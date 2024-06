Inician Autoridades Electorales Recuento de Votos en la Mayoría de las Casillas

En González Ortega se Abrirán Todos los Paquetes

Por Nallely de León Montellano

Este miércoles, el Consejo local del Instituto Nacional Electoral (INE) Zacatecas se declaró en sesión permanente, y dio a conocer que se hará recuento de votación en 64% de las casillas de votación para la presidencia de la República, 67% en el caso de las diputaciones federales y 69% en las casillas de senadurías.

Matías Chiquito Díaz de León, vocal ejecutivo de la Junta Local del INE, reiteró que, el inicio de los cómputos distritales, así como la instalación de los consejos para el desahogo de los mismos, “tienen el propósito no solamente de llegar al resultado final de los cómputos, sino que se busca la clarificación de los resultados obtenidos en la casilla el día de la jornada electoral; a estas alturas ya no existe el PREP, ya no existe el conteo rápido; esos instrumentos tuvieron un propósito y lo cubrieron la madrugada del día siguiente a la jornada electoral”.

Aclaró que serán tres cómputos de 24 horas cada uno, en el caso de los conteos federales, es decir, hasta el domingo 9 de junio a las 9:00 de la mañana deberá llevarse a cabo el cómputo de la elección de senadurías y una vez concluidos los cómputos deberán integrarse los expedientes de la elección y la totalidad de las actas.

En el caso de la elección de presidencia, dijo que será enviada a la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, el expediente de Senadurías quedará en el consejo local y una copia certificada de diputaciones federales que será enviada a la Sala Regional de Monterrey .

“La meta es terminar el viernes por la noche, o el sábado antes del mediodía; si el tiempo camina, el personal de los consejos distritales podrá descansar entre cómputo y cómputo”, finalizó.

En el caso de los cómputos locales, el Instituto Electoral del Estado de Zacatecas (IEEZ), dio a conocer que los diferentes consejos distritales sesionaron de manera simultánea para realizar los cómputos correspondientes donde se realizará un recuento parcial de votos.

Sin embargo, en los municipios de Trinidad García de la Cadena, Susticacán y Villa González Ortega los cuales tienen menos de 20 paquetes, se realizará un recuento total de votos, debido a que la diferencia de votos es menor al 1%; en los casos mencionados se contará con la presencia de la Guardia Nacional (GN) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP).

Yazmín Reveles Pasillas, consejera electoral del IEEZ, explicó que “excepto Fresnillo, Guadalupe, Jerez y Zacatecas, todos los demás municipios pueden operar con dos grupos de trabajo, es decir, que estarán presididos cada uno por un consejero de la sala de sesiones y una persona responsable de las acreditaciones; dichos grupos de trabajo no tendrán grupos de recuento debido a que son entre 21 paquetes y menos de 53 paquetes.

Dijo que el máximo para la sesión de cómputo son 20 horas, por lo que se estará operando de manera parcial. Fresnillo recontará 246 paquetes, Guadalupe 195, Jerez 162 y Zacatecas 164, por lo que, reiteró estarán operando con dos puntos de trabajo y dos puntos de recuento.

Mientras tanto, Río Grande tiene 105 paquetes y se instalarán dos puntos de trabajo con dos puntos de recuento; Villa Hidalgo tiene 312 paquetes y trabajará únicamente con dos puntos de trabajo y Loreto tiene 65 paquetes.