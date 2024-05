Apuesta Ulises Mejía Haro por Visión Municipalista de Claudia Sheinbaum

Ulises Mejía Haro candidato a diputado federal por el tercer distrito, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PVEM aseguró, que la coordinación estrecha entre poderes y con el apoyo de la que será la próxima candidata de México Claudia Sheinbaum Pardo, “nuestros municipios y zona conurbada tendrán más posibilidades de desarrollo, derechos y paz”.

El ex alcalde capitalino, señaló que con el nuevo gobierno federal encabezado por una mujer de resultados frente la ciudad de México como jefa de gobierno, y con “su visión municipalista de extender el plan Construyendo Territorios de Derechos, Paz y Bienestar” En el marco del Encuentro Metropolitano y reunido con cientos de vecinos la colonia Fovissste y aledañas, el candidato de la gente honesta llevó el mensaje de esperanza de la 4T, y señaló que sus resultados frente al ayuntamiento de Zacatecas lo respaldan, “son hechos y no palabras, todos me conocen y saben que nuestro trabajo honesto y permanente echó raíces con las y los ciudadanos a los que hoy podemos dar buenas cuentas”.

El candidato a diputado federal aseguró que se comparte visión con la próxima presidenta de México para luchar para que los municipios sean mejor valorados en todos los sentidos, reconociendo la importancia de ser el gobierno más cercano a la gente, que puede llegar a incidir en las familias y en la comunidad, con el nuevo gobierno federal y en coordinación con el gobierno estatal, se compartirá la responsabilidad para con los municipios y el apoyo para la ciudadanía, por ello “desde San Lázaro esta solidaridad se expresará en términos de la Constitución de la República, para apoyar en mayor medida a los municipios más pequeños, los más alejados y los que menos tienen”.

Mejía Haro se comprometió a seguir el buen ritmo de trabajo desde el Congreso de la Unión, “confíen en nosotros que vamos por reformas, iniciativas y por gestiones para que a nuestros municipios y todo el estado le vaya bien, sobre todo a la gente honesta que se esfuerza a diario, por todos ustedes vamos a trabajar y entregar buenas cuentas como diputado federal en donde impulsaremos la consolidación del Segundo Piso de la Transformación de la mano de una gran mujer como es la doctora Claudia Sheinbaum”.

Al encuentro municipalista, y en representación de los candidatos a los ayuntamientos de Zacatecas y Guadalupe, Jorge Miranda Castro y José Saldívar Alcalde, asistieron sus esposas Maribel Herrera Lomelí y Paulina Hernández Terán, respectivamente, así como Karen Méndez Ortiz compañera de vida de Ulises Mejía, quienes coincidieron en la visión de la Cuarta Transformación y de Sheinbaum Pardo para potencializar el desarrollo de los municipios y su gente.