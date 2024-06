Mi Jardín de Flores

David, Terco en Esconder Cadáveres en el Clóset

Por La Madre Teresa de Chalchihuites .

Fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la Cuarta Transformación en bien de nuestro amado pueblo.: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 10 de junio de 2024. Glor i f ica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Los Narcosicarios no Descansan

ORGANIZADOS, inteligentes y despiadados -abre don Roberto la conversación- los narcosicarios no descansan: bien que aprovechan su patente de corso para delinquir con total impunidad.

ANOCHE, alrededor de las 23:30 horas, un hombre que caminaba por la avenida de Las Águilas, colonia Gavilanes, en la cabecera municipal de Guadalupe, fue baleado por delincuentes armados que lo estuvieron cazando.

EN cuanto el individuo cayó al piso, los asesinos huyeron a bordo de un veh ículo que los testigos no identificaron.

PARAMÉDICOS llegaron al lugar de los hechos y, al auscultar al desconocido, se dieron cuenta de que el hombre ya había muerto.

POSTERIORMENTE hicieron su aparición elementos de Servicios Periciales y policías de investigación, quienes comenzaron con sus indagaciones, abrieron la carpeta de investigación y trasladaron el cadáver del hombre, no identificado, a la morgue.

-ES POR demás, se nota que los malos organizados e inteligentes, cuentan con licencia para matar, otorgada por las propias autoridades, pues nadie se explica tanta impunidad. Pero hay un Dios.

-ÚNICO Y verdadero, madre Teresa, por lo que todos esos asesinos deshumanizados tendrán su castigo cuando San Jerónimo aparezca con su trompeta y diga: Lavantaos vivos y muertos, para el juicio final y entonces todos esos malditos tendrá su merecido: las llamas del infierno por toda la eternidad-.

Sigue David Metiendo Cadáveres en el Closet

-PUES con la novedad -que no es tal- el desgobierno de David Monreal, en su afán de ocultar la verdad de esta violencia e inseguridad, sigue metiendo cadáveres en el closet: el asesinato en Guadalupe no fue el único, sino dos más.

-¿TRES asesinatos en un día?-

-SÍ, y esto lo reporta el propio Gobierno Federal, en su informe diario, hoy lunes 10 de junio; lo que no dice es cómo, dónde y a que horas sucedieron los otros dos, pero aquí están: Zacatecas 3 asesinatos-.

-¡AY, no! Por eso nadie le cree al David, no sólo echa mentiras en cantidades industriales, sino que oculta hechos tan importantes como son los asesinatos, ¿qué gana con ocultarlos?-.

-PRESUMIR, negar una realidad que todos los zacatecanos sabemos: el narco es el que manda en Zacatecas, pero con plena seguridad que no es de oquis-.

-ESO debería de tipificarse como traici ón a la patria; no se debe permitir que nos estén diezmando a los zacatecanos, además de envenenar a nuestros jóvenes, ¿cómo que el narco es más poderoso que el gobierno?

El Comandante Colombiano no Saldrá Vivo de Prisión

¿SE ACUERDAN del pol icía de élite de nacionalidad extranjera, John William Casara Luna, mejor conocido como El Comandante Colombiano?

-POR SUPUESTO, ese mal hombre escribió una de las páginas más negras de la policía zacatecana: secuestro al jovencito Iván Espino Colunga de 18 años de edad, y luego el chamaco apareci ó muerto-.

-TIENE BUENA memoria, madre Teresa-.

-SON CRÍMENES que no deben olvidarse, ese señor colombiano se encargaba de decomisar drogas, se quedaba con ella y luego la revendía, pero en esa ocasión se equivocó y confundió al jovencito con uno de quienes le vendían droga y le debía dinero, por lo que lo secuestró de manera violenta por la madrugada y luego el muchachito apareció muerto-.

-PUES ahorita, en estos momentos, la Fiscalía me está informando que el tal Comandante Colombiano, y su segundo de a bordo, Jorge Luis .N., fueron sentenciados a 80 años de prisión; pero lo que me saca de onda es que el bolet ín de la Fiscalía dice que la sentencia es por secuestro agraviado y abuso de autoridad, no menciona el asesinato-.

-A LO mejor es omisión de los que redactan los boletines de prensa, del propio vocero, o del Ministerio Publico; habría que investigar si fue omisión del vocero, el juez se apendejó, o el Ministerio Publico, porque es obvio que el Comandante Colombiano y su segundo, el tal Jorge Luis, asesinaron al jovencito Iván-.

Temen por la Vida de un Policía

ANOCHE, cerca de las 24:00 horas, como hoy lo publica nuestro Diario Pá- gina 24 Zacatecas, el policía municipal capitalino, José Manuel Zúñiga García de 22 años, fue privado de la libertad, mientras disfrutaba su día de descanso en Villa de Cos.

SEGÚN INFORMACIÓN oficial, criminales armados lo privaron ilegalmente de la libertad y se lo llevaron en un vehículo no identificado.

-¡AY, NO!, ¿cómo es posible que una caterva de delincuentes le sigan ganando batallas a miles de guardias nacionales, soldados del Ejército Mexicano y polic ías de los tres niveles de gobierno?, esto es inaudito, no es de creerse-.

-OPINO lo mismo, doña Petra, este gobierno es igual o peor de inepto y vendido que el de don Alejandro Tello: que Dios me perdone, pero ni a cuál irle, la verdad.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.