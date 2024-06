Inicia el PRI la Defensa Jurídica Ante Irregularidades

Ante diferentes irregularidades que se presentaron en Zacatecas el día de la elección, el Presidente del Comité Directivo Estatal (CDE) del Partido Revolucionario Institucional (PRI), Carlos Peña Badillo enfatizó que este instituto político llevará a cabo una defensa jurídica en favor del voto ciudadano.

A través de sus redes sociales, el dirigente estatal priista detalló que los representantes del partido estarán haciendo frente en los Consejos Municipales y Distritales defendiendo cada voto por diversas inconsistencias el día de la elección.

No se les permitió a los representantes de casilla estar cuidando el voto, en el momento de la elección no se pudo acreditar a los representantes del partido y los votos sancionados no se pudieron defender el día del recuento, dijo.

Por ello, aseguró que el Partido Revolucionario Institucional defenderá lo que la ciudadanía decidió y donde el partido no se vea favorecido, se reconocerá, pero dónde se sabe y se cuenta con pruebas de que hubo excesos e intereses externos inmiscuidos en la decisión, se peleará hasta el último voto.

Vimos de manera clara la participación descarada de funcionarios municipales, estatales y federales presionando y coaccionando el voto, así como la presión policial donde se inhibía, presionaba y en muchos casos se amenazaba y amedrentaba la participaci ón de la ciudadanía al momento de emitir su voto, condenó.

El Presidente estatal del PRI, Carlos Peña Badillo aseguró que el partido no va a permitir que se robe la tranquilidad en esta elección, por lo que hizo un llamado para defender a México, salvar a Zacatecas y recuperar a los municipios.