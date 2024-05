Mi Jardín de Flores

Un Trabajo Para Humbelina Elizabeth

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

¿Qué quiere decir continuar con la transformación? Quiere decir, seguir gobernando con los principios del Humanismo Mexicano, quiere decir por el bien de todos, primero los pobres, quiere decir que no puede haber gobierno rico, con pueblo pobre, quiere decir que el poder sólo es virtud cuando se pone al servicio de los demás, así ha gobernado el presidente y así vamos a gobernar cuando lleguemos a Palacio Nacional.: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 26 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Denuncia Contra Servidores Publicos de Vetagrande

CON RESPECTO a lo que ayer anticipé, quiero ver, madre Teresa, si me da chance de dar a conocer un grave caso de ‘Tráfi co de Infl uencias’ en Vetagrande, que me enviaron a la Redacción ¿puedo?

-DON ROBERTO, esa pregunta ni se pregunta, adelante, es suyo el espacio-.

ES UNA denuncia que el ciudadano J. Concepción Garza Alaniz, presentó ante la Dra. Humbelina Elizabeth López Lara, secretaria de la Función Publica del Estado de Zacatecas, en contra de Claudia Beatriz Bautista González y César Javier González Gonzalez, quienes son funcionarios de la Presidencia de Vetagrande, ya que los mismos desde que iniciaron funciones solamente se han dedicado a realizar intimidación hacia los mismos trabajadores y personas de la presidencia, además de (que) ninguno de los dos cumple con los requisitos para ser parte de la Contraloría Municipal.

TAMBIÉN en contra de Josefi na Cerros Cabrera, quien es trabajadora de la Auditoría Superior del Estado, ya que la misma fue Tesorera Municipal de la Presidencia y desde que inició esta administración se ha encargado de ser la ‘asesora’ de Claudia Beatriz Bautista González y César Javier González González, porque es pareja de su tío, quien fue presidente municipal.

JOSEFINA Cerros Cabrera trabaja en la Auditoría Superior del Estado y siempre ha estado ayudando a Claudia Beatriz y César Javier González González, y de eso ya se le había avisado al contador Raúl Brito desde el año 2021, sin que a la fecha haya hecho nada para evitar que la contadora Josefi na deje de meter las manos en la Presidencia de Vetagrande.

LA CONTADORA Josefi na fue Tesorera Municipal durante el periodo de su pareja Manuel González Acosta fue presidente y de eso el Auditor siempre tuvo conocimiento y ya cuando terminó su periodo en la Presidencia la regresó a la auditoría y la puso a revisar a la misma presidencia de Vetagrande, situación que no es posible porque le estaría tapando las cosas que hizo su pareja Manuel González Acosta.

JOSEFINA Cerros Cabrera ha sido una persona que no ha dejado de manejar las cosas a su antojo en la presidencia de Vetagrande, y sus cómplices son Claudia Beatriz Bautista González y César Javier Gonzalez González, quienes no han trabajado en nada porque según ellos les falta otra persona para que les ayude en la Contraloría, pero se amparan en que Josefi na Cerros los asesora y por eso se sienten amparados.

NO ES posible que aunque se le haya dicho al Auditor de las cosas que ha hecho y está haciendo Josefi na Cerros, hasta la fecha no le hayan puesto un alto, y menos ahorita que están las elecciones, y que Josefi na sigue apoyando al candidato que apoya su pareja Manuel González.

YA ES necesario que alguien ponga un alto a estas personas y que no se sientan intocables como ha sido hasta el día de hoy, y ya que el auditor superior no ha podido o ‘no ha querido’, es por eso que venimos a esta Secretaría a pedir su apoyo e intervención para que se dejen de hacer atropellos por parte de Josefi na Cerros Cabrera y de Claudia Beatriz Bautista González y César Javier González González.

LO PEOR es que es de todos conocido que estas personas se mueven impunemente porque ellos mismos dicen que están protegidos por Josefi na Cerros y parece que sí, porque nunca van, cuando van sólo se dedican a intimidar al personal de la presidencia y hasta ahora nadie les ha podido poner orden.

Y YA que el auditor no ha podido o no ha querido atender nuestros reclamos le pedimos a usted como secretaria de la Función Publica que nos apoye para que se investigue a Josefi na Cerros Cabrera, Claudia Baetriz Bautista González y César Javier González González por las cosas que están haciendo en contra del personal de la presidencia de Vetagrande, Zacatecas.

FIRMA J. CONCEPCIÓN Garza Alaniz LE PROTESTO mis respetos

-BUENO, la denuncia ya está, vamos a ver si la señorita Humbelina Elizabeth López Loera actúa-.

El Monris Anda Bien Movido

-QUIEN anda bien movido como bandido es El Monris, hasta parece él el candidato para senador de la República, y no el Saúl, pues lo esta apoyando al cien, además de que aprovecha para decirle a la gente que el David está trabajando muy bien, que salvó a Zacatecas de la quiebra sin pedir un sólo peso de préstamo y que El Haragán es una maravilla; la cosa es que nadie se la cree, los Monreal ya están muy quemados, y lo sabe, por eso anda regalando tacos de saliva mostrando su sonrisa Colgate.

LA QUE no se ve es la Verónica Díaz Robles, la excuñada incomoda y compañera de fórmula de David, pues el encabrona (censurado) entre ella y los hermanos Monreal está muy cañón, se odian con odio jarocho-.

-PUES mucha gente dice que el Saúl y la Verónica van a perder, porque el Miguel Torres Rosales y la Claudia Edith Anaya Mota están haciendo mejor campaña y en los mitines reúnen mucha gente: si Saúl y Verónica pierden, será el principio del fi n de los monreales, ya que están muy tatemados después de 40 años de corrupción y de andar diciendo mentiras y enseñando la mazorca hipócritamente-.

-PUES ya falta poco para las elecciones y lo único cierto es que la Dra. Doña Claudia Sheinbaum Pardo, va en caballo de hacienda rumbo a Palacio Nacional-.

-Y LA Gelatina, que sigue sin cuajar y en burro-.

-QUIEN VA muy bien en su campaña, según me platican, es don Jorge Miranda Castro, quien sigue juntando mucha gente en sus mitines y en las encuestas va muy por encima de su más cercano competidor, don Miguel Varela, a pesar de la campaña de desprestigio que le lanzaron a nivel nacional.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.