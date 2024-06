Mi Jardín de Flores

¡Agarrón, Caty Monreal vs Alessandra Rojo

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

‘Fue muy interesante y emotivo conversar con la virtual presidenta electa de México, Claudia Sheinbaum Pardo. Somos amigos y junto a millones de compañeras y compañeros, desde abajo y entre todos, iniciamos la Cuarta Transformación en bien de nuestro amado pueblo. Afortunadamente nuestra economía es fuerte y a los promotores del nerviosismo en los mercados no les durará mucho la estrategia de presionar. México tiene seguridad y finanzas públicas sanas’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 11 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Ser Taxista es Arriesgar la Vida

“LA NOCHE del pasado domingo -abre don Roberto los comentariosun taxista fue privado ilegalmente de su libertad y el carro de alquiler que conducía fue incendiado.

ESTO sucedió en la cuna de los hermanos Monreal Ávila: Fresnillo, sobre la carretera a Bañón, pasando las vías de la Estación San José, a la altura del rancho La Muerta, hasta donde llegaron los Bomberos a apagar el fuego, pero el taxi quedó totalmente calcinado… – ¡VÁLGAME Dios ! ¿Y el señor taxista?-.

-DEL HOMBRE, hasta hoy, no se sabe nada, familiares, amigos, sus compañeros taxistas están sumamente preocupados y temen por su vida-.

-CÓMO no, si ser taxista es arriesgar su vida, pobre gente son presa fácil de la delincuencia y ni siquiera se imaginan a quien llevan de pasajeros; ¿y qué dice don David al respecto?

-NADA, tenemos un gobernador indolente al que le vale una pura… y dos con sal, que la delincuencia siga asesinando a zacatecanos-.

Catalina, Hija de Tigre… Pintita

-YA SE me hacía raro que la Catalina ‘Caty’ Monreal Pérez, hija del ‘Monris’, guardara silencio, después de su derrota ante la Alessandra Rojo de la Vega, por la alcaldía Cuauhtémoc, de la Ciudad de México, pero hoy martes, hace unos minutos, salió a decir que perdió la elección por un ardid inventado por su contrincante: el atentado que sufrió cuando manejaba su vehículo, lo que, según ella, inclinó la balanza a favor de la Alessandra y hoy da a conocer su ‘posicionamiento’ por escrito al respecto:

‘QUE NO se equivoque la señora Alessandra. Que no utilice la conocida estrategia de distracción de ‘al ladrón, al ladrón’. Ella está en este momento, en una situación muy delicada por actos presuntamente (sic) maquinados por ella misma no por terceras personas, como los Monreal.

‘QUE MEJOR se ocupe en preparar una buena defensa, porque si se comprueba que el supuesto atentado fue en realidad un montaje, podría estar incurriendo en el grave delito de asociación delictuosa y de fraude a la ley por haber fabricado un delito, a fin de victimizarse y obtener una ventaja indebida en la pasada elección de la alcaldía Cuauhtémoc.

‘QUE NO se equivoque y que no se confunda; si cree que atacando y agrediendo a otros va a salir del problema en el que se encuentra, podría equivocarse una vez más.

‘AQUÍ no se trata de litigar en los medios, sino de encontrar la verdad en el presunto atentado… Por lo que a mí respecta, me allanaré a los resultados de la autoridad judicial investigadora. No saldré a medios, salvo para responder a alusiones personales directas.

CATY Monreal.

“¿QUÉ les parece la ‘pintita’?”.

-SE NOTA que le dolió la derrota, yo recuerdo que la hija de Ricardo estaba muy segura de ganar, incluso, el mismo domingo salió en la tele a dar gracias a la ciudadanía por llevarla al triunfo-.

-A VER, la señora Caty rompió el silencio porque ayer lunes 10 de junio, tanto la Fiscalía General de Justicia y de la Secretaría se Seguridad Ciudadana de la Ciudad de México informaron que fue detenido un tercer implicado en el atentado contra la virtual alcaldesa, arquitecta Alessandra Rojo y, por las declaraciones de esa persona, creen que el presunto ataque podría haber sido un montaje.

“ENTONCES, la señora Caty aprovecha la situación y hace público su posicionamiento; pero miren, la señora Alessandra le contestó de inmediato en su facebook:

‘PRESA DEBERÍAS estar tú por corrupta y delincuente. Tu y toda tu familia. 48 propiedades, gasolineras, hoteles y contratos millonarios, todo esto probado con documentos. La impunidad no es para siempre.

‘PERDISTE y tu familia perdió Fresnillo. Retírate con dignidad y no des más vergüenza @catymonreal_

‘LA GENTE decidió derrotar a las mafias. Respeten su voluntad’.

-¡AGARRÓN, agarrón esto se puso bueno!-.

-¡AY, no, qué feo es ver a dos mujeres discutir! Más le hubiera valido a la señora Caty Monreal quedarse callada y dejar en manos de las autoridades el caso-.

-PUES aunque el enriquecimiento de los Monreal está muy quemado, Alessandra le echó gasolina y un cerillo y las cenizas volvieron a encenderse-.

-INSISTO, el agarrón se puso bueno-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.