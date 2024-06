En Zacatecas, son más los Negocios que Cierran que los que Abren: Peña

“Son más los Empleos que se Pierden, que los que se Generan”

Por Nallely de León Montellano

Carlos Peña Badillo, dirigente estatal del PRI, lamentó que Zacatecas sea el estado con menor porcentaje a nivel nacional en cuanto al incremento de salarios mínimos, lo cual ha traído diferentes consecuencias negativas.

En este sentido, comentó a Página 24 Zacatecas que “ha habido por cuestiones de seguridad, por la falta de circulante económico, la falta de fortalecimiento a la economía que produce el sector pecuario, el campo y la ganadería una crisis económica muy adversa y muy aguda”.

En este sentido, recalcó que a consecuencia de lo anterior, el estado de Zacatecas no ha podido consolidarse en materia económica, lo cual es factor de muchas limitantes de crecimiento.

Por ello, también lamentó que además del tema de los salarios bajos, hasta hoy el estado de Zacatecas se encuentra en la estadística donde en los últimos años son más negocios los que cierran que los que abren y más empleos que se pierden que los que se generan, lo que está dejando a Zacatecas en último lugar de todos los rubros.

“A menor ingreso, menor estabilidad financiera; hoy tenemos a muchas persona que no tienen un ingreso que no ajustan; la realidad es que hoy con la inflación hemos tenido que sortear, el sueldo no alcanza para poder surtir la canasta básica, para atender cuestiones de salud vivienda y crédito; la economía está colapsada y es producto de malas decisiones de que los presupuestos del gobierno federal se destinan a acciones que no resuelven la condición financiera de una familia o una persona”, agregó.

Recordó que el presupuesto madre para atender las problemáticas financieras de la entidad es el que se genera a nivel federal, sin embargo, hizo un llamado a las autoridades locales de los diferentes niveles para que se diseñe una estrategia con la finalidad de contener la realidad económica que padece el estado de Zacatecas, así como corregir las malas decisiones que se han tomado a nivel local y federal.