Mi Jardín de Flores

¡Maldita Inseguridad, Maldita Violencia!

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

‘Yo estoy muy contento, porque va a quedar en muy buenas manos nuestro país, va a haber continuidad con cambio y vamos a seguir con la Transformación, como Claudia lo expresó: van a continuar todos los programas de Bienestar’: Andrés Manuel López Obrador.

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 22 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

-LO NOTO molesto, don Roberto, ¿qué lo tiene así?

-LA MALDITA inseguridad, la violencia y el valemadrismo del gobernador David Monreal Ávila: en Zacatecas no hay seguridad ni en la casa de uno: ayer viernes, como hoy lo publica nuestro Diario Página 24 Zacatecas, balearon a una mujer dentro de su propio hogar.

“EL INTENTO de homicidio sucedió a plena luz del día, al filo de las 12:30 horas, cuando varios matones a sueldo llegaron a una casa ubicada en la calle Benito Juárez esquina con Lázaro Cárdenas, colonia Tierra y Libertad.

“ECHARON LA puerta abajo, allanaron el domicilio, dispararon contra una mujer, para enseguida salir del lugar tranquilamente, sin que ninguna patrulla rondara por el lugar a 10 cuadras a la redonda: la falta de vigilancia es evidente y descarada la impunidad.

“LA SITUACIÓN es cada vez peor, como lo dice Aníbal Llamas Zamora, del famoso bar-cultural ‘Las Quince Letras’, ubicado en pleno Centro Histórico de la capital del estado:

‘LA DELINCUENCIA nos ha tumbado muchos clientes, ya la gente tiene miedo salir’, ¿qué les parece?”.

-GRAVE, DON Roberto, muy grave: ya ni en nuestra propia casa hay seguridad, menos en los lugares de esparcimiento-.

-Y EL DAVID a risa y risa -interviene doña Petra-, como si se burlara de tanta violencia e inseguridad, mostrando la mazorca, es urgente que se lleva ya a cabo la Revocación de Mandato, a ver si es cierto que continúa riéndose, no, señor, a ese ‘agarranalgas’ lo mandamos de regreso a su rancho en Puebla del Palmar, Fresnillo-.

“ANÍBAL LLAMAS dice que los zacatecanos no necesitamos eventos como ‘La Copa de la Paz’, que ‘lo que quiere la gente aquí es verdadera paz, que no haya delincuencia’, pero pues la violencia y la inseguridad van para largo.

Insistente voz de Alerta

ADÁN GONZÁLEZ Acosta, uno de los dirigentes del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), declaró a nuestro Diario que la violencia y la inseguridad están intactas y lo que sigue creciendo es el desempleo, tanto que por falta de trabajo, jóvenes están engrosando las filas de la delincuencia, y se pregunta:

‘¿QUÉ GANAMOS que la Universidad o las instituciones educativas saquen mil o cualquier número de profesionistas si salen a un campo laboral donde a lo primero que se enfrentan es al desempleo? No hay trabajo’.

“ENTONCES, ¿HACIA dónde vamos con un gobierno que no gobierna, con un fiscal que no procura justicia, con un secretario de seguridad que no nos da seguridad, con un secretario de Economía que no atrae empleo alguno, con policía y gobierno infiltrados por el narco, con un titular de Turismo que no atrae ni a moscas y una presidenta de Derechos Humanos que ni siquiera cuenta con su esquipo completo, para defenderlos?

Y las Desapariciones Forzadas Continúan

-OTRA DE las cosas más cañonas son los secuestros, desapariciones forzadas, privaciones ilegales de la libertad o como ustedes prefieran llamarle.

Hoy nuestro Diario Página 24 Zacatecas, continuando con su labor social, publica las Cédulas de Búsqueda de: LINFA YAMILET RICO GONZALEZ de 15 años, desaparecida forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 20 de junio del presente año.

SERGIO GEOVANNY CORTEZ LARA de 20 años, desaparecido forzadamente el 17 de junio de, presente año en Loreto, Zacatecas.

JESUS GUADALUPE CRUZ ZAPATA de 18 años, privado ilegalmente por criminales armados, en Loreto, Zacatecas, el 20 de junio del presente año, y JOSÉ MARTÍN FRAUSTO RODRÍ- GUEZ de 50 años, desaparecido forzadamente el 21 de junio de 2024, en Fresnillo, Zacatecas.

-ME DUELE mi Zacatecas querido, ¡cuánta narcodelincuencia amafiada con la policía y gobierno! ¿Hasta dónde vamos a llegar?-.

Explotó la Bomba, no Quieren a Ricardo Monreal, ni a Marcelo por Traidores

-YA SE venía venir y acaba de explotar la bomba en Morena: No quieren al ‘Monris’ como coordinador en la Cámara de Diputados.

-ESTO LO publica proceso: ¿se los leo, madre Teresa?

-POR SUPUESTO, doña Petra, aquí hay libertad de expresión, adelante-.

-VOY PUES, con mi hacha:

“CUENTAS QUE promovieron la campaña de Sheinbaum en redes sociales circularon una serie de mensajes donde urgieron al ‘ala dura’ de Morena a no entregar cargos de responsabilidad a Ebrard y Monreal, a quienes tacharon de ‘traidores’, ‘judas’, ‘ambiciosos vulgares’ o insultos más altisonantes.

“PESE A los llamados de la presidenta electa, Claudia Sheinbaum Pardo a respetar la atribución de coordinaciones legislativas a sus otrora rivales en la encuesta interna de Morena para la candidatura presidencial -las otras ‘corcholatas’-, simpatizantes de la exjefa de gobierno capitalino lanzaron una campaña en redes sociales para expresar su rechazo ante el probable nombramiento de Ricardo Monreal Ávila como coordinador de Morena en la Cámara de Diputados.

“APENAS AYER, El bloque de legisladores que pertenecen al grupo de Marcelo Ebrard Casaubón -otro fracasado rival de Sheinbaum en la encuesta de Morena-, difundió carta para refrendar su apoyo a Monreal en sus aspiraciones como coordinador parlamentario en San Lázaro, como cumplimiento a la alianza sellada entre el excanciller y el exsenador durante la competencia interna del partido.

“EN LA TARDE de este martes, cuentas que promovieron la campaña de Sheinbaum en redes sociales circularon una serie de mensajes donde urgieron al ‘ala dura’ de Morena a no entregar cargos de responsabilidad a Ebrard y Monreal, a quienes tacharon de ‘traidores’, ‘judas’, ‘ambiciosos vulgares’ o insultos más altisonantes.

“LA CAMPAÑA surgió poco tiempo después de la reunión privada que Sheinbaum sostuvo con los integrantes de la próxima bancada de legisladores de Morena. En medio de las grillas respecto a los grupos que encabezarán los grupos de Morena en las cámaras, la futura mandataria exhortó a los diputados y senadores electos a tomar en cuenta a Ebrard y Monreal, así como a Adán Augusto López Hernández, en el momento de elegir sus coordinadores.

“DESPUÉS DE llegar flanqueada por las otras tres ‘corcholatas’, Sheinbaum recordó a su audiencia que ‘los compromisos se cumplen’, en referencia a las condiciones impuestas por el presidente Andrés Manuel López Obrador en el arranque de la competencia interna de Morena por la candidatura presidencial.

“CON EL afán de evitar las fracturas posteriores a los resultados de la encuesta, el tabasqueño hizo firmar a cada participante un compromiso, con la garantía de tener un cargo ejecutivo en Morena -o en el PVEM, en el caso de Manuel Velasco Coello- en la siguiente administración.

“DURANTE LOS cerca de tres meses de contienda interna, tanto Ebrard y Sheinbaum como sus respectivos simpatizantes se lanzaron duras críticas, ya sea en redes sociales o a través de declaraciones cruzadas. El excanciller incluso desconoció los resultados que marcaron el triunfo de la exjefa de gobierno capitalino, acusó a su equipo de desviar recursos para cometer un fraude, y aseveró que nunca se ‘sometería’ a ‘esa señora’.

“LA HOSTILIDAD del grupo de Sheinbaum hacia Monreal proviene, en parte, de las campañas del 2021, cuando Morena perdió la mitad de la Ciudad de México, de la que la ahora presidenta electa era jefa de gobierno. Los simpatizantes de Sheinbaum acusaron al entonces senador de operar a favor de la oposición -sobre todo en su entonces bastión de la Alcaldía Cuauhtémoc- y en contra de los candidatos elegidos por Sheinbaum”.

-¿QUÉ LES parece? Cada vez los hermanos Monreal Ávila son más detestables, quien se los manda ser tan ojetes-.

-PUES SÍ, finalmente lo que han sembrado, cosecharán-.

-BUENO, YO me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.