Con Claudia Sheinbaum se Renueva la Esperanza: Ulises Mejía Haro

Ciudad de México. – Acompa ñando la que será la primera presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo en su multitudinario cierre de campaña en la capital del país, Ulises Mejía Haro candidato a diputado federal por el tercer distrito, de la coalición Sigamos Haciendo Historia, integrada por Morena, PT y PVEM, llamó a renovar la esperanza .

que solo es posible con la acción de salir a votar este 2 de junio por este proyecto humanista y transformador de la vida pública nacional que encabeza nuestra compañera Claudia.

En un zócalo capitalino abarrotado por miles de simpatizantes y militantes de los tres partidos que integran la coalición y desbordado de esperanza, Ulises Mejía Haro aseguró que se tendrá una presidenta que, .

sin dudas, gobernará -dijo- a la altura de la generosidad y la grandeza de la historia del pueblo de México, quien gobernará con humildad y entera responsabilidad por el bienestar de Zacatecas y de México, quién sin duda guardará el legado de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador.

En el último día de campaña el ex alcalde capitalino, agradeció a las y los más de 21 mil zacatecanos que visitó en 20 intensos días de gira proselitista por el distrito 3, y detalló que en lo que fue la campaña más corta de la historia, .

se recorrieron más de siete mil 200 kilómetros, visitando en varias ocasiones los 14 municipios del distrito, fueron recorridos con mucho entusiasmo y alegría acompañado siempre de un gran equipo, por ello no puedo estar más que agradecido por las muestras de cariño y el respaldo.

Mejía Haro se comprometió a respaldar desde el Congreso de la Unión las iniciativas y necesarias para la consolidación del Segundo Piso de la Transformación y del plan de gobierno de Sheinbaum Pardo, .

vamos a respaldar los 20 puntos de los ejes más importantes de su Programa de Gobierno 2024-2030 que presentó en su cierre, y que son resultado de las 100 propuestas que presentó en su arranque de campaña y se alimentó de los proyectos que emergieron de los 400 foros de los Diálogos por la Transformación, en los que participaron especialistas y la sociedad civil en general y en los que desde Zacatecas contribuimos a elaborar.

El candidato de la gente honesta, cerró fi las con Sheinbaum Pardo y coincidió en el mensaje de la ex jefa capitalina a las mujeres de lograr la igualdad sustantiva una vida libre de violencia, además de que respaldó los 20 ejes expuestas para la próxima administración federal, todo el equipo completo haremos posible este plan de gobierno, y sin duda seguiremos haciendo historia.

El morenista Mejía Haro, aseguró que es tiempo de mujeres y de transformación, “nuestra presidenta sin dudarlo esta comprometida con todas y todos los mexicanos, en especial con las mujeres para que puedan vivir sin miedo y libres de violencia.

Esto al reconocer la energía y compromiso de la próxima presidenta de México, al señalar que su campaña, .

siempre estuvo nutrida con propuestas y con proyecto, adendas de siempre de ser cercana a la gente, visitó los 31 estados de la República y la Ciudad de México hasta en cinco ocasiones y recorrió más de 110 mil kilómetros en los que fue testigo del ánimo de las y los mexicanos para que continúe la Cuarta Transformación.

Detalló que entre los ejes presentados por Sheinbaum Pardo est án: hacer un gobierno honesto, sin infl uyentísimo, sin corrupción, ni impunidad; mantener la división obligada entre el poder económico y el poder político; hacer un gobierno austero, sin gasolinazos, ni aumento a las tarifas de gas doméstico ni de luz; garantizar las libertades de expresión, de reunión, de concentración y movilización.

Nunca usar la fuerza del Estado, para reprimir al pueblo; respetar y hacer respetar la diversidad política, social, cultural, de género y de identidad sexual; seguir luchando contra cualquier forma de discriminación; garantizar la igualdad sustantiva para las mujeres y el derecho a una vida libre de violencias.

Establecer un apoyo universal a todas las mujeres de 60 a 64 años de edad; defender siempre a las y los mexicanos que viven en el exterior, en particular a los paisanos que viven en Estados Unidos, entre otros.

Por su parte Claudia Sheinbaum celebró el paso histórico del país al tener a su primera presidenta en 200 años de República y celebr ó con la victoria de la 4T, .

no llega sola, sino con todas las mexicanas por lo que asever ó que durante su mandato no dejará sola a ninguna mujer, por primera vez en 200 años de la República, llegaremos las mujeres a la más alta distinción que pueda darnos nuestro pueblo: la Presidencia de México, y lo digo en plural, porque como lo hemos dicho: no llegó sola, llegamos todas, con nuestras abuelas, con nuestras madres, con nuestras hijas y con nuestras nietas, enfatizó.