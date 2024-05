Preocupa a Claudia Anaya que en Varios Municipios Impere el Narco

“De 2021 Para acá se ha Exacerbado la Violencia”, Dice

* “Incluso han Impedido la Participación de Candidatos”

Por Miguel Alvarado Valle

La candidata a la senaduría por la coalición “Fuerza y Corazón por México”, Claudia Edith Anaya Mota, expresó a Página 24 Zacatecas su preocupación no por la competencia electoral, sino por la posibilidad de que la ciudadanía no pueda ejercer su derecho al voto, ya sea por intimidación, robo de casillas o compra de votos.

En este sentido, manifestó que garantizar la participación ciudadana es fundamental en este proceso electoral, por lo cual hizo un llamado al consejo del INE para que se garantice la instalación de las casillas y la gente pueda votar en paz.

Asimismo hizo un llamado a la ciudadanía a ejercer su voto el próximo domingo 2 de junio, independientemente de sus preferencias políticas, destacando la importancia de participar en el proceso democrático para lograr el cambio que Zacatecas necesita.

Por otro lado, mencionó que en los últimos años los problemas de Zacatecas no han mejorado, por el contrario, se han exacerbado, “hoy en día tenemos menos acceso al agua que antes y no se ve con claridad y proximidad tenga el gobierno del estado en su cartera de proyectos de infraestructura la actividad hídrica, el problema del agua está en todo el estado”.

En cuanto al tema de la seguridad, es un problema que ha escalado donde en determinadas zonas se ha complicado debido a la violencia, “del 2021 para acá se ha exacerbado la violencia en Zacatecas, no es la primera vez que toman casetas, no es la primera vez que queman camiones… Incluso me ha tocado a mí en el 2022 en trayectos estar en medio de los bloqueos”.

Por tal motivo, puntualizó la importancia de que la sociedad no olvide las tragedias pasadas y de no normalizar la violencia en el estado. En cuanto a la inseguridad en el actual proceso electoral, Anaya Mota enfatizó la grave situación de algunos municipios, donde la delincuencia organizada parece tener el control, impidiendo incluso la participación política de candidatos y candidatas.

“Hay municipios a donde ya no te puedes meter y eso es inadmisible, porque estamos cediendo el espacio a la delincuencia organizada”.

También abordó la problemática de las carreteras en Zacatecas, señalando la falta de avances en su modernización y conservación desde el 2018, resaltando la situación precaria de algunas vías, donde la población incluso rellena baches con tierra, ya que se han registrado accidentes graves.

Finalmente, reafirmó su compromiso con la defensa de Zacatecas, puesto que anteriormente llegó a votar en contra de medidas que perjudicaron al estado, como la eliminación del Fondo Minero o del Seguro Popular.