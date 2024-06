Mi Jardín de Flores

Sin Inversiones ni Turismo

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

Creo que por las elecciones sí bajó el turismo y la inseguridad se puso algo fuerte por lo de las elecciones, tengo unos clientes que siempre vienen y traen a mucha gente, pero me marcaron y me dijeron que ya no iban a venir porque está muy feo en Zacatecas: Jared López Cisneros

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 9 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corruHaypto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ya no Vamos a ir Porque Está muy feo Zacatecas.

¡QUE TRISTEZA tan grande!

-¿POR QUÉ está triste, madre Teresa?-.

-POR LAS revelaciones que hace el joven Jared López Cisneros, prestador de servicios turísticos, a quien un cliente le dijo: ‘Ya no vamos a ir porque está muy feo Zacatecas’, por eso me pongo triste: tan bonito mi Zacatecas y que digan que está feo por tanta violencia e inseguridad, me pone triste: tenemos la ciudad más bonita de México y que digan eso, me entristece.

-POR OTRA parte, pobre gente, vive del turismo y ante la falta de visitantes ¿cómo le harán para llevar el pan a su hogar?-.

-PUES BUSCAN la chuleta hasta de cargadores en la Central de Abastos, ya ve lo duro que está conseguir trabajo en Zacatecas, vean las cifras del INEGI: somos de los estados con más desempleo y de los que más hemos perdido empleos formales, estamos en la quinta chilla-.

-SON CHIN… (censurado) si de por sí Zacatecas es el rey del desempleo, y todavía con esa brocha de estar perdiendo empleos formales, no se vale, ¿dónde quedó la promesa esa de que el David nos iba a brindar seguridad y prosperidad, con buenos y mejores empleos muy bien pagados, si ni siquiera su secretario de economía sabe cuándo las cartas compromiso para invertir en Zacatecas comenzarán a aterrizar? .

EL HUEVÓN del Rodrigo Castañeda Miranda no ha logrado que, cuando menos, aterrice una empresa nacional o extranjera en el estado: el ‘RaTello’ al menos le hacía la lucha y salía al extranjero en busca de inversionistas, pero el David es un huevón de primera, bien se lo dijo el ‘Monreis’ en aquella llamada telefónica.

EL HARAGÁN llegó con muchas ganas de trabajar; lo comenzó hacer hasta los domingo, pero al tercero se cansó y no solamente se olvidó de trabajar los domingos, sino hasta semanas enteras.

AQUÍ EN nuestro Diario Página 24 Zacatecas, publicamos su toma de protesta ese domingo 12 de septiembre de 2021, cuando nos ratifi có sus falsas promesas y su sueño de ser el mejor gobernador de Zacatecas

Hoy Inicia la Transformación de Zacatecas con una Nueva Gobernanza: David Monreal Ávila

*EN SESIÓN Solemne de la LXIV Legislatura, David Monreal rinde protesta como Gobernador Constitucional del Estado.

*CONVOCA a todos los sectores de la sociedad a un gran pacto de unidad y trabajo a favor del bienestar de esta tierra.

*ANTE Marcelo Ebrard, representante del Presidente Andrés Manuel López Obrador, el mandatario ofrece encaminar todas las políticas públicas para recuperar la tranquilidad y paz social.

*MI ÚNICO anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas’.

EN SU primer mensaje como Gobernador Constitucional, David Monreal Ávila subrayó que hoy inicia la transformación de Zacatecas con una nueva gobernanza, por lo que convocó a todos los sectores sociales a un gran pacto de unidad y de trabajo para recuperar la tranquilidad y paz que, legítimamente, reclama y merece el pueblo de Zacatecas.

AL RENDIR protesta como Jefe del Poder Ejecutivo, en Sesión Solemne de la LXIV Legislatura del Estado y de cara a la ciudadanía, el mandatario recalcó que en la entidad inicia la transformación que comenzó hacer tres años en el país con el Presidente Andrés Manuel López Obrador. Asimismo, agradeció la confi anza y el respaldo que le brindó la ciudadanía el 6 de junio y, ahora, con todo su esfuerzo, honrará su voluntad.

AL ADMITIR que la lucha por lograr la transformación no será fácil, porque el estado se encuentra inmerso en la bancarrota, con una grave crisis fi nanciera y de violencia, David Monreal ofreció poner como prioridad el tema de la seguridad, con políticas públicas enfocadas en recuperar la paz social.

EL MOTOR que me impulsa es el amor inmenso a nuestro estado; por eso, convoco a todos los sectores sociales, campesinos, maestros, amas de casa, empresarios a materializar juntos las ideas de la transformación que nos tienen aquí”, expresó en el Palacio de Convenciones, sede designada para esta ceremonia solemne.

AL EJERCER los más altos valores que ha adquirido en su familia, el mandatario estatal invitó a todos los sectores a convertir a Zacatecas en un protagonista de desarrollo nacional, ya que así se ha demostrado a través de la historia, pues ha dado rumbo y destino al país.

ZACATECAS TIENE un cielo bondadoso, un suelo fértil y un subsuelo rico, pero, el principal recurso son las y los zacatecanos, que tienen temple a prueba de todo, con mujeres y hombres que diariamente se levantan para, de sol a sol, demostrar que el trabajo todo lo vence’, dijo.

DAVID MONREAL asentó que llegó la nueva gobernanza a Zacatecas, después de una larga lucha que nada ni nadie pudo detener, con un movimiento unido, con anhelos de justicia social y con el respaldo de un pueblo valiente que apostó a que las cosas se hagan bien.

ANTE REPRESENTANTES e integrantes de los Poderes Judicial y Legislativo, así como de las Cámaras de Diputados y Senadores, como Ricardo Monreal Ávila y Olga Sánchez Cordero, el Gobernador dijo que comparte ese sueño de miles de zacatecanas y zacatecanos que dedican sus vidas a construir un estado donde todas y todos puedan vivir felices y en paz; por ello, en un acto de fe y esperanza, no desperdiciará esta oportunidad para fortalecer la democracia en el estado.

HARÁ LO que esté a su alcance para evitar la regresión al autoritarismo y, en su debido tiempo, llevará a cabo las acciones legales necesarias para someterse a la revocación de mandato, con lo que se pondrá fi n a la simulación del pasado, de que, si no cumplían, se iban, pero que nunca se llevó a la práctica.

VAMOS a demostrar que no somos iguales, ni escatimaremos, ni regatearemos en esfuerzos para lograr un estado más equitativo. No hay varios Zacatecas, es uno solo. El reto es mayúsculo, pero el éxito se verá refl ejado en la capacidad de generar mejores oportunidades de empleo y dar paso a un desarrollo económico justo.

PARA lograrlo, en la administración 2021-2027 se desarrollarán cuatro ejes rectores: minería, turismo, campo y la industria, en los que, en conjunto con la iniciativa privada, se buscará que las inversiones generen empleos de calidad y que, por consiguiente, la riqueza se distribuya equitativamente.

DAVID Monreal asentó que no es el mejor momento para gobernar, pero sí para sacar la casta y demostrar de qué estamos hechos los zacatecanos y lograr la transformación. Se acabaron los tiempos del infl uyentismo como método de enriquecimiento y se dará paso a una administración con espíritu de servicio’, afirmó.

SEGÚN la primera etapa de transición, añadió, existen fi nanzas públicas en quiebra, una deuda con máximos históricos y los pocos recursos disponibles en el presupuesto ejercidos de manera poco efi ciente; ‘recibimos un estado frente a una emergencia social.

LA ECONOMÍA, ahora golpeada por la pandemia, agregó el Gobernador David Monreal, ha estado estancada en los últimos 11 años, y el Gobierno no tiene recursos siquiera para lo más elemental, además de que el retiro de los adultos mayores no está garantizado.

AL DAR una radiografía del estado, señaló que el instituto de pensiones, el Issstezac, después de haber sido criminalmente desfondado, está en quiebra; la seguridad pública se encuentra en el peor momento y los salarios apenas alcanzan para sobrevivir, además de que no se cuenta con recursos económicos para pagar la quincena del sector educativo.

EN PRESENCIA de Verónica Díaz Robles, titular de la Delegación de Programas para el Desarrollo en Zacatecas, David Monreal recalcó que la infraestructura carretera está destruida, el campo abandonado, las deudas rebasan por mucho los ingresos y las fi nanzas de los municipios están deshechas; “en resumen, nuestro estado agoniza’, aseveró.

ANTE ELLO, pidió a las y los maestros, a la gente del campo, deportistas, comunidad científi ca y cultural, mujeres, sectores indígenas, académicos, empresariado y a todo el pueblo de Zacatecas en su conjunto a caminar en unión y en comunión social; no me dejen solo en esta lucha, recuperemos la esperanza de un Zacatecas más próspero.

, MONREAL Ávila dijo que será un Gobernador cercano a todas y todos, que verá de frente, ya que mi único anhelo y mi sueño es ser el mejor Gobernador que haya tenido Zacatecas.

OFRECIÓ tomar medidas urgentes y hacer un profundo rediseño de la administraci ón pública, que apueste por eliminar los gastos innecesarios y con un combate frontal a la corrupción y a terminar con los lujos de la alta burocracia, para dar paso a los hechos que logren la Cuarta Transformaci ón del estado.

EL MANDATARIO en funciones estuvo acompañado por su esposa e hijos, hermanos, gobernadores, alcaldesas y presidentes municipales electos y en funciones; por Mario Delgado Carrillo, dirigente de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), así como por representantes de las fuerzas armadas.

-PURAS MENTIRAS; ya ni se acuerda de sus cuatro ejes rectores, solo.

‘méngache y méngache, el Davis pinta pa ser el gobernador más rata de la historia de Zacatecas-.

-BUENO, hasta aquí la dejamos tengo muchísimas cosas pendientes por resolver.

YO ME voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.