Mi Jardín de Flores

El Rubén Flores Está Pedorro

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Pobre familia Monreal ellos tan inocentes!! Mi solidaridad con una familia que lleva 40 años viviendo del erario pú- blico, con 48 propiedades, un hotel ilegal en la Cuauhtémoc y con una hija que a los 16 años ya contaba con 7 gasolinerías: Alessandra Rojo de la Vega.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Miércoles 12 de junio de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Debería de Pedir la Destitución del David Monreal, no de los Consejeros del IEEZ

AL RUBÉN Flores Márquez, presidente del Consejo Político Estatal de nuestro partido, le dolieron las derrotas de Morena, sobre todo las de Río Grande, Pánfi lo Natera y los distritos 8 y 11, y ahora les echa la culpa a los consejeros del IEEZ, y pedirá la destitución de todos ellos, ¿qué les parece?

-QUE RUBÉN, con todo respeto, se está orinando fuera de la bacinica; si alguien tuvo la culpa de las derrotas, es el gobernador David Monreal por su pésimo gobierno, que no busquen culpables de sus estrepitosas derrotas, el pueblo se la cobró con el ‘voto de castigo’, nosotros desde aquí ya lo habíamos avisorado-.

-EL PUEBLO se la cobró y si la Dra. Sheinbaum no palomea a un buen candidato para el 2017, adiós gubernatura, el PRIANRD la ganará-.

-YO CREO que el joven Rubén se aceleró en exigir la renuncia de los consejeros del IEEZ, a quien culpa de todos sus males, hasta el acomodo de las candidaturas plurinominales, yo creo que todos los partidos políticos deben de aceptar su derrota cuando así lo informan las autoridades electorales, en estos casos es el pueblo el que debe de manifestarse aportando las respectivas pruebas-.

-CIERTO, coincido con usted, el Rubén está pedorro; se vio muy mal, se vio con inferioridad, ¿cómo que me robaron? ¿Qué acaso están pendejos? Hay que saber perder, no sólo se deben de reconocer los triunfos, sino también las derrotas; a ver… si en 2017 Morena pierde la gubernatura, ¿de quién sería responsabilidad ?-.

-OBVIAMENTE, que de don David-.

-CIERTO, si el ‘RaTello’ hubiera hecho un buen gobierno, el PRI no hubiera perdido la gubernatura, pero pues el pueblo dio su voto de castigo como de seguro será así en 2017, si el David sigue sin levantar la cabeza-.

-PUES EL pueblo ya le mandó un adelanto, perdió cuatro alcaldías muy importantes: Fresnillo, la cuna de los Monreal, Zacatecas, donde están los Tres Poderes, Jerez de García Salinas y Río Grande; y si sigue en plan mamón, que es lo más probable, el David entregará la gubernatura a la oposición y hasta puede ir a bote si le demuestran que metió la mano al cajón; ya lo dijo la Alessandra Rojo de la Vega a la Caty Monreal: .

PRESA DEBERÍAS estar tú por corrupta y delincuente. Tú y toda tu familia 48 propiedades, gasolineras, hoteles y contratos millonarios, todo esto probado con documentos. La impunidad no es para siempre.

PERDISTE Y tu familia perdió Fresnillo. Retírate con dignidad y no des más vergüenza @catymonreal_ .

LA GENTE decidió derrotar a las mafias. Respeten su voluntad’, terminó la alcaldesa electa de la Cuauhtémoc.

LA DERROTA de la Caty, fue un gran freno es su incipiente carrera política y su trayectoria burocrática, porque la hija del ‘Monris’ quedó por los suelos, no se puede chifl ar y comer pinole a la vez: si ella es prestanombres de su padre, debería de administrar esos negocios y no andar buscando cargos de elección popular y puestos públicos, que se dedique a los negocios y que atienda a su familia, ¿qué necesidad de que todos los días la gente la esté acusando de corrupta? Tiene hasta un hijo con discapacidad, debe de dedicarle más tiempo a su familia; jodida una que tiene que trabajar porque el sueldo del marido no alcanza, si mi esposo ganara lo sufi ciente yo estaría dedicada completamente a mi hogar -que la Caty aprenda de su madre, la Marychuy, ella nunca ha buscado un cargo de elección popular, ni hueso alguno, siempre se dedicó a su familia-. Digo.

La Diferencia

-HASTA hoy me entero que la Tere Jiménez, gobernadora de Aguascalientes, logró lo que ningún otro gobernador pudo: su estado fue el único que la Dra. Sheinbaum no ganó, y eso se debe, indudablemente, a su buen gobierno.

ADEMÁS de que es muy trabajadora; hoy, por ejemplo, da a conocer en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, el “Jueves de Bolsa de Trabajo; la gira de trabajo por el Reino Unido del secretario de Desarrollo Económico, Ciencia yTecnología, Esaú Garza de la Vega y comitiva que visitaron la planta de Nissan en Newcastle y Sunderland, Reino Unido; está impulsando el Internet gratuito en los municipios; el apoyo a las dos atletas aguascalentenses que obtuvieron dos medallas en natación y frontenis durante los Juegos Nacionales de Conade 2024; el apoyo a la gente con sillas de ruedas, andaderas y prótesis; o sea, cinco eventos en un día, ¿cuántos eventos tuvo ayer ‘El Haragán’? ¡Ni uno que yo sepa!, el David, de plano, es muy huevón!, a’i luego se andan preguntando por qué Zacatecas está en los últimos lugares y por qué perdió los municipios más importantes del estado en las pasadas elecciones y, pues aquí está la respuesta: no trabaja el muy huevón”.

Las Drogas en Escuelas de Zacatecas

-LA SUBSECRETARIA de Prevención Social del Delito, doña Diana Saucedo Nava, hoy miércoles da la voz de alerta en nuestro Diario:

‘DE ACUERDO a la información proporcionada por la Secretaría de Educación de Zacatecas, en el estado existen mil 47 escuelas en foco rojo por problemas con las drogad y por violencia intrafamiliar’.

-ESTO DEBE de atacarse frontalmente con policías investigadores en escuelas para detectar a los vendedores de ese veneno y meterlos a la cárcel, esto es el peor de los delitos: envenenar a nuestra niñez-.

“PERO ESTO, está visto, a don David no le interesa, él lo sabe pero le importa tres cacahuates, si no pone orden en sus hijos a los que les gustan las parrandas, ¿pondrá orden entre sus gobernados? Es evidente que no, por eso Zacatecas está lleno de drogas, me dicen que en cualquier antro hay quien vende ese maldito veneno: cocaína, mariguana, crystal y otros estupefacientes con total impunidad”.

-BONITO gobernador tenemos-.

-EL DAVID salió igual o peor gobernador que el ‘RaTello’ que, con lo que nos robó, sigue ‘haciendo casitas para vender’ en Querétaro-.

Zacatecas, Primer Lugar… de Personas con Discapacidad

LA MIRIAM García Zamora, titular del Instituto Para la Inclusión de las Personas con Discapacidad, suelta hoy un bombazo:

‘ZACATECAS, es primer lugar de personas con discapacidad, y no hay presupuesto para menguar un poco el problema de esas personas; la Miriam dice que existe un padrón de 49 mil zacatecanos, de los cuales más de 10 mil, tienen más de 60 años.

“QUE NECESITA más presupuesto, pero pues el David no suelta el billete, por lo que la titular pide que ‘de las multas que cobran a infractores, por ocupar los lugares especiales para discapacitados, una parte vaya al Instituto para paliar un poco tanta necesidad’.

-PUES ojalá tenga suerte, porque a David primero le sacan un pedo, que un miserable peso, es muy martillo el hombre-.

BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.