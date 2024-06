Mi Jardín de Flores

Voto de Castigo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Camino hacia la montaña y le pido a Dios que me ilumine. Allí fue donde tomé la decisión, yo recibí una señal de Dios, yo la recibí, yo lo sé, algún día hare público lo que pasó en esa montaña.: Xóchitl Gálvez Ruiz.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 2 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Los Inteligentes Narcos se Siguen Burlando del Año de la Paz.

NO CESAN los asesinatos: los narcotrafi cantes recibieron junio con dos ejecuciones: un hombre que estaba a las puertas de su casa, ubicada en la calle Abasolo, colonia San José de las Piedreras, municipio de Guadalupe, fue acribillado a tiros a eso de la 1:00 de la mañana de ayer sábado. Por supuesto que los matones a sueldo huyeron con inusitada tranquilidad como siempre ocurre, mientras que la policía brillaba por su ausencia.

AHÍ MISMO, en Guadalupe, pero en la calle Andador de Azaleas, colonia Exhacienda de Bernárdez, de esa cabecera municipal, un chamaco que agredido a balazos; heridss que atendieron paramédicos de la Red de Emergencias Médicas (Remeza), pero pronto se dieron cuenta que el niño ya había fallecido, por lo que regresaron a su base después de que cubrieron el cadáver con una sábana blanca.

OBVIAMENTE no hay detenidos, como que cuentan con licencia para matar con total impunidad, pues tampoco fueron detenidos.

LA GENTE anda muy molesta con los hermanos Monreal Ávila : David sigue gobernando con las patas, Saúl abandonó Fresnillo en manos del narco, para seguir con su plan de ser senador de la República, para luego suceder a su hermano David en la gubernatura.

Y RICARDO nomás está fraguando en que cargos meter a sus “amigas”, entonces la gente está muy molesta, por lo que ya no quiere saber nada de ellos y es muy evidente de que habrá voto de castigo.

-ES JUSTO y necesario-.

POR CIERTO: ¿ya fueron a votar?”.

-POR SUPUESTO, hasta ahí vi a la madre Teresa con sus hermanas, todas muy seriecitas, votando por la Dra. Claudia Sheinbaum que, de seguro, va a arrasar, así lo dicen mis marchantes, sólo tres de ellas van a votar por ‘La Gelatina’, yo no les digo nada, nomás las oigo, pues no los quiero perder como clientas-.

YO LO siento por Jorge Álvarez Máynez porque es nuestro paisano, pero pues está muy tierno y además tuvo pocos meses de campaña”.

-LE VA a suceder lo que a los boxeadores que prematuramente los enfrentan contra otros de mayor experiencia y son agarrados de sparrings: salen muy madreados y no se recuperan-.

-JORGE ÁLVAREZ es gente de Ricardo, él se lo llevó a Movimiento Ciudadano, antes Convergencia, ya luego Dante le agarró buena ley y lo apapachó, como en su momento hizo con Enrique Alfaro y Samuel García, van a ver cómo apara el próximo sexenio Jorge Álvarez, será el candidato naranja al gobierno de Zacatecas y podría dar el campanazo-.

-JORGE Álvarez es primo del querido abogado Raúl Calderón Samaniego, y no me explico por qué no exige que sus asesinos, Julio César Chávez Padilla y su esposa María de Jesús Saldívar Gamboa, sean aprehendidos y paguen por su cobarde asesinato; no se vale que sigan haciendo un chingo de pendejadas para protegerlos-.

-PUES TAL vez lo hace para no incomodar al David, ¿no? Es del Cartel de los Monreal-.

-YO CREO que el joven Álvarez Máynez debe de deslindarse de don Ricardo Monreal y sus hermanos, yo sí veo que él tiene futuro en la política: terminará en tercer lugar en esta contienda por la Presidencia de México, pero indudablemente agarró mucha experiencia, mas conocimiento y muchas tablas-.

-LA QUE tendrá que regresarse a vender gelatinas es la Xóchitl, todo por ambiciosa, yo creo que le hubiera ido mejor como candidata a la jefatura de la Ciudad de México, pero le ganó la ambición y ahí fue donde la puerca torció el rabo.

No Todo es Dinero

-HOY, don Antonio Mejía Haro, orgulloso padre del joven Ulises,asegura que a la Fiscalía le hace falta mejor presupuesto y mejores sueldos a los policías para hacer mejor su trabajo-.

-NAAA. lo que hace falta es que tengan más espíritu de servicio, y deseos de hacer mejor su trabajo, ¿no dijo el David que el año pasado les aumentó el sueldo a 16 mil pesos mensuales? Eso para los policías razos, ya los que tienen grado el billete es mayor; cuánto no ganará el yéneral Arturo Medina Mayoral, secretario de seguridad pública y el francés Cristian Paul Camacho Osnaya, fi scal general de Justicia del Estado, en un descuido hasta ganan más que mi cabecita de algodón que, incluyendo su pensión de 28 mil 800 pesos, el año pasado ganó un millón 808 mil 826 pesos, o sea 150 mil 735 pesos con 50 centavos al mes; yo les aseguro que el David cobra más que AMLO y sin hacer otra cosa que ir por todo Zacatecas agarrando nalgas-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.