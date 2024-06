Mi Jardín de Flores

Rodrigo Secretario Ignorante

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Acción Nacional fue un partido dedicado a lo largo de su historia a formar ciudadanos, y de repente un día dejó de hacerlo, de formar a sus militantes y las consecuencias aquí están, una lista plurinominal repleta de las cabezas de los grupos de cada partido, entonces qué podemos hacer contra esto, ¿ cómo le dices a un ciudadano: confía en mí, cuando al menos el presidente de mi partido va el número uno de la lista plurinominal, por ello entiendo el enojo y el hartazgo y me duele: María del Mar de Ávila Ibargüengoytia

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 5 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

La Diputada del Millón

¡VÁLGAME DIOS!, la señorita diputada Susana Andrea Barragán Espinosa, en aras de la ‘seguridad’ pretende imponer un ley que multe, ‘hasta con un millón 85 mil 700 pesos, a los propietarios o poseedores de lotes que a criterio de la autoridad no se encuentre en condiciones adecuadas’.

-ES UNA autentica jalada, como a ella le llueve el dinero por levantar el dedo, cree que todos tenemos los ingresos que a ella le caen sentada en su mullida curul; deberían de hacerle el antidoping, esa cantidad equivale a 4 mil 17 veces el salario mínimo, ¿quién es esa Susana Andrea Barragán Espinosa?

-SUSANA ANDREA Barragán -contesta don Roberto- es diputada por nuestro partido, tiene 30 años de edad, es licenciada en Derecho por la UAZ, y sin experiencia anterior alguna en el servicio público-.

-YO NO sé por qué nuestro partido no prepara a la gente, debería de tener una escuela para prepararla y enseñarla que se deben al pueblo porque son servidores públicos y deben de tener espíritu de servicio-.

-POR ESO estamos como estamos, madre Teresa, la tal Susana Andrea cree que el gobierno es una caja recaudatoria que, entrando más dinero, ganan más.

SI TANTO le preocupan los lotes baldíos, debería de comenzar por su Distrito y hablar con los dueños de esos predios para convencerlos de la necesidad de cercarlos o hacer una ley que autorice al municipio a hacer ese trabajo con cargo a los dueños, previa autorización de ellos, pero no andar proponiendo tonterías: ¡hasta un millón de pesos de multa! ¡Tengan su millón!-.

-NO LA satanice, doña Petra, Susana es buena muchacha, además es guapa, la pupila se alegra al verla…-.

-YA LE salieron sus dotes de Don Juan; el hecho de que sea guapa no debe impedirle que sea inteligente y congruente, la política no es un concurso de belleza, sino de servicio al pueblo; si no tienen esa vocación, no deberían de estar ahí-.

No Sabe que no Sabe

-OTRO servidor público que anda muy mal es don Rodrigo Castañeda Miranda, que cobra como secretario de Economía, pero este señor no ha podido mejorar la economía del estado, para lo que fue contratado con un súper sueldo.

EN ENTREVISTA, don Rodrigo dijo que el gobierno de Zacatecas tiene varias cartas de intención de empresas extranjeras que pretende instalarse en el estado, pero nomás no aterrizan, y al preguntarle los motivos por los cuales no se concretan la inversiones, contestó desconocer por qué las inversiones extranjeras no llegan a Zacatecas, lo que me parece una falta de respeto para los zacatecanos, ¿cómo es posible que no sepa por qué no aterrizan esas cartas de intención de inversión?”.

-LE VOY a contestar al estilo Xóchitl Gálvez: el Rodrigo se está haciendo güey, bien sabe por qué las inversiones no llegan a Zacatecas, es por la maldita inseguridad y la canija violencia, ningún inversionista está dispuesto a arriesgar su capital e, incluso, su vida; el cobro de piso es alto y si no lo pagan… ¡charrascas!

Otro Cadáver al Closet de David

SÍ, ¡CHARRASCAS!, el narco no se anda con medias tazas, por eso en la capital del estado hay muchos locales vacíos, ¡hasta en el Centro Histórico, muchos negocios han cerrado sus puertas!, porque no pueden pagar la ‘plaza’ y, pa’no arriesgar su vida, mejor cierran y entregan las llaves al propietario, esas es la realidad.

AYER MARTES se cometió el enésimo asesinato del mes, sólo que el gobierno de David Monreal lo ocultó, como acostumbra”.

-¿DÓNDE SUCEDIÓ?-.

-NO LO sé, pero me enteré por el informe diario de homicidios dolosos que publica el Gobierno de México, mire, aquí dice: Zacatecas 1 homicidio doloso.

PERO ADEMÁS las desapariciones forzadas van en aumento, sobre todo de ni- ños y jóvenes; hoy miércoles, nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su loable labor social, publica las siguientes Cédulas de Búsqueda: .

DAIRA GUADALUPE LÓPEZ SOTO de 12 años, desaparecida forzadamente en Miguel Auza, Zacatecas, desde el 31 de mayo del presente año.

VIVIANA BALDERAS BAÑUELOS de 39 años, privada ilegalmente de la libertad, en Fresnillo, Zacatecas, desde el 19 de enero del presente año, y .

JOSÉ ELÍAS TORRES RICO de 40 años, privado ilegalmente de la liberta, en Fresnillo, Zacatecas, desde el 19 de enero de 2024.

ASESINATOS, desapariciones forzadas de niñas, privaciones ilegales de la libertad de mujeres y hombres, son el pan de cada día y David Monreal nomás no hace nada para remediarlo: ¿no que iba a ser el mejor gobernador de la historia de Zacatecas?.

-EL ALEJANDRO Tello Cristerna El RaTello, y el David Monreal Ávila El Haragán, son lo peor que le ha pasado a Zacatecas, ambos están cortados por la misma tijera, por eso David no quiere meter a la cárcel al RaTello, para no ser pagado por la misma moneda por el gobernador o gobernadora que lo sucederá-.

Le Roy no Levanta la Secretaría de Turismo

-LA VERDAD es que a don Le Roy Barragán Ocampo, secretario estatal de Turismo, le ha tocado bailar con la más fea, me dicen que el Turismo en la capital del estado está al borde de la extinción, que los turistas siguen teniendo mucho miedo de venir a Zacatecas, no sólo por tanta violencia e inseguridad: muertos y secuestros, sino por la peligrosidad de sus carreteras y la cantidad de baches existentes, lo que han provocado muchas volcaduras y muertes-.

-ES QUE al Le Roy no le gusta esa chamba, a él lo que le encanta es la grilla, pero además tiene un presupuesto paupérrimo ¿no dicen por ahí que el David lo quería enviar en autobús al Tiaguis de Acapulco?

-NO CREO, son chismes de la gente, ¿cómo mandarlo en autobús hasta Acapulco?-.

-¡HUYYY, madre Teresa, cómo se ve que usted no conoce lo miserable que es el David, que de estudiante no compraba un plátano pa no tirar la cáscara!-.

-PERO EN el gobierno hay presupuesto, y mucho-.

–PUES SÍ, pero pareciera que es del David, porque limita mucho a su gabinete no a él y su familia, ni Carlos Slim se da la vida que el David y su prole se dan en Casa de Gobierno, en donde viven como marajás, comiendo y bebiendo de lo mejor con cargo al sufrido pueblo de Zacatecas: simplemente para la JEFATURA DE OFICINA DEL C. GOBERNADOR, el presupuesto autorizado es de 210 millones 896 mil 230 pesos; ni siquiera la Secretaría General de Gobierno, a cargo de Rodrigo Reyes Mugüerza Gustavito, le compite en billete: 184 millones 821 mil 269 pesos, cifra inferior a la tradicional, pues la Secretaría tiene mucho más gastos, pero pues todo sabemos de que El Haragán se pasa de gandalla.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.