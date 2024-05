Mi Jardín de Flores

Nos Debemos al Pueblo: Alejandra del Moral

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Hay comunidades que se están quedando prácticamente sin agua, las vacas se están muriendo de sed y también porque no hay pasto o alimento para el ganado, entonces la situación es grave. hago un llamado al gobernador para que declare al estado como zona de desastre.: Faustino Adame Ortiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 27 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ese Alito Sigue Destruyendo al PRI

ESTO es un hecho histórico, la Alejandra del Moral Vela, en este preciso punto momento está renunciando al PRI y trascendió su apoyo a la Dra. Claudia Sheinbaum y su afi liación a Morena. .

NO me equivoqué, ese .Alito. está poniendo los últimos clavos al ataúd del PRI..

-¡AH CARAY!, pero si doña Alejandra del Moral, ya habia apagado rumores de que dejaría al PRI en un ofi cio dirigido al propio señor Alito. en los últimos días de febrero, precisamente el 20: aquí está en su Facebook: .

LAS ELECCIONES -dijo la señora del Moral- están cerca y no hay tiempo que perder. El estado de Mexico es la entidad más pujante y decisiva en el futuro del país, con 17 millones de habitantes, más de 6 mil seccionales, 125 municipios y una vasta diversidad social y política. Ha sido su base militante, la que no titubea, que no se achica, que no TRAICIONA, que está en las buenas y en las malas, con la que yo he caminado de la mano durante más de 20 años, y con la que juntos logramos más de 1.7 millones de votos en la pasada contienda. Votos que hoy representan el 20% de la votación nacional que el PRI tiene en todo el país. .

SIN OSTENTACIONES, me enorgullece ser parte de una formación política donde por encima de cualquier ego, se encuentra la prudencia, y los buenos modos de hacer política, las decisiones serenas y algo muy importante: las fi – nezas mexiquenses esas que han dado grandes resultados a la hora de enfrentar la polarización.

LOS PRIÍSTAS somos de una sola pieza. Somos gente de bien y con profundas convicciones, ideales y valores. Un verdadero priista. un auténtico priísta nunca se achica porque sabe quién es, y sabe que vale. Por ello he decidido no participar en el proceso electoral, abrir la posibilidad a que una mujer joven, mexiquense y militante tenga la oportunidad de participar en mi lugar. Fue precisamente con una oportunidad, como yo inicié mi vida política.

NUESTROS JÓVENES, en este país, los tiempos actuales y el futuro inmediato merecen actuar con sensatez política y no con orgullos y egos personales. .

ESTIMADO presidente: .

HE SIDO, soy y seré priista por convicci ón, nunca por conveniencia. No tengo mayor orgullo político que ser priista. Es una decisión que tome (sic) hace muchos años con temple y por amor a mi país. Con cargo y sin cargo, en la victoria y en la derrota. He probado de ambas sopas y sigo fi rme en mis convicciones. Por ahora estaré atendiendo a mis pequeños hijos, a mi familia, y desde aquí cerca de mi partido y su militancia. .

EL PRI es un partido fuerte. Está más allá de personalidades, de circunstancias, de la soberbia y baches electorales. En el PRI no caben ni la traición, ni el chantaje.

A NADIE escapa que aquí, lo cortés no quita lo valiente. Y no basta con decirlo, hay que demostrarlo. Los mexiquenses no somos improvisados, somos políticos profesionales, plenamente conscientes del buen funcionamiento de nuestro sistema político y sabemos que las batallas se ganan con organización y en unidad. .

TENGA la certeza que mi voto y mi apoyo activo, será siempre para los candidatos de la Alianza Fuerza y Corazón por Mexico.

FIRMES, COMO SIEMPRE: ¡VALIENTE Y CONGRUENTE!

ATENTAMENTE (FIRMA de Alejandra del Moral)

-ES COMO dice mi cabecita de algodón:.la gente se cansa de tanta pinche transa, yo renuncié al PRI por culpa del RaTello; no puedo juzgar a la Alejandra porque se nota a leguas que el tal . Alito es un traidor, un ambicioso vulgar, no hay que olvidar los acuerdos que tuvo con El Monris. para derrotar a la Claudia Edith Anaya Mota y que el David .ganara. la gubernatura. .

Y HOY la Alejandra expone sus razones para renunciar al PRI en un ofi cio dirigido al presidente nacional del RIP, el Alejandro Moreno Cárdenas: .

SIEMPRE he creído en la importancia del dialogo como pilar fundamental para edificar una sociedad más justa y equitativa. Lamentablemente, las acciones recientes de la dirigencia del partido parecen alejarse de este principio; ahora se privilegian decisiones basadas en la sumisión al presidente, sin espacio para el debate o el ejercicio de criterios propios.

LA ACTUAL dirigencia nacional ha dejado los ideales revolucionarios de democracia y justicia social. El PRI que conocí, al que orgullosamente representé y defendí, ya no es el mismo. Se ha alejado de ser la voz auténtica del pueblo.

TRAS UNA reflexión profunda, he llegado a la conclusión de que es momento de construir nuevos caminos Por ello, he decidido poner fi n a mi militancia en el PRI. Sin embargo, quiero dejar claro mi compromiso con el servicio público y la búsqueda incansable por la justicia social. Nos debemos al pueblo y es a él a quien debemos responder.

LA ESENCIA de la democracia radica en la capacidad de escuchar y comprender las diversas perspectivas, buscar puntos de encuentro y trabajar en soluciones que benefi cien a todos. Esta ha sido y seguirá siendo mi guía. Continuaré promoviendo los valores en los que creo y contribuyendo al progreso de nuestra nación desde otros ámbitos.

AGRADEZCO a quienes me han apoyado, confi ado y acompañado en este camino. Mi lealtad está con Mexico y con mi amado Estado de Mexico.

POR MEDIO de esta carta, formalizo mi renuncia al Partido Revolucionario Institucional.

ATENTAMENTE, FIRMA de Alejandra del Moral .

EL CEN del PRI la recibió hoy 27 de mayo a las 09:32 horas, quien fi rmó de recibido fue la Maribel García; después trascendió que la Alejandra se suma a la campaña de la Dra. Sheinbaum y que se afi lia a Morena”

-¡VAYA ESCÁNDALO que se va a armar -dice don Roberto-!-.

-EL CORAJE que va a hacer La Gelatina, el Claudio X González y toda la banda de oligarcas-.

-BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.