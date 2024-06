Mi Jardín de Flores

¿Quién les dio el Pitazo a los Narcos?

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Doctora, estaremos al 100% para cumplir con esta encomienda que le ha dado el pueblo de México, celebro el día de hoy que hayamos sido invitados, muchas gracias por su confi anza, vamos a cumplir y siempre tener presente: no mentir, no robar y no engañar al pueblo de México.: Marcelo Ebrard Casaubón.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Viernes 21 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Los Narcos, Amos de Fresnillo

LEÍ HOY en nuestro Diario Página 24 Zacatecas, mientras desayunaba, sobre la destrucción de 252 armas decomisadas a los malos organizados, por elementos de nuestro glorioso Ejército Mexicano, y me pregunto: ¿por qué esas armas no se las dan a los policías y así el gobierno compra menos armas?

-DEBE haber una ley que impida que el Ejército done ese armamento decomisado a la delincuencia, a las fuerzas del orden -dice don Roberto-; pero no es mala idea, incluso lo pueden hacer con los cartuchos, chalecos y granadas; así el gobierno se ahorraría una buena lana-.

-ES BUENA la idea de la madre Teresa: utilizar esas armas para defender a la ciudadanía, pero también debe haber una ley que ordene su destrucción-.

-NO SÉ si exista esa ley, pero: ¿el dinero decomisado a la delincuencia, lo destruyen?-.

-QUE yo sepa, no-.

-ESA LANA la utilizan para determinadas obras-.

-¿LOS BIENES inmuebles decomisados a los delincuentes los destruyen?-.

-TAMPOCO, ya lo dijo mi ‘cabecita de algodón’, son para devolverle al pueblo lo robado o malhabido-.

-ENTONCES, es un absurdo destruir armas y cartuchos en lugar de utilizarlos para defender al pueblo y así disminuir la compra de armas y parque-.

-MMM… no lo van a hacer porque los gobiernos reciben buenos moches, si hacen negocios con las obras, con más razón con armas y balas-.

Siguen los Asesinatos

-MIENTRAS que David Monreal presume de una baja en la inseguridad, en Fresnillo el narcosicariato volvió a asomarse a plena luz del día, como hoy viernes lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas: .

AL fi lo de la 1:00 de la tarde del jueves, un automóvil Chevrolet blanco, de una plataforma digital era conducido por un joven de 25 años, llamado Cristian, cuando de repente se le emparejó otro carro y desde adentro le mandaron un lluvia de balas y en un dos por tres los asesinos desaparecieron.

EL joven murió acribillado y en el carro de alquiler Servicios Periciales contó 20 balazos, ¿esta es la paz y la tranquilidad que nos prometió David Monreal, cuando andaba mendigando el voto que lo llevó a palacio de gobierno, si ni siquiera en el municipio que nació hace 58 años hay seguridad?”.

-ENÉSIMO asesinato en el municipio en que nació, y ‘El Haragán’ ni se inmuta, es una vergüenza para ese pueblo tan noble que es Fresnillo-.

¡Tengan su Seguridad!

PERO no sólo siguen asesinando a fresnillenses sino que también los “levantan” como le sucedió a EMMANUEL VELAZQUEZ TORRES de 32 años, desaparecido el 19 de junio del presente año en el Mineral-.

-SE LLEVAN a mucha gente en edad productiva y los malos organizados los obligan a engrosar sus fi las; esto lo sabe la propia policía y nada hace, porque a la mayoría se los llevan a otros estados.

IGUAL le sucedió a JOSÉ MANUEL GUTIÉRREZ FLORES de 41 años, desaparecido forzadamente desde el 15 de enero de 2015, en Fresnillo, Zacatecas.

JORGE LORENZO HERNÁNDEZ REYNA de 49 años, fue privado ilegalmente de la libertad por criminales armados, en Fresnillo, Zacatecas, el 20 de junio del presente año.

CARLOS PÉREZ CABRAL de 54 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 16 de junio de 2024.

STEPHANY ARAIZA MOREIRA de 34 años, desaparecida forzadamente 18 de junio de 2024, en Zacatecas, Zacatecas, y .

DERIAN ANTONIO LUJAN GARCÍA de 24 años, privado ilegalmente de su libertad por criminales armados, en Guadalupe, Zacatecas, el 19 de junio de 2024”.

-¡CRISTO del Santo Entierro, seis personas privadas ilegalmente de su libertad por los malos organizados, una mujer y cinco hombres, de lo cuales cuatro son de Fresnillo, otro de Guadalupe y la mujer de la capital del estado!-.

-¡YA NI la chin. (censurado) el David, ni en la tierra que lo vio nacer hay seguridad, por eso Morena perdió Fresnillo, la pobre de la Bennelly, perdió pero no fue culpa de ella, sino que los fresnillenses ya están hasta el gorro de los hermanos Monreal Ávila, enemigos públicos número 1 de Zacatecas y les dieron voto de castigo -.

-PERO TAMPOCO en la capital del país, quieren a los Monreal, no olviden que Ricardo perdió gacho la interna para la presidencia de la República, y su hija Catalina, fue derrotada como candidata a la alcaldía de Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, el pueblo no perdona pero, ¿qué culpa tenía Bennelly?, ¿qué culpa tenía Jorge Miranda Castro que no logró la reelección, porque en el municipio de Zacatecas, la gente tambien le dio voto de castigo a David?

Revientan Casa de Seguridad y Rescatan a Secuestrado

NO cabe duda de que la policía y hasta el gobierno de David Monreal están infi ltrados por el narco.

COMO ustedes habrán leído, en la calle Las Flores, fraccionamiento Lomas de Galicia, del municipio de Guadalupe, policías de investigación, gracias a una orden de cateo, entraron a una casa de seguridad y rescataron a un hombre que estaba secuestrado.

LOS POLICÍAS se la jugaron al entrar a esa casa a tambor batiente, pero desgraciada o afortunadamente los delincuentes, al saber que iban por ellos, huyeron.

NO obstante rescataron al secuestrado e hicieron algunos decomisos: drogas, cargadores para cuernos de chivo, un dron, pistola escuadra y cartuchos entre otras cosas que los narcos no alcanzaron a llevarse.

LA pregunta es ¿de dónde salió el pitazo que alertó a los narcotrafi cantes?, ¿de la Fiscalía?, ¿de la Secretaría de Seguridad? ¿del Juzgado de donde se autorizó la orden de cateo?

-NO CABE duda que usted, don Roberto, tiene razón: los malos organizados e inteligentes’, están infi ltrados en las policías y en el gobierno de don David Monreal, es innegable-.

-ES CORRECTO: este gobierno del David está putrefacto, no tiene remedio-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.