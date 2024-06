Mi Jardín de Flores

El Sangriento y Letal “Año de la Paz Zacatecas”

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

La llegada de una mujer a la Presidencia de México es inminente. Este hecho histórico se dará a 71 años de que las mujeres conseguimos el voto a nivel nacional; 101 años después de que Elvia Carrillo Puerto fuera la primera diputada local, a 70 años de que Aurora Jiménez lo hiciera en el ámbito federal y a 39 años de la primera gobernadora. Cuando María Lavalle Urbina y Alicia Arellano Tapia llegaron al Senado hace 60 años, las actuales candidatas tenían uno y dos años de edad’: Leticia Bonifaz.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 1 de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Una Caterva de Narcos se Pitorrea de Miles de Policías

“LA INSEGURIDAD cada vez está más cañón: el narco se sigue pitorreando del ‘Año de la Paz Zacatecas’, ayer nuevamente dio muestra de su criminal poder: burló a miles de soldados del Ejército Mexicano, a elementos de la Guardia y a policías de los tres niveles de gobierno, al asesinar a balazos a tres zacatecanos: dos en Calera, uno en Fresnillo.

-¡DIOS DE mi vida!, dos homicidios dentro de una casa, esto no sucede ni en las guerras, el gobierno de don David Monreal es un tremendo fracaso-.

-NOS MINTIÓ el infeliz, salió igual o peor que el Alejandro Tello Cristerna ‘El RaTello’, el constructor de casitas, que según el David, se robó dos mil 900 millones de pesos; pero siquiera el nariz de cacahuate se defendía diciendo ‘yo no la maté’, pero el David no dice nada, guarda un cómplice silencio, tal vez porque no quiere incomodar a ‘los organizados e inteligentes narcos’, como él los reconoce-.

-LA VERDAD es que don David nos engañó a más de 300 mil zacatecanos que votamos por él, deberíamos salir a la calle para exigirle que cumpla su promesa de regresarnos la paz y la prosperidad prometida a cambio de nuestro voto-.

-LA PROSPERIDAD, madre Teresa, viene por inercia, Zacatecas está muy bien ubicado y tiene excelente mano de obra, el día que regrese la paz a nuestro estado, ese día comenzarán a llegar las inversiones y, por ende, empleos y prosperidad, el problema es la inseguridad está de la rechin… (censurado), ayer el narco despidió mayo con tres asesinatos:

“EN FRESNILLO, en la propia cuna de los Monreal, el narco la mece plácidamente sin que nadie lo evite: a plena luz del día, alrededor de las 4:00 de la tarde, dos hombres fueron atacados a balazos en la avenida Paseo del Mineral, colonia Benito Juárez, ante decenas de temerosos testigos que corrieron en busca de un lugar dónde protegerse de alguna ‘bala perdida’.

“EL RESULTADO fue de un hombre muerto y otro herido, el cual tuvo que ser trasladado al Hospital General; obviamente, como siempre sucede, no hubo detenidos, y ni una sola patrulla a 10 cuadras a la redonda.

“EN CALERA el ataque armado estuvo más cañón: alrededor de las 6:40 de la mañana, varios matones a sueldo llegaron a una casa ubicada en la comunidad Ramón López Velarde, entraron violentamente y acribillaron a dos hombres que quedaron muertos en medio de dos grandes charcos de sangre; obvio, no hubo detenidos.

“Y EN SOMBRERETE, al filo de las 5:40 de la madrugada, un grupo de matones a sueldo llegaron a una casa ubicada en la calle Ramón López Velarde, cerca de la Unidad Deportiva de la comunidad Sombreretillo, y entraron de manera violenta para dispararle a un hombre y enseguida huir amparados en la oscuridad de la madrugada; afortunadamente la víctima no murió, pero se encuentra grave; en síntesis: ayer se cometieron tres asesinatos y dos hombres más se encuentran seriamente heridos en diferentes hospitales”.

-Y ESO que estamos en el ‘Año de la Paz Zacatecas’-.

-PERDÓN POR la expresión -dice doña Petra-, pero eso es una reverenda mamada, mamada que el propio Congreso del Estado revocó, pero al David le valió gorro y lo sigue presumiendo, como si en verdad fuera cierto-.

-PUES AYER terminó el mes, ¿se puede saber, don Roberto, cuántos homicidios dolosos se cometieron en mayo?

-POR SUPUESTO, corre y se va:

MAYO 1, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 2, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 3, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 4, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 5, 3 asesinatos.

3 asesinatos. MAYO 6, 3 asesinatos.

3 asesinatos. MAYO 7, 10 asesinatos.

10 asesinatos. MAYO 8, 11 asesinatos.

11 asesinatos. MAYO 9, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 10, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 11, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 12, 2 asesinatos.

2 asesinatos. MAYO 13, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 14, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 15, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 16, 2 asesinatos.

2 asesinatos. MAYO 17, 2 asesinatos.

2 asesinatos. MAYO 18, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 19, 4 asesinatos.

4 asesinatos. MAYO 20, 2 asesinatos.

2 asesinatos. MAYO 21, 2 asesinatos.

2 asesinatos. MAYO 22, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 23, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 24, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 25, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 26, 2 asesinatos.

2 asesinatos. MAYO 27, 2 asesinatos.

2 asesinatos. MAYO 28, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 29, 0 asesinatos.

0 asesinatos. MAYO 30, 1 asesinato.

1 asesinato. MAYO 31, 3 asesinatos.

“PUES SI Pitágoras no miente madre Teresa, doña Petra, en el mes pasado (mayo) se cometieron 57 asesinatos, o sea, un promedio de casi dos asesinatos diarios, ¿de qué pinche paz presume este gobiernícola de David Monreal?

Las Desapariciones Forzadas

“EN CUANTO a las desapariciones forzadas, éstas continúan tan campantes como el güisqui aquel; hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: MARELY GONZÁLEZ CASTAÑÓN de 16 años, desaparecida en Jerez de García Salinas, el 30 de mayo del presente año.

GERARDO FLORES PEREYDA de 19 años, desaparecido desde el 19 de febrero del presente año, en Valparaíso, Zacatecas, y FRANCISCO GOMÉZ GUEVARA de 46 años, desaparecido en Pinos, Zacatecas, desde el 6 de febrero de 2024.

-¡VÁLGAME DIOS, no hay un santo día en que no desaparezca gente, jovencitos en su gran mayoría, como esa niña de 16 años de Jerez, que inexplicablemente tienen mucho tiempo de no manifestarse y esto es grave, porque podemos acostumbrarnos y perder la capacidad de indignación-.

-ESO SÍ, pero afortunadamente la capacidad de indignación sigue presente entre la ciudadanía, a donde quiera que voy, hablan de desaparecidos, bendito mi Padre Dios de que en Chalchihuites estamos libres de esos flagelos que son los homicidios dolosos y las desapariciones forzadas de personas-.

Rondan las Tres mil Desaparecidos

-HOY, LA exdiputada doña María Elena Ortega Cortés pone el dedo en la llaga y habla de que las desapariciones rondan en las tres mil, lo que ha provocado una crisis entre la ciudadanía, y urge al señor fiscal, don Cristian Paul Camacho Osnaya, a que se ponga a trabajar y rinda cuentas, ‘puesto que la falta de trasparencia y rendición de cuentas es una falta de respeto hacia los zacatecanos, quienes tienen derecho a ser informados’-.

-YO CREO que son más de tres mil las personas desaparecidas, todos los días hay privaciones ilegales de la libertad y, al igual que los asesinatos, nunca detienen a los responsables.

-A VER, dejen checo mi móvil… ya, según la RED LUPA, al 16 de mayo de 2023, las personas desaparecidas eran 3,589, de los cuales son hombres 2,857, por 732 mujeres-.

-¡PADRE SANTO, entonces ya van por los cinco mil los desaparecidos!-.

-POR ESO la María Elena Ortega le exige al Cristian Paul que informe cuántos desaparecidos son, la ciudadanía necesita estar bien informada, lo saben pero se hacen los occisos seguramente para no quemarse-.

-QUEMADOS ESTÁN los llamados tres tigres de papel, gatos de David Monreal: Rodrigo Reyes Mugüerza ‘Gustavito’, secretario general de Gobierno; Cristian Paul Camacho Osnaya ‘El Francés’, fiscal general del Estado y Arturo Medina Mayoral ‘El Yéneral’, ‘casualmente’ involucrados en la golpiza propinada a mujeres feministas y reporteras, el maléfico 8M de 2024-.

-DESGRACIADOS ES poco, pero no olviden que el que dio la orden es el David Monreal Ávila-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.