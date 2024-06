Mi Jardín de Flores

¿Julia, africana? ¡No mamen!

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Por traicionar los principios y valores del priísmo, por traicionar las causas sociales, por su ambición desmedida (Alejandro Moreno Cardenas), ha sido expulsado del ánimo, la conciencia y la esencia de millones de priístas. Se está quedado solo, abandonado y se ha convertido en el enterrador del PRI.: Alfredo del Mazo Maza.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 30 de mayo de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Se Acabaron las Promesas y Buenas Intenciones

¡BENDITO SEA mi Padre Dios, ya terminaron las campañas electorales!

-¡UFFF, sí!, se acabaron las promesas y las buenas intenciones, este domingo todos a votar-.

-SIMÓN, tenemos que cumplir con nuestro derecho ciudadano; pero hay veda electoral y no podemos hacer ciertos comentarios al respecto; lo que sí comentaré es que las fuerzas del orden ayer miércoles estuvieron muy activas y lograron abundante pesca, no de peces gordos, pero sí de charalillos del narco: 11 mininarcos, a quienes se les decomisaron drogas, armas, chalecos antibalas, equipo táctico, y vehí- culos robados en los municipios de Jalpa y Pinos, ahora sí estuvieron muy activos los subordinados del fi scal Cristian Paul Camacho Osnaya, y del secretario de Seguridad Pública Arturo Medina Mayoral.

Extorsionador, Capturado

EN GUADALUPE, detuvieron a un sujeto que dijo llamarse César Iván de 26 años, quien se dedicaba a cobrar derecho de piso. a comerciantes, a quienes tenía muy azorrillados, pero platicando la situación se pusieron de acuerdo lo denunciaron; la policía cumplió a cabalidad su compromiso y detuvo al delincuente infraganti, así es que el extorsionador César Iván estará fuer de circulación según la sentencia que el juez penal le dicte.

No Hubo Asesinatos

NO HUBO asesinatos pero lo que sí estuvo cañón fue lo que un grupo de delincuentes le hizo a una pareja de hombre-mujer, a quien no solamente les robaron su camioneta, sino que los hirieron a balazos, ¿para qué hicieron eso si la pareja ni siquiera les dirigió la palabra, pues el susto los había dejado mudos?, este violento robo de vehículo ocurrió en Ojocaliente, por lo que policías hicieron una barrida en esa cabecera municipal y alrededores, pero fracasaron: a las ratas armadas no les vieron ni el polvo.

SEGÚN las autoridades, ayer miércoles no se cometió ni un homicidio doloso, lo investigué con mis fuentes y, todas coincidieron: fue saldo blanco., sin embargo las desapariciones forzadas persisten.

OTRA bronca son las carreteras llenas de baches: dos camiones pesados chocaron entre sí, y se incendiaron, uno de los choferes no logró salir de entre los fi erros retorcidos de la caseta y murió calcinado, todo por eludir un méndigo bache.

Cédulas de Búsqueda .

Y LO que no fallan son los secuestros, desapariciones o privaciones ilegales de la libertad, como ustedes quieran llamarle que para el caso es lo mismo; hoy, nuestro Diario Páginas 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social al servicio de la comunidad, publica las Cédulas de Búsqueda, de: ROBERTO SANTACRUZ CASAS de 38 años, privado ilegalmente de su libertad por un grupo armado en Fresnillo, Zacatecas, el 27 de mayo de este .Año de la Paz. JUAN RAMÍREZ HERNÁNDEZ de 62 años, desaparecido forzadamente el 28 de mayo de este .Año de la Paz., en Río Grande, Zacatecas. JESÚS MARTÍNEZ ESTRADA de 74 años, desaparecido forzadamente desde el 19 de mayo de 2024, en Ojocaliente, Zacatecas, y JOSÉ CERVANTES AGUILAR de 49 años, desaparecido forzadamente el 23 de mayo del presente año, en Fresnillo, Zacatecas.

CUATRO padres de familia, cuyos integrantes no saben nada de ellos, lo que debe ser muy cañón sufrir esa incertidumbre

-¡YO ME muero, no soportaría una cosa de esas!-.

-¡CARAJO!, cómo fue que perdimos esa paz, seguridad y tranquilidad, dormía uno con la puerta abierta y no pasaban ni las moscas, ahora hasta te echan abajo la puerta, entran, te matan y se van con inusitada tranquilidad, a sabiendas que nadie los detendrá porque sospechosamente nunca está la policía cerca del lugar del crimen-.

Tramposa

-OIGA, doña Petra, ¿usted conoce a la licenciada Julia Arcelia Olguín Serna?-.

-Sí, si la conozco, es del equipo del Monris, una mujer alta, de cuerpo muy bien formado, güerita y muy guapa, lo que sea de cada quien; ella se inició en la política muy jovencita y llegó a la Direcci ón de Transporte Público y Vialidad de Zacatecas, cuando la mujer en esos cargos era tabú, ¡huyyy, cómo la chuleaban, pues con su uniforme la mujer parecía un cromo, aquí a don Roberto hasta se le caía la baba, ¿se acuerda?, jajaja-.

-PA QUÉ DIGO que no si sí, muy guapa la mujer y muy decente-.

-BUENO, bueno, las malas lenguas decían que era el descansito del Monris, pero pues ya ve cómo es la gente, lo cierto es que la Julia parecía artista de cine.

LUEGO llegó Amalita a la gubernatura del estado y le descubrieron malos manejos en concesiones de taxi y otras cosas ; cuando estaban a punto de aprehenderla, le dieron el pitazo y se peló a Estados Unidos, luego estuvo, creo, en Guerrero y al cabo del tiempo regresó y fue diputada local; ya con David como gobernador la nombró subsecretaria de Concertación Política y Atención Ciudadana de la Secretaría General de Gobierno.

-ENTONCES sí es la misma: salió, me parece que en La Jornada Zacatecas, que la licenciada Olguín va para diputada, representar á a la comunidad afromexicana.

-¡CÓMO!, si la Julia es güerita, güerita y de ojos verdes; es una Barbie, ¿cómo va a ser de descendencia africana, perdón por la expresión, pero que no mamen, ahora sí que los Monreal -porque esto es una plan de ellos-, se pasaron de lanza-.

-LO VEO y no lo creo -dice don Roberto- si Julia es descendiente de africanos, yo seré descendiente de marcianos, tiene razón doña Petra, los Monreal se pasaron de lanza, al rato van a decir que Yvette es coreana, jajaja.

-¡AY NO, que truculentos son los hermanos Monreal; y si no es plan orquestado por ellos, entonces lo dejaron pasar!-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.