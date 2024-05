Mi Jardín de Flores

Cuando ‘Alito’ y el ‘Monris’ Negociaron Zacatecas…

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Guerra sucia la de ellos porque además mi posición ha sido de frente, en el debate fui muy claro y lo señalé. Ellos, por el contrario, su guerra sucia es por debajo del agua, tirando volantes, con campañas de redes sociales denostando mi trabajo’: Roberto Luévano Ruiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 23 de mayo de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es un Barbaján Truculento y muy Labioso

“¡AY, NO, yo no soporto al truculento y barbaján del ‘Alito’ Moreno Cárdenas, es un labioso sinvergüenza -abre doña Petra-, tan sinvergüenza es que se entiende muy bien con el ‘Monris’, no me gusto nada que Miguelito Alonso Reyes estuviera a su lado en la rueda de prensa que hoy publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas; el tal ‘Alito’ es insoportable, debería renunciar al tricolor”.

-PUES A mí me gustaría que el campechano continuara dirigiendo al RIP-.

-JESÚS, María y José cómo así…

-PUES QUE no ven que si el ‘Alito’, sigue dirigiendo al PRI, más pronto desaparece del mapa?, el PRI, ya lo dijo la Dra.

Sheinbaum, tiene más exgobernadores en la cárcel, que gobernadores en el país, se puede decir que ya está muerto y no se ha dado cuenta, jajaja…

-NO EXAGERE, don Roberto, aquí en Chalchiuites el PRI tiene mucha gente, además de que el alcalde, don Julio Alfredo Lazalde López, es priísta; ha habido de otros partidos, gobernando Chalchihuites, pero luego la gente vuelve a votar por el PRI-.

-ESO ES LO que me encabro… (censurado): los candidatos priístas son como encantadores de serpientes, tienen una labia muy cañona, ahi está Alex, prometiendo el sol y las estrellas, diciéndose muy honesto y cuánto no robó…, ahora el señor vive en Queretaro a cuerpo de rey y hasta constructora tiene; pero qué bueno que el PRI ya se va-.

-NO, NO lo creo, pudiera ser que cambié de nombre, pero no… todavía tiene cuerda-.

-PERDÓN, no me acordaba que usted fue del PRI; pero… con todo respeto, mire:

¿CUÁNTAS alcaldías tiene el RIP en el estado además de Chalchihuites?-.

-MMM… A ver:

SOMBRERETE.

TEPETONGO.

APULCO.

MONTE ESCOBEDO.

PÁNUCO.

VILLA HIDALGO.

VILLA GARCÍA.

SUSTICACÁN.

PINOS.

VILLA DE COS.

NORIA DE ÁNGELES y MORELOS… 12, 13 con Chalchihuites, de 58 municipios que conforman Zacatecas-.

-AHÍ ESTÁ: antes todo Zacatecas era tricolor, ahora de todo aquel pastelote sólo le queda 20%-.

-GRACIAS al ‘Monris’; partido al que se va, partido que mete en problemas, por eso la Sheinbaum debe de ponerse muy lista, el ‘Monris’, se maneja como los antiguos romanos; el si fuera presidente de México, seria el equivalente al Calígula, quien designó cónsul a su caballo favorito, mientras que él impuso a su amante favorita, como Secretaria de Administración, en el gobierno de su hermano el David-.

-¡SANTO DIOS, en pleno siglo XXI!-.

-PUES POR algo la Marichuy ya se andaba divorciando, ¿a qué mujer le gusta que su marido huela a leña de otro hogar?, a mí me hace eso mi marido y lo pongo rápido de patitas a la calle-.

-DELE gracias a mi padre Dios que su marido le es fi el-.

-PUES MÁS le vale, yo no soy de agachada como la Marichuy, faltaba más-.

Los Problemas de Zacatecas

-CIERTO QUE el PRI sigue perdiendo adeptos y que don ‘Alito’ es un político impresentable, pero no podemos soslayar que dijo verdades como esa de que ‘las notas de Zacatecas son de coches incendiados, asesinatos, descuartizados. Díganme el anuncio de alguna inversión o de alguna planta de generación de empleo, algún hospital, alguna infraestructura o alguna carretera. Entonces, son un desastre estos de Morena, donde gobiernan llega el crimen organizado”.

-¡EL ‘ALITO’ está pedorro, una cosa es el David y otra Morena!, además, perdón por la expresión, peri que no se haga tarugo, que recuerde que él y el ‘Monris’ maquinaron para que el David, al que ahora saca a balcón, llegara a la gubernatura, negociación que evitó que el ‘Alito’ fuera a parar a la cárcel, que no le haga al ‘güey’, y esto lo reveló con pelos y señales la Layda Sansores San Román, gobernadora de Campeche-.

-¡QUÉ BUENA memoria tiene, doña Petra!, yo ya había olvidado ese detalle-.

-TENGO muchísimo quehacer y es muy tarde, ¿con qué se queda don Roberto?-.

-ME LLEGÓ una información referente a robo de agua, pero no quiero entretenerla, mañana les comento-.

-Y USTED, doña Petra…

-CON LO que declaró Miguelito Alonso a nuestro compañero Miguel Alvarado, y que hoy jueves publica nuestro Diario Página 24:

‘LOS PROBLEMAS de Zacatecas son la violencia, el abandono del campo, falta de inversión, turismo, desempleo’.

“CASI nada, Miguel desnudó por completo el mal gobierno de David Monreal”.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.