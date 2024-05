La UAZ Anuncia Nuevas Licenciaturas de Ciencias Forenses y Mercadotecnia

Son Necesidades Actuales: Rubén Ibarra

Por Miguel Alvarado Valle

Las licenciaturas en Ciencias Forenses y Mercadotecnia se suman a la oferta educativa de la Universidad Autónoma de Zacatecas (UAZ), las cuales, estarán disponibles para el próximo ciclo escolar. Este lunes, autoridades de la máxima casa de estudios dieron a conocer oficialmente estas dos nuevas licenciaturas en un evento protocolario presidido por el Rector de la universidad, Rubén Ibarra Reyes.

El rector enfatizó que recientemente se aprobó por el Consejo Universitario esta nueva oferta educativa, que responde a la responsabilidad institucional de atender las necesidades actuales.

Argumentó que si la ciencia, la tecnología, el humanismo y la investigación no se ponen al servicio de la sociedad, no tendría sentido el trabajo de la universidad, “la UAZ debe obedecer a la sociedad y no a intereses particulares, por eso esta nueva oferta educativa tiene características muy particulares”.

Armando Flores de la Torre, coordinador del área de Ciencias de la Salud, mencionó que para la carrera de Ciencias Forenses podrán ingresar alumnos de bachillerato de sociales, biológicas y físico-matemático y bachillerato general.

Además, esta licenciatura estará compuesta por 9 semestres y tres rutas terminales que incluyen genética forense, tecnología forense y criminalística, considerándola como una currícula de vanguardia.

En cuanto a la Licenciatura en Mercadotecnia, Efrén Zapata Martínez destacó que esta carrera responde a las necesidades de una sociedad en constante transformación, puesto que es una herramienta esencial para conectar ideas, productos y servicios con las personas.

Indicó que tendrán un programa sólido de enseñanza con contenido actualizado que permitirá a los egresados profesionalizarse en el campo laboral del marketing como profesionales competentes.

También mencionó que esta licenciatura ofrecerá tres terminales de especialización que incluyen marketing digital, marketing estratégico y emprendimiento.

Por su parte, Samantha Decire Bernal Ayala, jefa del Departamento de Servicios Escolares de la UAZ, informó que el próximo 15 de junio, a partir de las 8:00 de la mañana, se abrirá una segunda convocatoria de inscripción en la plataforma de la universidad y estará cerrando el 15 de julio.

Señaló que esta es una convocatoria rápida, por lo cual piden a los aspirantes que estén atentos para no quedar fuera, además, mencionó que el Examen Nacional de Ingreso se aplicará el próximo 3 de agosto en el campus UAZ siglo XXI.