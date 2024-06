Mi Jardín de Flores

Voto de Castigo III

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

El triunfo de la doctora Sheinbaum significó asimismo la reiteración del absoluto rechazo popular al modelo neoliberal cuya larga permanencia ha sido muy perjudicial en todo el mundo por la alta concentración del ingreso que agudiza la desigualdad. Pero los vestigios de ese neoliberalismo se engolosinaron con la presencia engañosa de la marea rosa, sin considerar que esta representa un sector minoritario cuya ideología lo llevó a oponerse al gobierno: Eduardo Andrade Sánchez.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 4 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

¿QUÉ DERROTA es más difícil de digerir para los Hermanos Monreal Ávila: los municipios de Fresnillo, Zacatecas, Jerez o la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México?

-CONOCIENDO a El Monris. -dice doña Petra- yo creo que la derrota de su hija Caty, en la alcaldía de la Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, que el gobernó hace casi 10 años, porque además es donde reside y su carrera política la desarrolla en la capital del país, entonces fue un golpazo muy grande que su hija haya perdido la alcaldía que él gobernó-.

-YO CREO que fue David el que más sufrió los votos de castigo de la ciudadanía -dice don Roberto-: perdió el municipio donde nacieron los hermanos Monreal Ávila: Fresnillo; perdió el municipio de la la capital del estado que es donde David reside, además de salir derrotado en el municipio que es la cereza del pastel: Jerez.

PERO además David es el más perdedor, de 58 municipios, Morena gana en seis solamente:

Rio Grande.

Mezquital del Oro.

Momax.

Pinos.

El Plateado y,

Noria de Ángeles.

Y en Unión con el PVEM, Gana:

Apozol.

Atolinga.

Cuauhtémoc.

Guadalupe.

Jiménez de Teul.

Luis Moya.

Nochistlán.

Sombrerete.

Susticacán.

Tlaltenango.

Valparaíso, y

Villanueva.

O SEA 14 municipios en coalición con el PVEM, pero si son 58 municipios los que conforman el estado y no ganamos ni la mitad de ellos y perdimos los más importantes, entonces si yo fuera el gobernador, se me caería la cara de vergüenza, las Senadurías y Diputaciones federales se ganaron porque el Plan C del Presidente Andrés López Obrador y la Dra. Claudia Sheinbaum Pardo, tienen la simpatía de la gran mayoría del pueblo.

EN CUANTO a las diputaciones locales sí le fue muy bien pues Morena, coaligado con el verde, ganan 14 de los 18 distritos, aquí sí la ciudadanía castigó a la oposición porque no quiso hacer bien su trabajo.

CON TODO, la oposición gobierna más población y sigue lanzando la señal de una Revocación de Mandato exitosa -¡SANTO Dios, es tardísimo.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.