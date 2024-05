Mi Jardín de Flores

David Sigue Metiendo Cadáveres en el Clóset

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Ustedes se dieron cuenta el 10 de mayo cómo se vio en Plaza de Armas, cientos de mujeres jefas de familia que estuvieron manifestando la desaparici ón de sus hijas, hijos, esposos, de sus familiares. Es una situación muy triste y dolorosa que se sigue repitiendo.: Lidia Vázquez Luján.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 21 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal Sigue Metiendo Cadáveres en el Clóset

ANOCHE abre don Roberto la conversación este martes 21 de mayo-, alrededor de las 22:15 horas, un hombre fue asesinado (aparentemente con el tiro de gracia) y su cuerpo tenía huellas de tortura; este cruento crimen letal fue achacado al crimen organizado y ocurrió en una casa particular ubicada en la calle Valentín Gómez Farías, colonia CNOP, en la capital del crimen, o sea, la ciudad de Zacatecas y, por supuesto, como siempre ocurre, no hay detenidos..

Y SEGÚN el desgobierno de David Monreal, fue el único asesinato ocurrido ayer, lo que es falso de todo falsedad

-¿OTRA vez el David con sus mentiras?-.

–SÍ, ACABO de ver el informe del Gobierno de México, y está reportando dos homicidios dolosos, miren: Zacatecas 2 asesinatos, es lo que reporta, o sea, David Monreal sigue escondiendo cadáveres en el clóset de su conciencia-

-¡VÁLGAME Dios, don David resultó igual o más mentiroso que don Alejandro Tello!-.

-UYYY. madre Teresa, eso yo lo dije hace más de dos años, cuando el David comenzó a enseñar el cobre-.

Siguen las Desapariciones Forzadas

Y LAS desapariciones continúan; hoy martes nuestro Diario Página 24 Zacatecas, siguiendo con su loable labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: MARTHA ALICIA CERVANTES LUNA de 35 años, desaparecida forzadamente el 20 de mayo en Fresnillo, Zacatecas, y TADEO JASIEL CUEVAS LÓPEZ de 19 años, desaparecido en Loreto, Zacatecas, desde el 16 de mayo del presente año.

ESTO de las desapariciones es otro de los graves problemas que David Monreal no ha podido resolver, es increíble que no den con ellos teniendo todos los medios, datos y hasta sus fotografías para hallarlos, ¿cuántos policías y autoridades de mayor rango están haciendo doble función, al trabajar con el narco y con el gobierno? .

ESA GENTE merece el peor de los castigos por traidores a la patria.

-LA VERDAD que sí-.

La Revocación de Mandato

-EL FRENTE Popular de Lucha Zacatecas (FPLZ) se une al clamor popular por la Revocación de Mandato, y doña Lidia Vázquez Luján, una de sus dirigentes, en entrevista con nuestro compañero Miguel Alvarado Valle, declaró que en el FPLZ estamos por la Revocación de Mandato, porque en la 4T, el pueblo pone y el pueblo quita, dijo tajante-.

-YO CREO, madre Teresa, que pasando las elecciones del domingo 2 de junio, partidos políticos, organizaciones civiles y la ciudadanía se organizarán para exigir que se lleve a cabo la votaci ón para revocarle el mandato al David Monreal, lo acaba de decir hace unos días el Cuauhtémoc Calderón Galván, y levantó ámpula, entonces no habrá otra que llevarla a cabo, sobre todo si mi .cabecita de algodón., ya lo hizo y le fue favorable, entonces el David no tiene por qué hacerle al cuento y valerse de triqui- ñuelas para no permitir ese ejercicio de la 4T: .El pueblo pone y quita gobernantes.. .

POR CIERTO, mi cabecita de algodón estará en la capital del estado este jueves 23 de mayo, para supervisar el Programa del IMSS Bienestar y darle un buen jalón de orejas al David, porque ya trascendió que el domingo 2 de junio habrá voto de castigo a causa de las tremendas pifias de los hermanos David, Saúl y El Monris (Ricardo Monreal), ojalá y sí sea cierto, a ver si el borrachín le baja dos rayitas a su soberbia.

Par de Loquillos

-LOS QUE andan imitando al David, son dos dirigentes de Morena: el Rubén Flores Márquez, presidente del Consejo Estatal y el Héctor Bernal Bernal Gallegos, coordinador del Distrito 11, y se están portando muy ojetes con los candidatos, afiliados y simpatizantes de Morena, pues estos higaditos se creen propietarios del partido.

EL ADÁN González Acosta, va por la destitución del Rubén Flores; y la candidata de Morena por el Distrito 11, Carla Fernanda Hernandez, demandará penalmente al Héctor Bernal por violencia política en razón de género; entonces más vale que el par de abusivos se dejen de jaladas y hagan bien su encomienda, de lo contrario los dos van a chupar Faros después de las elecciones.

.-¡VÁLGAME DIOS, que de cosas!

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guasalupe-.