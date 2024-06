“Muchos Grandes Inversionistas se han ido de Zacatecas por la Inseguridad”

Empresarios, Comerciantes y Campesinos Víctimas de Extorsión: Turner

Por Miguel Alvarado Valle

En el marco del año de la Paz, Teodoro Turner Saad, miembro del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), enfatizó que las estrategias del gobernador David Monreal Ávila para lograr la paz en el estado son las correctas, sin embargo hace falta mucho más por atender en el tema de seguridad.

En entrevista a Página 24 Zacatecas, Turner Saad expresó que la estrategia del gobernador es adecuada, destacando la importancia de comunicar al pueblo los caminos para alcanzar la paz con los distintos eventos que promocionan.

Este enfoque, según Turner, es un paso muy significativo en un proceso a largo plazo así como arduo, sin embargo a pesar de las buenas intenciones y los esfuerzos del gobierno, admitió que aún queda mucho por hacer en términos de seguridad.

Enfatizó que es crucial que las autoridades, incluyendo las que se encargan de la procuración de justicia, la policía estatal y las policías municipales, se alineen con la visión del gobernador.

No obstante, reconoció que esta tarea no es sencilla, “porque la gente a veces no sabe interpretar el mensaje o las autoridades municipales, con su independencia establecida por el artículo 115 constitucional, a menudo tienen sus propias perspectivas sobre cómo abordar los problemas de seguridad”.

Asimismo enfatizó que alcanzar la paz en Zacatecas no es un objetivo que se pueda lograr en un año; se trata de un proceso de varios años. Además, señaló que esta realidad es un recordatorio de que los cambios estructurales y culturales necesarios para lograr una paz duradera, son complejos y requieren tiempo y persistencia.

En el ámbito económico, Turner Saad señaló que la situación en Zacatecas es preocupante, ya que la inseguridad ha provocado que muchos grandes inversionistas abandonen el estado en busca de entornos más seguros en otros estados.

Otro problema, resaltó que es el cobro de piso, una práctica extorsiva que sigue afectando a empresarios, comerciantes y campesinos en la región. Además mencionó que la inflación también ha sido un problema persistente, ya que a pesar de que el peso mexicano se ha mantenido relativamente estable, la falta de efectivo circulante dificulta la actividad comercial.

Finalmente destacó la necesidad de idear estrategias innovadoras que generen fuentes de ingresos y empleo, con el fin de revitalizar la economía local y proporcionar estabilidad a largo plazo.