Mi Jardín de Flores

Voto de Castigo…

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Nos une el anhelo de seguir construyendo un México democrático, justo, de libertades, soberano, libre de discriminación, de racismo, de clasismo, nos indigna la pobreza y la desigualdad, nos indigna la corrupción, nos indignan los privilegios frente a los derechos, nos une el amor a México, a nuestro pueblo y a una visión, que junto a mayores y jóvenes, debemos seguir avanzando por el camino de la Transformación’: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 25 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Fernández Noroña Llegó a Zacatecas en son de paz

“TODO MUNDO -abre don Robertoconoce al combativo Gerardo Fernández Noroña, diputado federal por el PT con licencia definitiva y coordinador de Enlace con Organizaciones Sociales y Civiles de la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, candidata a la Presidencia de la República, por los partidos Morena, PT y PVEM, quien estuvo ayer en la capital del estado, para apoyar las candidaturas de los petistas, sin embargo no dejó de hacerle une xtrañamiento al gobernador David Monreal por haberse distanciado del partido que por años militó: el PT.

-¡MALAGRADECIDO, TRAIDOR!, yo creí que el Noroña iba a poner como lazo de cochino al David, por no hacer alianza con el PT en cuanto a la Cámara de Senadores y diputados, cuando la Dra. Sheinbaum, ha estado llamando a la unidad; si el ‘Monris’ hubiera sido el candidato, estoy segura que no hubiera roto la alianza con el PT ni con el Verde, por lo que confirmo, por enésima ocasión, de que el David es un malagradecido y traidor, yo no sé por qué el Noroña no lo puso en su lugar-.

-EL SEÑOR Fernández Noroña, es muy aguerrido, pero en esta ocasión debió

-ES ABOMINABLE, son unas niñas, esos miserables deben de ser castigados, cuando mueran que Diosito los tenga a fuego lento por toda la eternidad-.

-SON DE los crímenes que exigen justicia al cielo, no se vale perjudicar a nuestras niñas-.

-AQUÍ EN la tierra es donde deberías de ser castigadas esas bestias, no se vale ensañarse así con nuestras niñas: las desaparecen, las matan o las envenenan con sus drogas, no se vale, pinches autoridades que tenemos tan chafas-

La Inefectividad de Este Gobierno

“POR TODO esto es que la senadora de la República, doña Geovanna Bañuelos de la Torre, declara hoy sábado en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que Zacatecas sigue padeciendo grave crisis de inseguridad y asegura que las autoridades estatales no han sido efectivas, deslindando al gobierno federal pues son miles de elementos de la Guardia Nacional y soldados del Ejército Mexicano, los que ha enviado, cuestionando la efectividad del gobierno de David Monreal, pues es muchos municipios no hay un solo policía y son las autoridades federales los que cuidan a la población”.

-POR ESO es el descontento que hay entre los zacatecanos, el David salió peor que el ‘RaTello’ de incumplido y mentirosos, nomás falta que al rato nos enteremos que también le está metiendo la mano al cajón con singular alegría-.

“HAY GENTE que me dice que el Saúl y la Verónica van a perder, quesque porque el Miguel Torres y la Claudia Edith Anaya Mota, están haciendo una buena y exitosa campaña electoral, ¿se hará realidad el voto de castigo?-.

-A LO QUE se dice sí, pero mucha gente no votaría por los candidatos del PRIANRD, sino por los del Verde y del PT que son partidos aliados a la 4T y a la Dra. Sheinbaum, por lo que en la Cámara de Diputados y la de Senadores, de todos modos con ellos Morena tendría mayoría-.

-SÍ, TIENE razón: votar por PT o Verde también se estaría votando por la 4T y la Dra. Sheinbaum-.

-ESO ES lo bueno de las alianzas-.

BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-. aguantarse para no perjudicar la campaña de la Dra. Sheinbaum; para mí, don Gerardo actuó muy bien, además de que sí le dio su rasponcito a don David, al expresar públicamente su desconcierto, por rechazar hacer alianza electoral con el PT:

‘YO SOY un convencido y promotor de la unidad -dijo el petista-. Aquí en Zacatecas como en casi todo el país, yo lamentó que aquí ha sido particularmente difícil y desconozco la razón de por qué hay la tensión de parte del gobernador hacia el PT’.

“DON GERARDO recordó que gracias al PT, don David Monreal fue presidente municipal de Fresnillo, y luego senador de la República y candidato a gobernador, ‘no obstante, dijo, el PT no entrará en polémica con sus aliados y se centrará en sumar esfuerzos en beneficio de la 4T, resaltando que el partido no contribuirá a la división y promoverá a sus candidatos, quienes están alineados con los principios de la Cuarta Transformación.

“YA LUEGO, matizo el ‘rasponcito’, parafraseando a Winston Churchill: ‘Hay tres tipos de enemigos: los enemigos a secas, los enemigos a muerte y los compañeros de partido’, el que entendía, entendió: reitero, don Gerardo es muy inteligente, no está en otra cosa más que no sea el triunfo de la Dra. Sheinbaum, ¿para qué buscarle ruido al chicharrón?”.

-ESO SÍ, además con elegancia le dijo malagradecido y traidor al David, al recordarle que el partido que lo reimpulsó en la política fue el PT: primero en la alcaldía de Fresnillo y luego al Senado de la República.

“¡QUÉ OJETE es el David Monreal, la verdad!, no creo que haya alguien que, conociéndolo como es, diga que el de Fresnillo es buena onda, pero como decimos en Chalchihuites: ‘el que obra mal, se le pudre el tamal’”.

Un Asesinato uno

“PUES CON la novedad de que David Monreal Ávila, ‘desgobernador’ de Zacatecas, sigue metiendo cadáveres en su clóset: como lo reporta el Gobierno de México, ayer se cometió otro asesinato en el estado, este es el Informe Diario del Gobierno de México: Zacatecas, un asesinato; sin embargo la Fiscalía General de Justicia, a cargo del francés Cristian Paul Camacho Osnaya, no lo dio a conocer a la opinión pública, pero bueno, aquí estamos nosotros para informar y comentar, que David sigue con la insana costumbre de no informar con veracidad a los zacatecanos, como si ocultándolos no existieran, pero está bien pedorro.

No Cesan las Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, secuestros o privaciones ilegales de la libertad, éstas continúan al alza, hoy mismo nuestro Diario, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda, de dos niñas: RUBÍ ROJAS LÓPEZ de 14 años, desaparecida forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 18 de mayo del presente año y, EVELYN MARÍA CRISTINA PALOS BERNAL también de 14 años, desaparecida en la capital del crimen, Zacatecas, Zacatecas, el 24 de mayo de 2024”, ¿qué les parece?