Privaciones Ilegales de la Libertad y un Herido

¡AVE MARÍA Purísima!

-¡SIN pecado concebida!-.

-¡SANTO Dios, no cesan los homicidios dolosos!-.

-Y COMO dijo don Teofi lito, ‘ni cesarán’ -contesta don Roberto, quien abunda-; ayer fue un domingo de perros, hubo asesinatos como arroz; en Malpaso, Villanueva, Zacatecas, el narco, como bien informa nuestro Diario Página 24 Zacatecas, los narcos se dieron vuelo impunemente:

1.– COMETIERON un asesinato.

2.– DESAPARECIERON a dos personas.

3.– HIRIERON a otra más.

4.– NO HAY ningún detenido; en Zacatecas impera la impunidad, por eso el narco se da vuelo todos los días y ayer domingo no fue la excepción..

DEL hombre que perdió la vida las autoridades sólo informaron que el cuerpo perteneces a un menor de edad, que ya fue identifi cado.

LOS DOS desaparecidos, o mejor dicho privados ilegalmente de la librrtad, son: Diana Cecilia Olivo Jiménez, de 29 años y Eduardo Acosta Albino, de 34 años. .

DEL herido, lo único que informaron es que ‘es del sexo masculino y que lo están atendiendo en el Hospital General de la ‘capital del crimen’, o sea, Zacatecas. .

Y COMO dijo el extinto Güerito de la Tele, ‘aún hay más’: Alrededor de las 8:30 de la mañana, en la vialidad Manuel Felguérez, en la capital del estado, fueron encontrados restos humanos envueltos en tres bolsas de plástico; un informe escueto reveló que pertenecieron a ‘un masculino’.

EN Sombrerete, otro ‘masculino’, que en vida llevó el nombre de Luis, fue asesinado a puñaladas; su verdugo lo sorprendió en la calle Quintana Roo y le clavó el arma blanca en varias ocasiones y ahí quedó sin vida en un charco de sangre; del asesino no se sabe nada.

FINALMENTE en la cabecera municipal de Guadalupe, vecinos de la calle Ancón, fraccionamiento La Comarca, reportaron al Sistema de Emergencia 911, los estruendos de varios plomazos; cuando las autoridades llegaron al hogar reportado, estaba cerrado y solicitaron al juez en turno una orden de cateo que les fue concedida, por lo que al entrar vieron que un hombre yacía muerto. Tampoco hubo detenidos..

-¡SANTO DIOS!, ¿cuatro homicidios dolosos, dos privaciones ilegales de la libertad, un herido a balazos y no hay un sólo detenido? Es de no creerse-.

-PUES créalo, porque además fue domingo y el francés Cristian Paul, que cobra como fi scal general de Justicia, así como el yéneral, Arturo Medina Mayoral, que recibe sueldazo como secretario de Seguridad Pública, ni por equivocación trabajan los domingos-.

-¡VIVE DIOS, y una si no trabaja no come!-.

Hay Mucha Preocupación por la Inseguridad

-LO DIJO don Raymundo Moreno y lo dijo bien: ‘La inseguridad que padecemos no es producto de nuestra imaginación, sino una realidad lacerante que nos lastima y nos duele a todos a diario’, esto porque don David y sus empleados dicen que Zacatecas es uno de los estados más seguros del país, lo que es una mentira, estamos muy por encima de la media nacional y hay días en que ocupamos los primeros lugares.

Y DON Raymundo no miente cuando afi rma que ‘hemos visto en días pasados cómo asesinaron a un taxista a golpes en la Colonia Lázaro Cárdenas, cómo hubo balaceras y muertos a balazos en el Centro Histórico de nuestra ciudad y cómo encontraron una cabeza humana frente a una primaria aquí en tres cruces, y cómo arrojaron restos humanos’ .

POR ESO ‘Zacatecas vive bajo un régimen de terror; alarman tantos homicidios dolosos, desapariciones y narcobloqueos; los asesinatos -reconoce- pueden haber disminuido, pero el aumento de desapariciones y personas no localizadas y extorsiones es preocupante, estamos, de verdad, en la olla, es más, ni don David se siente seguro, por eso siempre trae guardaespaldas..

No hay Otra que la Revocación de Mandato

-PARA el Cuauhtémoc Calderón Galv án, la inseguridad no tiene remedio con un gobernador tan inepto y soberbio como el David, pues es mucha la violencia y la inseguridad (y) ante tanta ineptitud para gobernar, sólo queda la revocación de mandato, por eso promete el político-empresario: .

ESE VA a ser el tema después del 2 de junio y ya que está aprobada la ley reglamentaria y ya que hay posibilidad constitucional de hacerlo, estoy convencido que puede ser un mecanismo para decirle a David Monreal no funcionaste en la chamba, los zacatecanos nos organizamos y vas para afuera..

-YO INSISTO -dice don Roberto- el propio Presidente, Andrés Manuel López Obrador, lo ha reiterado: .el pueblo quita y el pueblo pone.-.

-ASÍ debería de ser en una democracia.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.