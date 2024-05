Mi Jardín de Flores

Escandaloso Robo de Agua

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

No tengo riquezas, ni empresas generadas al amparo del gobierno, nunca pedí nada a cambio de una decisión, no soy un hombre de escándalos ni abusos, no tengo prestanombres ni propiedades injustifi cadas, mi actuar está a los ojos de todos.: Alejandro Tello Cristerna.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 24 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

A VER, DON Roberto, ¿cuál es la denuncia social que dijo dejaría pendiente de comentar hoy viernes?

-ME ENVIARON un escrito sobre el saqueo de agua de un vivales que está perjudicando al municipio de Concha del Oro, y que, en verdad, es grave; me informan que existe una ‘DENUNCIA POR MAS DE 30 AÑOS DE SAQUEO INDISCMINADO DE AGUA PARA USO PARTICULAR, HACE APROXIMADAMENTE 15 DIAS EN ESTE MES DE MAYO, LA COMISION NACIONAL DEL AGUA EMITIO LA IMPOSICION DE SANCIONES ADMINISTRATIVAS, A DIFERENTES USUARIOS, POR DIFERENTES CAUSAS O ACCIONES ENTRE LAS QUE DESTACA LA IMPUESTA AL C. CRESENCIANO BRIONES CORONADO, QUIEN SE HACE LLAMAR SERVANDO, YA QUE MUESTRA REINCIDENCIA PUESTO QUE HACE POCO LA MISMA DEPENDENCIA REGULADORA DEL AGUA. A PETICION DE LAS AUTORIDADES DE LA COMUNIDAD DE GUADALUPE GARZARON Y LOS EJIDATARIOS DE LA MISMA, SEÑALARON QUE DICHO PERSONAJE ESTABA VENDIENDO EL VITAL LIQUIDO A UNA EMPRESA MINERA DEL MUNICIPIO.

Y AHORA ES IMPUTADO Y SANCIONADO POR CONTAR CON OBRAS SUBTERRANEAS EN LA CABECERA MUNICIPAL DE CONCEPCION DEL ORO, PARA CONTINUAR CON LA EXPLOTACION, USO O APROVECHAMIENTO DEL AGUA, SIN CONTAR CON PERMISOS PARA LA PERFORACION Y MUCHO MENOS TITULOS DE CONCESION VIGENTES. Y SI AUN ASI LOS TUVIERA NO EXISTE PERMISO QUE CERTIFIQUE QUE DURANTE 30 AÑOS DICHO APROVECHAMIENTO PUEDA SER UTILIZADO PARA BALNEARIO.

HECHO CONSIDERADO COMO DE GRAN FALTA PREVISTO EN EL ARTICULO 119, FRACCION VIII DE LA LEY DE AGUAS NACIONALES. EN BASE A ACTAS DE INSPECCION EN LA REGION HIDROLOGICA NUMERO 37 DE LA CUENCA DENOMINADA “SIERRA DE RODRIGUEZ” QUE TIENEN UN VALOR JURIDICO DE CONFORMIDAD CON EL ARTICULO 202 DEL CODIGO FEDERAL DE PROCEDIMIENTOS CIVILES. PARA LO CUAL SE HACE UN LLAMADO AL PROPIO PRESIDENTE DE LA REPUBLICA ANDRES MANUEL LOPEZ OBRADOR PARA QUE A TRAVES DE LAS DIFERENTES AUTORIDADES FEDERALES, EL INSTITUTO PARA DEVOLVER AL PUEBLO LO ROBADO Y AL GOBIERNO ESTATAL PARA QUE PROCEDA DE MANERA INMEDIATA Y CONFORME A DERECHO SE HAGA JUSTICIA AL PUEBLO DE CONCEPCION DEL ORO, ANTE EL MAS GRANDE SAQUEO EN TODA LA HISTORIA DE NUESTRO MUNICIPIO Y GENTE’.

-PUES SÍ que es grave la denuncia, sobre todo por la escasez de agua que existe en todo el estado, sufi ciente tenemos que la Cervecera Corona se haya apropiado de los mejores mantos acuíferos de Zacatecas, para elaborar su cerveza-.

-OJALÁ –tercia doña Petra- mi ‘cabecita de algodón’ tome cartas en el asunto, incluso el David lo puede hacer, ya que sí es grave ese saqueo de agua en perjuicio de Concha del Oro, pero también del estado-.

Zacatecas Lidera los Índices de Violencia: Chucho Zambrano

-AYER jueves estuvo en Zacatecas, el dirigente estatal del PRD, Jesús Zambrano Grijalva “Chucho” Zambrano, también conocido como ‘El Tragabalas’ y…

-PERDÓN que lo interrumpa, don Roberto, pero… ¿por qué el mote de ‘El Tragabalas’?-.

-.CHUCHO. Zambrano fue integrante de la liga 23 de septiembre, y cuando los militares lo sorprendieron, un soldado le disparó en reiteradas ocasiones, le pegaron variojs balazos, de momento lo dieron por muerto: el tiro más impresionante fue el que le entró por la boca, le destrozó la mandíbula y le salió por el cuello; afortunadamente salvó la vida pero no la cárcel; años después, al salir de prisión, le entró a la política, fue uno de los fundadores del Partido Patriótico Revolucionario, después militó en el Partido Mexicano Socialista y luego entró al PRD en donde él y Jesús ‘Chucho’ Ortega fundaron la corriente conocida como ‘Los Chuchos’, para después apoderarse del partido; por eso AMLO dijo ‘zafo’ y creó Morena-.

-¿PERO cómo un hombre comunista se alía con la derecha.

-ESE ES uno de los dos grandes errores, el otro es la alianza con el PRI, olvidando no sólo el robo de la Presidencia de México a Cuauhtémoc Cárdenas para imponer a Carlos Salinas de Gortari.El Chupacabras., sino los cientos de compañeros asesinados; esa es una doble traición, se entregaron al PRIAN, por eso yo me salí del Sol Azteca, ¡cuánta falta nos hizo y sigue haciendo gente como el ingeniero Heberto Castillo Martínez, otro preso político-.

-DON ROBERTO, fue el que me invitó a Morena-.

-Y YO estoy en Morena por ustedes y porque soy una convencida del lopezobradorismo: primero los pobres; mientras que las Sagradas Escrituras nos dicen: .No te niegues a hacer el bien a quien es debido, cuando tuvieras poder para hacerlo. No digas a tu prójimo: Anda, y vuelve, y mañana te daré, cuando tienes contigo qué darle.

-. -¡AY, MADRE Teresa, es usted una santa y habla bien bonito-.

Saldo Blanco

-AYER JUEVES fue día blanco: no hubo asesinato alguno en el estado; bueno eso es lo que afi rman las autoridades, pero lo que sí no podrían ocultar son las desapariciones forzadas, secuestros o privaciones ilegales de la libertad, o como las quiera llamar el gobierno monrealista.

HOY nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

JUAN FLORES GUZMÁN de 56 años, fue privado ilegalmente de su libertad por criminales armados, desde abril de 2012, en Trinidad García de la Cadena.

ERICK ALEJANDRO TRETO CASTRO de 19 años, privado ilegalmente de la libertad por criminales armados el 21 de mayo de 2024, en Fresnillo, Zacatecas, y .

JULIO CÉSAR ZAVALA HERNANDEZ de 27 años, privado ilegalmente de la libertad por delincuentes armados en Fresnillo, Zacatecas, el 21 de mayo del presente año.

-¡SEGUIMOS en las mismas desde que .El RaTello. les abrió a los narcos las puertas de par en par de Zacatecas!, ¿cuándo volveremos a gozar la paz que teníamos? .

YA LO dijo el Miguel Torres Rosales: .La gente está harta de los hermanos Monreal, David y Saúl no han ofrecido buenos resultados; la gente está enojada con ellos y a cualquier municipio que vamos, encontramos este rechazo hacia la familia gobernante, y sí, razón no les falta al Miguel.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.