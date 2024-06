Docentes de Telesecundaria Toman Instalaciones de SEZ

Afectan, al Menos, a 600 Estudiantes

Por Nallely de León Montellano

Ante la falta de respuestas respecto al avance de más de 80 trámites de jubilación, desde temprana hora de este lunes, un grupo de docentes de Telesecundaria tomaron las instalaciones de la Secretaría de Educación de Zacatecas (SEZ) para exigir atención y respuestas inmediatas al respecto, lo que podría afectar las clases de al menos 600 estudiantes.

En este sentido, Joyce Rodríguez, trabajadora de Telesecundaria, detalló que durante años los maestros inconformes han aportado al Issstezac lo referente a las aportaciones de jubilación; sin embargo, dijo, la institución se ha negado a otorgar las respectivas jubilaciones bajo el argumento de que no hay recursos.

Denunció que en consecuencia de lo anterior no hay posibilidades de que docentes en activo de comunidades lejanas, aspiren a trabajar en una escuela más cercana o con mayor plusvalía, dado que no hay plazas disponibles y no hay manera de liberarlas, lo que implica grandes dificultades de traslado, así como inseguridad en las carreteras y gastos diarios que comienzan a afectar a sus bolsillos.

De igual manera, reclamaron que derivado de la situación señalada, al menos 500 maestros se han visto en la necesidad de pedir a la Unidad del Sistema para la Carrera de las Maestras y los Maestros (USICAMM) la posibilidad de una prórroga en las fechas para aplicar en esta modalidad, debido a que través de este sistema se llevan a cabo los cambios de sede, lo cual, reiteró, les está siendo impedido debido a la falta de jubilaciones.

También señalaron que no han recibido la atención adecuada por parte de las autoridades educativas, por lo que estarán evaluando qué otras acciones tomar en caso de que estas hagan caso omiso, ya que, de momento, los inconformes lo conducente para no afectar a los estudiantes por sus acciones de protesta, sin embargo, reiteraron el llamado para que a la brevedad sean aplicados los derechos correspondientes a una jubilación, así como el cambio de sede para quienes seguirán en activo.