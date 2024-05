José Saldívar es un Político Improvisado; Nunca ha Vivido en Guadalupe: Luévano

“Obliga a Trabajadores del Ayuntamiento a Trabajar en su Campaña”

Por Miguel Alvarado Valle

Roberto Luévano Ruiz, candidato a la presidencia municipal de Guadalupe por la coalición Fuerza y Corazón por Zacatecas, reveló a Página 24 Zacatecas que lo que la oposición llama “guerra sucia” es más bien una estrategia para desacreditarlo, minar su trabajo y honorabilidad.

Lo anterior, luego de que el candidato de la coalición “Sigamos haciendo historia en Zacatecas”, Pepe Saldívar, señalara que hay una campaña negra por parte de la oposición.

“Guerra sucia la de ellos porque además mi posición ha sido de frente, en el debate fui muy claro y lo señalé. Ellos, por el contrario, su guerra sucia es por debajo del agua, tirando volantes, con campañas de redes sociales denostando mi trabajo” afirmó Roberto Luévano, Enfatizó que desde el inicio de su campaña, ha enfrentado diversos obstáculos, desde intentos de inhabilitación hasta la eliminación de su publicidad por parte del Ayuntamiento de Guadalupe.

“No sé con qué pruebas, siempre le gusta hablar sin sustento, ese es el común denominador. Yo entiendo que él nunca ha vivido en Guadalupe y que es un improvisado en la política”.

En este sentido, instó a su oposición a recorrer Guadalupe y preguntar a la gente sobre sus propuestas y su honestidad, “mis planteamientos han sido de frente en el micrófono, he señalado lo que no está bien y a lo que la gente le molesta, pero lo he señalado de manera abierta”.

Asimismo, destacó que seguirá señalando el alto nivel de corrupción que tiene el gobierno de Guadalupe y promover una gestión transparente y eficiente. Luévano Ruiz denunció el uso del aparato gubernamental de Guadalupe para fines partidistas y el amedrentamiento a través de los trabajadores del Ayuntamiento para tratar de sabotear sus eventos.

“Si siento que la gente tiene miedo, los trabajadores del ayuntamiento están amedrentados y amenazados para trabajar en su campaña, para llenar redes, llegan, checan y se van a las campañas”.

Por otro lado, enfatizó que han interpuesto alrededor de 50 denuncias ante las autoridades electorales por malas prácticas en el proceso electoral, “es complicado levantar las pruebas y ahora que ya no hay órgano de control interno, que ya no hay quienes les aten las manos o quien revise el uso de los vehículos, pues ese es el alto nivel de corrupción que se maneja en Guadalupe”.

Finalmente, reiteró su confianza en el apoyo de la ciudadanía. Además, destacó su trayectoria y experiencia como garantía de un gobierno transparente y eficiente para Guadalupe.