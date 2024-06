Mi Jardín de Flores

Nadie Frena los Asesinatos

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Queremos decirles que se debe de hacer un cambio generacional en lo político, en lo social, en lo económico, deben de ser gobiernos del pueblo y para el pueblo. Nunca más gobernadores y presidentes corruptos.: Adán González Acosta.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Domingo 23 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Nadie Frena los Asesinatos

ES POR demás, este pin… (censurado) gobierno de mierda ya valió una ching… (censurado); los asesinatos siguen a la orden del día: ayer, a pleno sol, en terrenos del municipio de Pánfi lo Natera, cerca de los limites con San Luis Potosí, fueron asesinados a balazos un hombre y una mujer de entre 25 y 30 años de edad, a los que previamente habían privado de su libertad, atado y torturado.

TRASCENDIÓ que los narcosicarios los llevaron a ese solitario lugar y ahí los acribillaron, dejando en el lugar un narcomensaje, que las autoridades se negaron a revelar a la prensa ‘por órdenes del gobernador David Monreal, a quien le han dedicado varios narcomensajes.

OBVIAMENTE, no hay detenidos; qué les parece?.

-MAL, muy mal, ya vamos para ocho años que se recrudeció la violencia y no hay visos de que la situación vuelva a ser como antes, la gente tiene muchísimo miedo de salir a la calle, me dicen que en la capital del estado los comercios siguen cerrando por falta de ventas y el éxodo de comerciantes y empresarios hacia otros estados, va en aumento-.

-HAY mucha inconformidad con la forma de gobernar del David Monreal: se sigue levantando tarde ‘El Haragán’; además me dicen que ya contagió a la Sarita, por lo que ahora resulta que ya hasta extrañan a la Cristina, esposa del ‘RaTello’, quien al menos regalaba despensas pero que la Sarita no da ni el saludo, ¡ah, pero eso sí,me aseguran que le mete las manos al cajón con singular alegría, pues no hay nadie que la vigile-.

-¡AY, doña Petra, usted se cree todo lo que le vienen a decir gente sin escrúpulos, yo no les creo!-.

-PUES usted no, pero yo sí: nomás vea las garras que la Sarita se pone, pura ropa de marca, zapatos y bolsas bien fi nolis, está como su cuñado el Saúl, con zapatos de más de 40 mil pesos, yo recuerdo al Chabelo Elías, él decía que ‘en la vida hay dos cosas que no se pueden ocultar, lo pendejo y lo ratero’; las esposas de los gobernadores les dan chamba en el DIF y en el Patronato de la Feria Nacional de Zacatecas, ¿verdad? -SÍ, pero son cargos honorífi cos, o sea, no perciben salario o compensación alguna-.

-PUES como decía el Cantinfl as: ‘Ahí está el detalle’, ¿de donde agarra lana para vestir ropa de marca tan cara, si antes vestía de percal? Ni siquiera la disimula; ¿no hasta los hijos del David se la pasan en los antros gastando dinero como si fueran hijos de jeque árabe? .

POR eso el Adán Gonzalez, en la Asamblea Informativa del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ), dijo ‘queremos decirles que se debe de hacer un cambio generacional en lo político, en lo social, en lo económico, deben ser gobiernos del pueblo y para el pueblo. Nunca más gobernadores y presidentes corruptos.

-ELLOS también han visto que el saqueo de las arcas es tremendo, como tremendas son las obras a sobreprecio, ahí es donde más encajan la uña, no sólo por obras publicas construidas a sobreprecio, sino por la pésima mano de obra y el empleo de corrientes materiales , entonces ya es hora de levantarles la canasta a todos los saqueadores del erario.

HAY que conminar a nuestras lectoras y lectores, que si han visto cosas chuecas, en el gobierno del David, nos lo comuniquen para nosotros comentarlo y darles, al menos, su quemada.

Preocupación Generalizada

-PERO regresando con la maldita inseguridad y la maldita violencia: el connotado analista político, Teodoro Turner Saad, dijo en entrevista con nuestro Diario Página 24 Zacatecas, que ‘es lamentable, el recrudecimiento de la inseguridad y la violencia en Zacatecas; y que la delincuencia mide el movimiento de las autoridades’, lo que quiere decir que el narco está más y mejor preparado que la policía-.

-YO NO lo creo, don Roberto, lo que sí es que tienen un gran poder corruptor: el dinero, recuerden la máxima de: ‘Plata o plomo’, y una vez que reciben la plata se convierten en narco-policías al servicio de los cárteles de la droga-.

-YO coincido con eso, pero no hay que echar en saco roto la opinión de Teodoro Turner, es un analista muy certero.

AHÍ tenemos las desapariciones forzadas en aumento: hoy nuestro Diario Página Zacatecas publica la Cédulas de Búsqueda de los hermanos ALDO YOBANY TERAN NAVA y ESTEBAN IVÁN TERAN NAVA de 19 y 25 años de edad respectivamente, privados ilegalmente de la libertad por criminales armados, en el municipio de General Enrique Estrada, Zacatecas,el 21 de junio del presente años, sus padres, familiares y amigos están muy preocupados, temen por sus vidas.

Y VÍCTOR HUGO HERNÁNDEZ SÁNCHEZ de 48 años, desapareció forzadamente desde el 13 de junio del presente año en Zacatecas, Zacatecas.

ADEMÁS de ROBERTO ESPINOZA CASILLAS de 85 años, desaparecido en Zacatecas, Zacatecas, el 16 de junio del presente año.

-¡DIOS Santo, hasta gente mayor están desapareciendo!, ¿hasta dónde vamos a llegar?

-EL QUE también demostró preocupación por lo que sucede en Zacatecas, es el José Narro Céspedes, quien dijo que vamos a buscar que Zacatecas cambie, que salga de la violencia, que salga del olvido, que salga del hartazgo, que salga del abandono en el que se encuentra, que se sume al desarrollo nacional, que Zacatecas se ponga de pie con dignidad, ese Zacatecas que fue ejemplo en la lucha de los 70s ese Zacatecas que fue ejemplo de la lucha del campo, de la lucha de los obreros.

-UNA pregunta: ¿quién gobernaba Zacatecas en los 70? -.

-PEDRO Ruiz Gonzalez, gobernó de septiembre de 1968 a septiembre de 1974 y Fernando Pámanes Escobedo de septiembre de 1974 a septiembre de 1980-.

¿Y SÍ fueron buenos gobernadores?-.

-PUES CUANDO menos se levantaban temprano y trabajaban y no acumularon grandes fortunas como los hermanos Monreal Avila, ni tuvieron hijas como la Caty que, a los 16 años, ya tenía 7 gasolineras-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.