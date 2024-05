Denuncian a Héctor Bernal, Coordinador de Morena, por Violencia Política de Género

Lo Acusa Karla Fernanda, Candidata del Distrito II

* Y Adán González va por la Destitución de Rubén Flores

Por Miguel Alvarado Valle

La candidata a diputada local por el Distrito 11, Karla Fernanda Hernández, denunció en conferencia de prensa que ha sido víctima de violencia política en razón de género, debido a que ha sufrido situaciones de omisión, exclusión y ataques por parte de Héctor Bernal Gallegos, coordinador de Morena en este distrito.

Af i rmó que, a pesar de haberse registrado en tiempo y forma para poder ser candidata, la han querido dejar fuera de todas las actividades que realiza el partido de Morena durante esta campaña electoral.

“El día 12 de marzo, que salen las listas de los candidatos para diputación, desde ese día se me está privando de mi derecho, no me dejaban participar, incluso no me registraban”, manifestó.

Incluso, apuntó que Bernal Gallegos la acusó de haberle “robado la candidatura”, cuando realmente fue al contrario.

Fernanda Hernández, explicó que para esto, ganaron un juicio, pero lamentablemente lo ganaron muy tarde para aparecer en las boletas, además, llevaron a cabo un total de cuatro medios de impugnación.

En este sentido, enfatizó que su nombre no aparecerá en las boletas electorales por Morena en este distrito 11 y en su lugar aparecerá Héctor Bernal, afirmando que esta situación le afectará en gran medida para contar con más votos.

Asimismo, destacó que interpondrá una denuncia en contra de Héctor Bernal Gallegos y Rubén Flores Márquez, Presidente del Consejo Estatal de Morena, por negar su participación y violentar sus derechos político-electorales.

Por su parte, Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), comentó que estarán buscando la destitución de Rubén Flores, presidente del consejo, por todas las violaciones que ha cometido en contra de la candidata.

“Ya se demostró que Karla siempre tuvo la razón, ya se demostró que la comisión nacional la ratificó siempre ante los tribunales y claro que debe venir un castigo para quien generó todo este proceso porque a la compañera no la dejaron hacer campaña”, concluyó.