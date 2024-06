Continúa Bajando Drásticamente el Turismo en la Capital: Jared López

“Clientes me han Dicho: ‘Zacatecas Está muy feo’”

Por Nallely de León Montellano

De acuerdo con el testimonio de Jared López Cisneros, promotor turístico de la capital, las últimas cuatro semanas han ido a la baja en cuanto a afluencia y movilidad turística en Zacatecas, lo que ha traído pérdidas económicas para las empresas privadas dedicadas a este sector.

Lo anterior, dijo, tiene qué ver con la inseguridad que se agudizó durante los últimos días, aunado a la jornada electoral del pasado 2 de junio, donde también se registraron diversos hechos violentos en Zacatecas y estados colindantes.

“Creo que por las elecciones sí bajó el turismo y la inseguridad se puso algo fuerte por lo de las elecciones, tengo unos clientes que siempre vienen y traen a mucha gente, pero me marcaron y me dijeron que ya no iban a venir porque está muy feo en Zacatecas”, lamentó.

Explicó que esta semana se registró un poco de afluencia turística porque se llevaron a cabo algunos congresos, sin embargo, eso no ha garantizado buenas ventas para quienes se dedican a la promoción turística en el Centro Histórico de la capital.

“Lo que ha sido este mes, hemos tenido gente porque vienen congresos, muy poca gente viene por su voluntad y todos los demás vienen por congresos”.

Señaló que lo que ocurre en Zacatecas respecto a la ausencia de turistas se está volviendo una situación preocupante debido a que la percepción de la gente sigue siendo negativa, aunque, agregó, la atención principal por parte de las autoridades debe centrarse en los tramos carreteros ya que es ahí donde se han registrado mayores agresiones hacia personas foráneas que buscaban pasar unos días en Zacatecas.

De igual manera, subrayó que la presencia de elementos de la Guardia Nacional en el primer cuadro de la ciudad provoca un efecto contraproducente puesto que dicha estrategia asusta a los transeúntes y los hace sentir inseguros; en ese sentido, hizo un llamado a las autoridades a implementar estrategias de seguridad y atracción turísticas más llevaderas para las y los ciudadanos locales y foráneos.

Para finalizar comentó que “yo sé que la gente está asustada porque turista que viene, turista que me pregunta si es seguro andar aquí, y yo siempre les digo que mientras estén en el centro va a ser algo seguro; que la gente que sí quiera venir sea porque van a pasar días agradables y aquí estamos para atenderlos”.