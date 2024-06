Mi Jardín de Flores

Puente de Casi un Millón de Pesos Metro Lineal

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

En ningún momento, cuando se forma en el 89, el PRD representó una esperanza, además de la aglutinación de muchos partidos que entonces venían y de la izquierda y otros, no tanto, democráticos para México, y se fue perdiendo eso, poco a poco. Se perdió la relación con el pueblo, lo más importante; se perdió la ideología, acabaron aliados al PAN, pero quizá lo más importante es que se perdió que fuera un partido que representara al pueblo de México, en el momento que eso se pierde, se pierde todo.: Claudia Sheinbaum Pardo.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Martes 18 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Jerez, Sangre y Miel a la vez

PUES se cometió el enésimo asesinato en el municipio alegre y emprendedor de Jerez, tierra de guapas mujeres, lugar donde naciera el gran vate Ramón López Velarde, de fama internacional, orgullo zacatecano: Si viviera, se volvía a morir de ver cómo está su querido terruño.

-¡ORALE!, que se me hace que usted busca ser nombrado el historiador de Jerez-.

-DE JEREZ, usted lo sabe, doña Petra, tengo gratos recuerdos-.

-¡AJÁ!, pero lo cortaron cuando se dieron cuenta que no tenía ni un peso en el banco, la Toñita le salió muy interesada-.

-¡NO ME toque ese vals, por favor!-.

-PERDÓN, creí que esa herida ya había cicatrizado-.

-ME DUELE Jerez, porque yo radiqué ahí varios años y sólo recibí atenciones de su gente, por eso tienen fama de hospitalaria, si yo me hubiera casado con Toñita, jure usted que sería ciudadano jerezano, pero pues no se pudo: ‘no fui de la estatura de su vida’, en fin.

POR eso me duelen tantos asesinatos y desapariciones: se están llevando a las mujeres más bonitas, y a David parece no importarle, por eso hubo voto de castigo: los jerezanos se cansaron del valemadrismo del hermano consentido de Ricardo-.

-ES LO que me da coraje: que pierda Morena, mientras que al David le vale una pura y dos con sal-.

-SI perdió Fresnillo y el municipio de la capital, que no pierda Jerez; ya se lo habían anunciado el Sábado de Gloria, al prenderle fuego a un mono con su nombre y luego arrastrar los restos a caballo, para luego hacérsela efectiva el pasado domingo 2 de junio-.

-¡AY DIOS de mi vida, el que pagó culpas ajenas fue don Jorge Miranda Castro, quien buscaba la reelección y la perdió por el voto de castigo en contra del mal gobierno de don David-.

-PERO volviendo con el asesinato de un hombre joven en Jerez, tenía alrededor de 28 años y fue acribillado ayer lunes por la madrugada a eso de las 3:00 horas, por impunes criminales .

EL asesinato sucedió en el parque La Alameda y, obviamente, no hay detenidos”.

-LO QUE no me explico por qué nunca atrapan infraganti a los asesinos, cuando los propios vecinos o testigos oculares llaman oportunamente al 911, pero cuando las autoridades llegan al lugar de los hechos, los asesinos ya pelaron gallo-.

-HACE falta mayor coordinación y sentido común, doña Petra: cuando reportan un asesinato las autoridades deben de cercar el área y detener vehículos sospechosos, por lo regular sus vehículos no traen placas y van a exceso de velocidad.

LOS policías están preparados para detener sospechosos y rara vez le yerran: tienen desarrollado un sexto sentido, lo malo es que hay muchos narcos infi ltrados en la policía: ¿de cuántas cacas grandes no hemos sabido?: ahí está John William Casara Luna, el famoso comandante colombiano y su gente, quienes por años fueron protegidos por el entonces secretario de Seguridad Pública, Ismael Camberos Hernández; Gustavo Domínguez Saldívar, jefe de la Unidad Antisecuestros de la Fiscalía General de Justicia del Estado, acusado de cobrar los moches a los capos del narcos, sigue desaparecido; estuvo también ‘El Gary’, comandante de la Policía Ministerial, quien no solamente lideraba el cartel de ‘Talibanes’ en Zacatecas, sino que tenía antecedentes penales por asesinato y secuestro; fue el autor intelectual de la pasante de Derecho Nayeli Noemí Delgado y del abogado Juan Manuel Rodríguez González, afortunadamente, ya no está con los vivos: sus propios compañeros policías lo mataron en un enfrentamiento.

LO hemos comentado infi nidad de ocasiones, muchos de los policías de Zacatecas, están infi ltradas por el narco; recuerden que hasta al entonces secretario general de Go bierno de Alejandro Tello, Jehú Eduí Salas Dávila, los narcos le dieron un sustituto en carretera: ya lo andaban levantando.

ENTONCES, en tanto David no limpie la policía de arriba a abajo, el narco continuará haciendo de las suyas con total impunidad, y la paz y prosperidad que David prometió a Zacatecas cuando andaba tras la gubernatura, será utopía.

Obra con Olor a Transa Millonaria

-HOY, martes, en un boletín de prensa, David Monreal anuncia el avance de 98% de la reconstrucción de un puente de 100 metros de largo en Río Grande, Zacatecas, en el cual se invertirán más de 81 millones de pesos-.

-¡A CARAY, casi a millón de pesos el metro . exactamente 810 mil pesos el metro, ¿será de oro el susodicho puente?-.

-PUES parece que, al menos, será revestido con oro,; se me hace mucho 810 mil pesos cada metro lineal, es una fortuna-.

-NO habrá sido un error, a ver léanos el mencionado boletín de prensa:

-VA: A CASI un año de haber colapsado, el puente ubicado sobre el Río Aguanaval, en el municipio de Río Grande, Zacatecas, lleva 98 por ciento de avance en su reconstrucci ón, lo que ayudará a brindar mayor seguridad a los automovilistas, peatones y ciclistas durante la temporada de lluvias.

ESTE lunes, el Gobernador David Monreal Ávila realizó un recorrido de supervisi ón por esta magna obra, en la que se ejerce una inversión superior a los 81 millones de pesos, misma que benefi ciará directamente a casi 33 mil personas que ven éste como un paso obligado para acceder a la cabecera municipal.) .

ACOMPAÑADO por José Luis de la Peña Alonso, titular de la Secretaría de Obras Públicas (SOP), el mandatario constató el gran avance de este puente, que colapsó en julio de 2023 a causa de las intensas lluvias, lo que obligó a realizar su reconstrucción, en conjunto con la Secretar ía de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes (SICT).

LOS trabajos se realizan en una longitud de 100 metros, consistentes en una subestructura formada por dos estribos extremos y tres pilas intermedias, así como en una subestructura de dos losas continuas apoyadas en cuatro tramos longitudinales de 25 metros cada uno; la obra, de cuatro carriles, también contempla banquetas y ciclovía.

CON ELLO, el Gobernador David Monreal cumple la promesa que hizo en julio de 2023, de reconstruir este paso, que tenía 70 años de existencia y que no había recibido mantenimiento; éste será, dijo, un puente moderno y de calidad, que facilitará la movilidad de automovilistas, comerciantes, campesinos, ciclistas y peatones tanto de Río Grande como de la región.

. -PUES será un súper puente, pero para mí es una obra muy cara, carísima, imagí- nense, casi un millón de pesos cada metro de puente; el David va a salir bien rayado-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.