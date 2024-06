Mi Jardín de Flores

Voto de Castigo II

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Me reincorporo en un rato más, vine (a Fresnillo) a ejercer mi voto, me vine temprano, aproveché para este domingo familiar y pasar a persignarme como buen hombre de fe y ya acabo de ejercer mi derecho a voto y me voy a incorporar a la Mesa de Seguridad, porque quiero estar atento que los zacatecanos, ejerzan este derecho de votar: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 3 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Sí Hubo Voto de Castigo, son Varios

HAY QUÉ reconocer que la hija de don Ricardo Monreal, la señora Caty MONREAL PÉREZ, es muy lista y tiene facilidad de palabra; sin embargo el voto de castigo dirigido a los hermanos Monreal Ávila, la alcanzó hasta la Ciudad de México, en donde era candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, pero perdió ante la señora Alessandra Rojo de la Vega, quien días antes había sido víctima de una agresión para que abandonara la contienda.

-POBRE de la Caty, a mí me cae muy bien porque es muy simpática -dice doña Petra-, me recuerda al ‘Monris’ en sus inicios, pero pues hasta allá le alcanzó el voto de castigo, no para el David, sino para el ‘Monris’ que se puso fl amenco en contra de la Dra. Sheinbaum, porque él quería, a toda costa, primero, ser candidato a la Jefatura de Gobierno y, segundo, ser el candidato de Morena a la Presidencia de la República, pero en las dos ocasiones la Dra. Sheinbaum lo derrotó ampliamente y, el ‘Monris’, dolido en varias ocasiones la denostó.

OTRO voto de castigo, este sí para el David, fue la derrota del Jorge Miranda Castro, a pesar de que estaba haciendo un buen trabajo en la Presidencia Municipal de la capital del estado, según me dicen, pero pues no se le hizo ganar la reelección, por ese voto.

OTRO voto de castigo para los hermanos Monreal, fue la pérdida del municipio de Jerez, donde dijeron ¡basta de tanta inseguridad! .

PERO la derrota que menos esperaban los hermanos Monreal, era la de su cuna misma: Fresnillo, en donde la Bennelly Hernández Ruedas, monrealista hasta las cachas, fue derrotada por el prianista perredista Javier Torres Rodríguez, quien en campaña no juntaba ni la cuarta parte de gente que reunía la Bennelly, pero el Javier fue el que ganó ese voto de castigo contra los hermanos Monreal Ávila que, la verdad, ya apestan por tanta corrupción e ineptitud acumulada.

-YO CREÍ que la señorita Bennely ganaría: veía las fotos de sus eventos y juntaba mucha gente, yo veía ahí muy activo al joven diputado Ernesto González Romo que siempre la apoyó-.

-PUES sí, madre Teresa, pero es que Fresnillo es un polvorín: ahí mandan los ‘amigos organizados e inteligentes del David’ y pues los fresnillenses dijeron ya basta: los Monreal se van a chi… huahua a un baile y los sacaron del Mineral, habrá que ver cómo le va al Javier Torres, porque Fresnillo no es ninguna perita en dulce: el Javier se sacó la rifa del tigre-.

-AHORA que hará la señorita Bennely…

-PUES EL ‘Monris’ la acogerá en el Senado los meses que le quedan en el Congreso de la Unión, a’i luego se la llevará a la Cámara de Diputados federal o alguna secretaría si la Dra. Sheinbaum le da un buen hueso, pero de que la Bennelly es monrealista lo es, tal vez ustedes no lo recuerden pero nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publicó una negra historia, que a punto estuvo de costarle, tal vez, algunos años de cárcel, cuando la sorprendió la PGR con un millón de pesos en efectivo.

AQUÍ TENGO la nota que publicó nuestro Diario y comienza así:

BENNELLY Jocabet Hernandez Ruedas la diputada de Morena que propuso elevar las multas por “injuriar“ al presidente de la República.

ANTES DE ser legisladora, Hernández Ruedas fue detenida en 2015 con un millón de pesos en efectivo en el aeropuerto de Tapachula , Chiapas, por autoridades de la entonces Procuraduría General de la República (PGR).

LA DIPUTADA de Zacatecas pretendía abordar un avión privado con destino hacia Toluca. En ese entonces, confesó que el dinero era del actual coordinador de Morena en el Senado, Ricardo Monreal Ávila.

AÑOS MÁS tarde se fi ltró un audio en el que Ricardo Monreal le pidió al entonces gobernador de Chiapas, Manuel Velasco, que lo apoyara para que la Fiscalía librara de los cargos de Bennelly Hernández, de quien se comprobó que era titular de la Dirección de Desarrollo Social en la dele gación Cuauhtémoc.

AHORA, la legisladora de Monreal logró el aval de la reforma por la que también se amplían multas a quienes injurien a Secretarios de Estado, a la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, al fi scal general de la Rep ública, así como a diputadas y diputados.

Currículum de Bennelly Jocabeth

DE ACUERDO con el Sistema de Informaci ón Legislativa, Bennelly Jocabeth Hernández Ruedas, de 37 años, es diputada federal por el Distrito 1 de Zacatecas. En su perfil curricular destaca que cuenta con una maestría en Administración pú- blica por la Universidad CUGS, Campus Cuauhtémoc.

DE 2013 a 2015 fue asesora parlamentaria tanto en la Cámara de Diputados como en el Senado de la República; de 2015 a 2018 fungió como directora general de Desarrollo Social de la entonces Delegación Cuauhté- moc, en Ciudad de México; mientras que en 2021 fue directora de Servicios Administrativos en el Senado de la República.

-¡VÁLGAME Dios, pero si esta mujer es 100% Monrealista!-.

-PUES AHÍ, está, ya pagó el precio del voto de castigo; me dicen que, en principio, nadie daba un peso por el triunfo del exdiputado priísta Javier Torres Rodríguez, pero conforme la elección fue avanzando se fue posicionando pero de una manera silenciosa y llegando el día los fresnillenses les dijeron a los Monreal: .¡Tengan su voto!, y la pagana fue la Bennelly, pero también los Monreal que se llevaron entre las patas Bennely, al Jorge Miranda y hasta la Caty Monreal para que no haya la menor duda de que Zacatecas ya está hasta el gorro de los hermanos Monreal-.

-PUES qué le vamos a hacer: son los arquitectos de su propio destino.

BUENO, yo me voy, se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.