Mi Jardín de Flores

Julia la “Afromexicana” Impune

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Seguimos esperando el C5, seguimos esperando que el REPUVE ponga chips, que las policías municipales se fortalezcan, se reconfiguren porque esto ayudaría fuertemente a poder generar una mayor articulación desde el territorio, que pronto se haga una estrategia de recuperación de los entornos donde vuelva el servicio médico, educativo; donde vuelva a activarse la vida social y no la desaparición forzada o reclutamiento forzado.: José Luis Figueroa Rangel.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Viernes 31 de mayo de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Es una Burla la Afrodescendencia de Julia

¡DOÑA PETRA, .sigamos haciendo historia, jajaja..!..

-PUES SÍ, el próximo domingo por la noche usted lo confirmará-le contesté la jiribilla a doña Luz, una de mis marchantas-.

-PUES SÍ que será historia, por primera vez una afrozacatecana será diputada federal-me reviró doña Luz y se volvió a reír-jajaj-.

YA NO le hice caso, pero del coraje hasta me duele la panza, ¿qué necesidad tengo yo de escuchar esas burlas? Que le reclamen a la Julia, al Monris., al David y que el INE investigue esa jalada de pelos y sancione a la Julia Olguín o que de demuestre con toda las de la ley, que es afromexicana, ya ni la friegan, al rato van a decir que su nombre correcto es Rarotonga.

-SERÁ RARO-tongo, porque eso de que Julia Olguín es afromexicana, es un tongo, un verdadero tongo, ¿de dónde agarra esa mujer lo africano? .

YO creo que el INE debe de imponer una sanción ejemplar, porque me imagino que Julio debió presentar documentos que la acreditaran como afromexicana, seguramente falsos, porque ella tiene de africana lo que yo de coreano; la bronca en que esta inmersa es seria, y no creo que el INE se doblegue ante los hermanos Monreal y se la vaya a perdonar a Julia.

YA EN Aguascalientes hubo una situaci ón similar con el panista Francisco Javier Luévano Núñez, quien se hizo pasar como de la etnia Chicahual y no sólo le echaron abajo su candidatura, sino que ahora enfrenta una demanda penal por falsificación de documentos.

-YO NO me explico por qué tanta ambición, eso es pecado, si doña Julia realmente es católica, debería retractarse y, por vergüenza, retirarse del servicio público, no se vale burlarse del noble pueblo de Zacatecas, suficiente tiene con tanta inseguridad.

Escándalo

-CON ESTO, la Julia Olguín vuelve a ser piedra de escándalo a nivel nacional, ya en 2021, hasta el semanario Río Doce, de Culiacán, Sinaloa, publicó un reportaje sobre la protegida de Ricardo Monreal: .

EL GOBERNADOR moreni s ta David Monreal Ávila hizo nuevos nombramientos de funcionarios, entre ellos, designó a Julia Arcelia Olguín Serna, como subsecretaria de Asuntos Políticos, pese a que la exfuncionaria estatal tiene antecedentes penales y estuvo inhabilitada durante una década, para ejercer cargos públicos.

LUEGO DE que en el año 2005 Olguin Serna fuera acusada de incurrir en ejercicio indebido de funciones, abandono de funciones públicas, abuso de autoridad y peculado, el mandatario decidió integrarla a su gabinete, informó La Jornada.

JULIA ARCELIA Olguín Serna fue funcionaria en el gobierno de Ricardo Monreal Ávila (1998-2004), cuando se desempeñó como directora de Tránsito y Vialidad. Pero en el gobierno estatal siguiente, que encabezó Amalia García Medina (2004 – 2010), la Contraloría del Estado y la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, fue objeto de imputaciones de carácter administrativo y penal, detalla el diario.

LA EXFUNCIONARIA huyó al extranjero, y la entonces Procuradur ía General de Justicia de Zacatecas nunca pudo cumplimentar la orden de aprehensión que un juez liberó contra Olguín Serna. El gobierno de Zacatecas sin embargo, la inhabilitó, por diez años. Y ahora está de regreso en el gobierno.

LOS PROBLEMAS de Olguín Serna comenzaron en noviembre del año 2003, cuando se confrontó con la entonces precandidata a la gubernatura Amalia García Medina, quién estaba en pugna abierta contra Ricardo Monreal Ávila, porque este quería imponer como su sucesor -bajo las siglas del PRD-, a Tomás Torres Mercado, entonces su Secretario General de Gobierno.

EN UN MITIN encabezado por Amalia García Medina en Plaza de Armas, una de sus simpatizantes y aliada era Susana Monreal Ávila (hermana del gobernador), quien acusó públicamente a Julia Arcelia Olguín Serna, de haberla amenazado por apoyar a la ex dirigente nacional del PRD, como posible sucesora de Ricardo Monreal Ávila, y no a Tomás Torres Mercado.

CUANDO AMALIA García Medina consiguió la candidatura y ganó la gubernatura en el año 2004, comenzó indagatorias contra varios ex funcionarios, entre ellos ordenó auditar a Olguín Serna, quien denunció en medios locales, ser víctima de una persecución política por operar en su contra cuando respaldó a Tomás Torres Mercado.

DE CUALQUIER forma, en febrero del año 2005, la entonces titular de la Contraloría del Estado, Norma Julieta del Río (actual comisionada nacional del INAI), solicitó el ejercicio de la acción penal contra la ex directora de Tránsito y Vialidad, y además ordenó su inhabilitaci ón por 10 años en el ejercicio público, por las irregularidades detectadas: .

REALIZÓ actos que dieron origen a una serie de observaciones que se le detallaron y se hicieron de su conocimiento, habiéndole otorgado el correspondiente derecho de audiencia, e inclusive, atendiendo a su solicitud, se le autorizó una ampliación de plazo de solventación, para que aclarara irregularidades graves, que Olguín Serna nunca aclaró.

PARALELAMENTE, en junio del año 2005, José Luis Aparicio de la Torre, director general de investigaciones la Procuraduría General de Justicia de Zacatecas, solicitó a un juez emitiera una orden de aprehensión contra Olguín Serna, para lo cual presentó más de 150 medios de prueba, sobre las presuntas irregularidades de la ex funcionaria.

SIN EMBARGO, Julia Arcelia Olguín Serna huyó del estado presuntamente a Estados Unidos de Norteamérica-, para evitar ser detenida y encarcelada. Diez años después, en el año 2015, reapareció en Zacatecas como candidata a diputada local por el PVEM-PRI, ganó y fue legisladora en el periodo 2015-2018. Luego, en el pasado proceso electoral de junio del año 2021 con el respaldo político del senador Ricardo Monreal Ávila-, Olguín Serna contendió por una diputación federal, por Morena, pero no ganó.

SIN EMBARGO, el gobernador David Monreal Ávila, la ha designado a partir de este martes (5 de octubre de 2021) como Subsecretaria de Acción Política.

-LO QUE se me hace raro es que ahora la mayoría de los medios no hayan comentado nada sobre la afromexicana Julia, que los quiere representar-.

Regresaron los Asesinatos

LO DICHO, ni en su propia casa está uno a salvo de la delincuencia; ayer viernes, en la calle García de la Cadena, en pleno centro de la cabecera municipal de Calera, varios matones a sueldo echaron la puerta abajo y le dispararon una lluvia de balazos a un hombre sin darle tiempo de nada y ahí cayó muerto; obviamente, no hay detenidos.

Las Desapariciones Forzadas

EN CUANTO a las desapariciones forzadas en este Año de la Paz Zacatecas, no cesan, pero sí van en aumento, hoy nuestro Diario Página 24 publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: GRACIELA PATRICIA CÓRDOVA CASTRO de 50 años, ecuatoriana, desaparecida en Río Grande, Zacatecas, el 25 de mayo del presente años, y KAREN TÓALA CHANCAY de 30 años, ecuatoriana, desaparecida el 25 de mayo de 2024, en Río Grande, Zacatecas.

-¡SANTO Dios!, hasta extranjeras están desapareciendo en Zacatecas, ¿qué dirán en el Ecuador de nuestro país? No quiero ni imaginarlo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.