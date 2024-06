Mi Jardín de Flores

Murió Joven, Tenía 35 años 28 días

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

El diseño de las giras de nuestra candidata presidencial no se decidió con las direcciones nacionales. Además, nunca quedó claro cuál era el perfi l de Xóchitl, qué representaba, qué ofrecía, dicho sea, sin menoscabo de su capacidad y de sus invaluables y extraordinarios esfuerzos como candidata mujer’: Jesús Zambrano Grijalva.

CHALCHIHUITES, Zac.- Domingo 16 de junio de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Morena Seguirá Creciendo

AHORA que ya es un hecho que el PRD desaparece a nivel nacional, ¿qué pasará con sus militantes? -YO creo que muchos de ellos se irán al PAN, otros al PRI y los más se aglutinarán en un nuevo partido, ¿no don Roberto?-.

-SI NACE un nuevo partido con los ‘Chuchos’ al frente, nacerá muerto; yo creo que los ‘Chuchos’, por dignidad, deberían de renunciar a la política activa y ponerse a jalar en otra cosa, pero no lo harán porque siempre ha vivido del pueblo sin aportarle nada más que traiciones, son unos hi… indignos.

EL PRD nació un glorioso 5 de mayo de 1989, con gente como Cuauhtémoc Cárdenas, Porfi rio Muñoz Ledo, Ifi genia Martínez, Andrés Manuel López Obrador, Heberto Castillo Martínez, Amalia García Medina, Gilberto Rincón Gallardo y muchos más, luego de que se fusionaron el PSUM y PMT, para luego convertirse en el PMS, que postula al ingeniero Castillo a la Presidencia de Mexico.

PERO Cuauhtémoc , Ifi genia y Porfi rio que habían renunciado al PRI ‘porque se había alejado de sus principios’, se fueron al PARM que postuló a Cuauhtémoc Cardenas para la presidencia de la República y, en un evento en Ciudad Universitaria, Cuauhtémoc comenzó a crecer como la espuma, a tal grado, que el ingeniero Castillo declinó por él y Cuauhtémoc arañó el cielo con el Frente Democrático Nacional.

DÍAS antes de la elección asesinan a Xavier Ovando y su ayudante Román Gil; Ovando era la mano derecha de Cuauhtémoc, todo señalaba a Carlos Salinas de Gortari como el autor intelectual del asesinato de ambos; a partir de ahí comenzó la matazón de gente que comulgaba con Cuauhtémoc: llegó el día de la elección: miércoles 6 de julio de 1988 y… le roban la elección a Cuauhtémoc; sigue la matazón de gente afín a Cuauhtémoc; hasta mataron al candidato del PAN, Manuel Clouthier, el popular “Maquío”, en un simulado choque en carretera, pues se negaba a reconocer el ‘triunfo’ del ‘maldito pelón’.

ASÍ las cosas, el 5 de mayo de 1989 nace el PRD; años después los “Chuchos” no solamente se apoderan del Partido sino que lo prostituyen, al grado de entregarlo al PRI y luego al PAN para, inmediatamente, hacer un trío: PRIANRD, ¿habrían visto cosa más asquerosa? .

LOS Chuchos se metieron por completo el PRD y el domingo 2 de junio de 2024, terminaron por sepultarlo: murió muy joven, tenía 35 años 28 días.

-PERO no llore, don Roberto-.

-NO, no lloro pero si, perdón por la expresión, me encabrono, ¿cómo pudieron esas ratas malditas acabar con el Sol Azteca?-.

-PERO le fue bien, ahora tiene su Morena-.

-PUES sí, pero estos pinches hermanitos Monreal Avila, tienen secuestrada a nuestra institución política; y creo son peor que los Chuchos.

-ESO SÍ, nomás échele, han medrado con el PRI, PRD, PT, MOVIMIENTO Ciudadano MORENA “Y RICARDO estuvo campechaneando con Fuerza por México, a donde mandó a su hija, Elda Catalina Monreal Pérez alias ‘Caty’, a quien el partido Rosa la hizo candidata a diputada federal pero, como perdió el registro, ‘Caty’ no llegó a la Cámara”.

-SÍ -DICE doña Petra- la Catalina es igual de chaquetera que su señor padre; en una entrevista le preguntaron que por qué participaba en Fuerza por México y no por Morena, y la hija del ‘Monris’ contestó: .

PORQUE Fuerza por México no es un Club de Toby, donde solamente son los hombres quienes toman las decisiones. Tenemos tres propuestas fundamentales y básicas. Una es la canasta básica para los más necesitados, que no haya desnutrición, vivimos en pleno siglo XXI y no es posible que haya gente que literal se muera de hambre en nuestros municipios., ¡qué tal!, ¿eh?.

-¿ESO dijo?-

-SÍ, madre Teresa, eso dijo-.

-PUES si tanto le preocupa que la gente muera de hambre, debería, al menos, deshacerse de una de sus gasolineras, comprar varias toneladas de frijol y repartirlas en los 58 municipios de Zacatecas, con la ayuda de su tía Sarita quien debe de tener ubicadas a las familias más pobres del estado-.

-JA, LA Catalina es como su tío el David: no le dan ni agua al gallo de la pasión, son miserables-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.