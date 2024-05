Hoy Nuestro Movimiento Está Más Fuerte que Nunca: Jorge Miranda

El candidato a presidente municipal, Jorge Miranda Castro, se reunió con las familias de las colonias Minera, Lázaro Cárdenas, Frente Popular, CNOP, Las Palmas y Lomas de la Pimienta.

Alrededor de 400 personas de seis colonias de la Capital se dieron cita para escuchar la carta de navegación del candidato a presidente municipal de Zacatecas, Jorge Miranda Castro.

Al llegar, la coordinadora de la colonia Minera, Cecilia Núñez, dijo al candidato unas palabras de bienvenida y aseguró que tiene el respaldo de las y los vecinos de dicha colonia, así como de Las Palmas, CNOP, Lázaro Cárdenas, Frente Popular y Lomas de la Pimienta.

Por ello, el Dr. Jorge Miranda Castro agradeció el apoyo y garantizó que no fallará al frente de la Capital, trabajando para llevar un mayor número de programas sociales a cada una de las colonias el municipio.

“Nuestro movimiento está mas fuerte que nunca, y representa la lucha de muchos años de nuestro pueblo”, expresó el candidato del Partido Verde Ecologista de México y Morena, quien además mencionó que trabaja para que todo el pueblo capitalino viva con dignidad.

También añadió que con su apoyo “vamos a darle un mensaje a la nación, que desde la Capital de Zacatecas, le decimos no a la corrupción, le decimos no a los excesos, le decimos no a los privilegios”.

Por su parte, el candidato a diputado local por el segundo distrito, Santos González, explicó a las y los presentes que a través de la gestión de la Dra. Claudia Sheinbaum se implementarán los programas de apoyos económicos a mujeres de 60 a 64 años, así como para menores estudiantes.

Finalmente, el Dr. Jorge Miranda Castro a las y los capitalinos a razonar su voto el próximo 2 de junio y dar una muestra de que en “las colonias reconocemos que el pueblo manda”.