Mi Jardín de Flores

“Nomás 245 Asesinatos”

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Reformar al Poder Judicial no es capricho ni un desplante autoritario como pretenden presentarlo líderes de opinión, intelectuales y académicos de la derecha, es algo que la gente, que quiere paz y sabe que para tenerla es preciso acabar con la impunidad, considera urgente y necesario: Epigmenio Ibarra Almada.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Jueves 20 de junio de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

-Y BUENO, ¿cuándo se le terminará la beca a don Rodrigo Castañeda Miranda, secretario de Economía del Estado? Su trabajo es completamente nulo, como lo afi rma la señora diputada Zulema Santacruz Márquez, ‘pues no hay empleos’-.

-ES QUE el David nos lo vendió como una persona muy efi caz que sería ‘encargada de colaborar con el gobernador para el desarrollo e implementación de políticas integrales de innovación, diversifi cación e inclusión productiva y comercial, así como de estímulo a la inversión, propiciando el aprovechamiento de los recursos minerales e impulsando la productividad y competitividad de los sectores industriales’, pero hoy sabemos que fue una real mentira.

SEGÚN el David, el Rodrigo es una chucha cuerera en eso de la Economía, y dijo que era lo mejor que teníamos en la región: ‘Ha sido representante de México en la Alianza Global para la Inteligencia Artificial y la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), en relación al futuro del trabajo, innovación y desarrollo económico, desigualdad y pobreza. Presidente a nivel nacional de la Comisión de Innovación y Desarrollo Económico del Consejo Coordinador Empresarial. Y en la Cámara Nacional de la Industria de la Transformación se ha desempeñado como Vicepresidente Nacional de Innovación y Desarrollo; Tesorero Nacional; Presidente Delegación Aguascalientes; Presidente Delegación Zacatecas; y, Miembro de la Mesa Directiva Nacional’, o sea, una chulada de servidor público.

ASÍ nos lo vendió el David, pero a casi tres años de distancia, sigue sin atraer inversiones y, por consecuencia, empleos: sólo una cosa ha hecho bien: cobrar un excelente sueldo, además de muy buenas prerrogativas y prebendas”.

-POR ESO la queja de la señora diputada Zulema Santacruz, quien subraya en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que: .

LA FALTA de empleos va en aumento en el estado, lo que provoca que la migración vaya en aumento, principalmente en jóvenes que buscan una mejor vida: ¿a qué aspira un zacatecano?, ¿a pedir un apoyo del gobierno para poner un pequeño negocio de emprendimiento, o a trabajar en el gobierno o en la UAZ?, es a lo único que aspira en Zacatecas porque no hay una Secretaría de Economía que impulse el empleo real’.

-CASI tres años en el cargo y el Rodrigo sólo ha conseguido promesas de inversión-.

-YO CONSIDERO -toma la palabra don Roberto- que a Rodrigo le tocó bailar con la más fea, como a Le Roy Barragán Ocampo, ¿cómo van a fructifi car las ‘cartas de intención de inversión’, si la violencia y la inseguridad van de la mano y no cesan?, ¿quién en su sano juicio querrá invertir en Zacatecas, si su vida y su patrimonio corren peligro?, por eso las grandes y medianas empresas se van a Aguascalientes, Coahuila, Durango, San Luis Potosí, incluso a Jalisco, a sabiendas de que también el vecino estado tiene un alto grado de criminalidad, pero allá el “Pelón” Alfaro les proporciona guaruras gratis y todos contentos, no es como David que practica la política del azadón: ‘Todo para el’; de que es -perdón por la expresióncabrón, es cabrón, por eso sigue siendo el gobernador peor califi cado del país.

-Y HABÍA gente que le echaba la culpa al señor Gerardo Flores López coordinador de Comunicación Social, dependiente de la Ofi cina de la Jefatura del Gobernador, por eso don David lo cesó de la manera más que vergonzosa y puso en su lugar a la señorita Andrea Castañeda de Luna, quien ni siquiera he visto que dé la cara, al tiempo en que la imagen del señor gobernador se sigue demeritando.

POR cierto, ¿alguien sabe que cargo tiene el señor Gerardo Flores?”.

-NO, la verdad que no sé, es otro más de los ‘desaparecidos forzadamente’: de él no se sabe nada de ‘su próxima encomienda en el Movimiento del que formamos parte, al que ha sido llamado al frente de otros proyectos’, dijo el David cuando echó de su gobierno a Gerardo, posiblemente creyendo que él era el culpable de su impopularidad, pero pues no: el único culpable de su pésima imagen es el propio David, al que le quedó muy grande el cargo de gobernador de Zacatecas, y ahí están las encuestas por si alguien lo dudara: es el peor evaluado-.

Que 245 Asesinatos son muy Poquitos

-PARA el joven imberbe, Rodrigo Reyes Mugüerza, secretario general de Gobierno, son muy poquitos 245 homicidio dolosos cometidos en Zacatecas del 1 de enero al miércoles 19 de junio y celebra que tales muertes violentas hayan disminuido 61%-.

-¡INSENSATO! -dice doña Petra muy molesta- ¿en qué cabeza cabe que el segundo hombre más importante del estado, salga a presumir que hasta ayer nomás han sido asesinadas 245 personas?, ¡que no mame!, ¿cómo es posible que se vanaglorie tan est úpidamente, como si esa cantidad de vidas perdidas fueran como trofeos?, ¿imagínense 245 féretros en la iglesia de San Pedro, o en la Plaza Principal?

-TODO EL pueblo se levantaría en armas, doña Petra, no soportaría tal afrenta, porque eso es, una afrenta: Chalchihuites sí tiene vergüenza, es un pueblo con honor: imagí- nense la indignación de ver a 245 paisanos dentro de 245 cajones chorreando sangre: ¡no lo soportaríamos, nosotros no estamos castrados como los Monreal, si les hacen falta yo les presto! .

NOMÁS 245 asesinatos en lo que va del año y celebrándolos, eso es no tener madre, perdón por los exabruptos, pero da coraje tener un gobierno inhumano, ojete; me van a perdonar, pero me voy a La Sierra a echarme un mezcalito pa la muina.

-PUES si que don Roberto se molestó por la revelación del joven Reyes Mugüerza, hasta a mí me preocupa la banalidad de este gobierno: nomás 245 homicidios dolosos, nomás le faltó decir incluyendo los familiares del señor gobernador.

-¡AY, no, qué manera tan estúpida de convocar una rueda de prensa para celebrar que hasta ayer miércoles nomás han sido asesinados 245 zacatecanos, ¿por qué este desgobierno está lleno de gente tan estúpida y deshumanizada?-.

-YA LO dijo el señor Presidente, don Andrés Manuel López Obrador: El poder atonta a los inteligentes y a los tontos los vuelve locos; y no tardamos mucho tiempo en darle la razón.

BUENO, yo me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.