El Gobernador David Monreal Metió las Manos en el Proceso Electoral: Zulema

“También la Secretaría del Bienestar”

Por Nallely de León Montellano

Zulema Santacruz Márquez, diputada local de la LXIV Legislatura, aseguró a Página 24 Zacatecas que tanto el gobernador como personal de la Secretaría del Bienestar “metieron las manos” en la pasada jornada electoral por lo que, dijo, fue un proceso que estuvo alejado de la democracia y la transparencia.

“Más allá de ganar o perder una elección, creo que estamos muy lejanos de brindarle a la ciudadanía la seguridad que tantos años hemos reclamado, este tema no es de partidos políticos, las instituciones que se encargan de la procuración de justicia no están haciendo su trabajo”, mencionó.

Zulema Santacruz, quien perdió la diputación local por el Distrito V, expresó no estar satisfecha con el resultado, sin embargo, dijo que a pesar de que el resultado no la favoreció, el trabajo político va a continuar para ella y su equipo, “Esta es la primera vez que yo salgo a pedir el voto pero no me siento agraviada porque no traemos el recurso de gobierno del estado, no tengo el dinero para competirle a ninguno de los Ayuntamientos, y enfrentarte a todos ellos en una contienda claro que sí marca la diferencia”.

Recordó que el partido de Morena ganó la mayoría calificada, lo cual, dijo, “nos deja en un gran estado de indefensión”; por ello, hizo un llamado a la población para que esté atenta al trabajo legislativo de los próximos legisladores, así como exigirles un actuar transparente en beneficio del pueblo zacatecano.