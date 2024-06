“La Secretaría de Economía es un Fracaso, no hay Empleos”

Por Nallely de León Montellano

Luego de que Zulema Santacruz Márquez, diputada local por el PRD recibiera amenazas intimidatorias a través de mensajes de texto, mismas que a la letra dicen “Recuerde que Morena va primero, diputada. Tenemos toda su información, quiénes son sus hijos, dónde estudian, dónde vive y en qué carros se mueve. Mejor retírese y viva tranquila. Primera llamada, tercera no hay”, la legisladora asegura sentirse tranquila en lo que refiere a su seguridad personal.

En este sentido, comentó que “yo he trabajado con normalidad, yo no me he sentido en ningún momento amenazada porque me parece más bien una burla lo que hace Morena cuando se sienten perdidos y fue lo que hicieron en ese momento”.

Sin embargo, explicó que durante los últimos días ha recibido llamadas sospechosas de números desconocidos, mismas que ha preferido no responder por seguridad. También comentó que ya existe una denuncia por el delito de amenazas, cuya investigación para dar con los responsables está en curso.

En otro tema, Santacruz Márquez lamentó que Zacatecas es el estado cuyo incremento salarial es el más bajo a nivel nacional, por lo que llamó a considerar los precios de la canasta básica en la entidad, a efecto de cuidar la economía de los zacatecanos.

“Creo que tendría qué hacer un análisis el Legislativo pero más importante el Ejecutivo tendría qué tomar cartas en el asunto”, mencionó. Lamentó que en tres años no ha habido una buena comunicación de David Monreal con senadores y diputados federales, lo cual considera un factor que afecta a Zacatecas en materia de finanzas y otros rubros que acrecientan la crisis.

También recordó la falta de empleos que va en aumento en el estado lo cual es causa de la migración en aumento principalmente en jóvenes que buscan una mejor vida, por lo que cuestionó “¿a qué aspira un zacatecano? ¿a pedir un apoyo de gobierno para poner un pequeño negocio de emprendimiento, o a trabajar en gobierno o en la UAZ?, es a lo único que se aspira en Zacatecas porque no hay una Secretaría de Economía que impulse el empleo real”.