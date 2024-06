“Vamos a Hacer más de un Millón de Viviendas y a Continuar con los Programas de Escrituración”

Sheinbaum va por Consolidación de Acciones a Favor del Bienestar

“Vamos a mantener, a consolidar todos los Programas del Bienestar”, reiteró.

Santa María Huatulco, Oaxaca.- “El próximo año vamos a hacer un millón de viviendas en todo el país y a continuar con los programas de escrituración, que son muy importantes, no solamente aquí, sino en todo México”, destacó Claudia Sheinbaum Pardo, virtual presidenta electa, durante la presentación de las ““Acciones para el Bien- estar de Oaxaca”“, en donde acompañó al Presidente Andrés Manuel López Obrador, como parte de sus actividades de su segunda gira conjunta.

Reiteró, que así como lo dijo durante su campaña, uno de los programas priorita- rios durante su gobierno será impulsar la construcción de más escuelas y sobre todo de un millón de viviendas, con el objetivo de incentivar el desarrollo en zonas que más lo necesitan, así como de continuar y consolidar obras a favor del bienestar, como sucede en la administración del presidente López Obrador, quien en Santa María Hua- tulco presentó proyectos como el Plan de Apoyo a Personas Afectadas por el Huracán Agatha; la Entrega de Escrituras para la Regularización de Asentamientos Humanos y Acciones de Conservación en las Áreas Naturales Protegidas.

´ Por lo anterior, Claudia Sheinbaum pun- tualizó que durante su gobierno, el pueblo de México seguirá siendo lo más importante. “No solamente cambió la manera en que se distribuyen los recursos cuando hay un huracán o alguna situación que afecta a la ciudadanía, que se hace de manera directa, sin corrupción, sino que además, mostró que hay una manera distinta de desarrollo.

Quiere decir que a los grandes lugares donde se ha desarrollado el turismo, no solamente se piensa en los hoteles, sino que se piensa principalmente en el pueblo”, aseveró.

En este mismo sentido, también reiteró que los programas sociales se consolidarán a su llegada a la Presidencia, pero además recalcó que se crearán dos nuevos: el apoyo para mujeres de 60 a 64 años como reconocimiento a su trabajo, así como la beca universal para todos los niños y niñas de preescolar a secundaria que asisten a escuelas públicas.

“Vamos a mantener, a consolidar todos los Programas del Bienestar: la Pensión Universal a Adultos Mayores; el apoyo a las personas con discapacidad; las becas para los jóvenes; el apoyo a niños y niñas; todos los Programas de Bienestar, “Sembrando Vida”; todos”, enfatizó.

Al respecto, el presidente Andrés Manuel López Obrador manifestó que en el gobierno de Claudia Sheinbaum se mirará a todos y a todas por igual, sin importar sus preferen- cias partidistas, pero por el bien de todos se atenderá primero a los que más lo necesitan.

“Tuvo la decisión, el tino, el pueblo de México de elegir a una mujer con muchas convicciones, es lo mejor que le pudo pa- sar a México en estos momentos, no es un asunto partidista, no es nada más lo mejor para nuestro movimiento, no, es lo mejor para nuestra nación, para nuestro querido país, para todos, sean del partido que sean o no tengan ninguna organización política. Claudia va a gobernar en beneficio de todos, va a atender a todos, va a escuchar a todos, pero le va a dar preferencia a los más hu- mildes, porque por el bien de todos, primero los pobres”, aseveró.

Asimismo, describió a Claudia Sheinbaum como una mujer honesta, con convicción y particularmente con un profundo amor al pueblo.

“Voy a entregar el bastón de mando a una mujer que tiene convicciones, muy humana, que le tiene mucho amor al pueblo, que es honesta, a Claudia; entonces me puedo ir tranquilo”, expresó.

En la presentación de las Acciones para el bienestar de Oaxaca también estuvieron presentes Salomón Jara Cruz, gobernador de Oaxaca –quien celebró que el pueblo de México eligió la continuidad de la Cuarta Transformación con el liderazgo de Claudia Sheinbaum–, Ariadna Montiel, secretaria del Bienestar; Román Meyer Falcón, se- cretario de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y María Luisa Albores, secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat).

Así como, Juan Pablo de Botton Falcón, subsecretario de egresos de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP); Daniel Octavio Fajardo Ortiz, subsecretario de la Sedatu; Edna Vega Rangel, subsecretaria de la Sedatu.

Además de, Lyndia Quiroz Zava- la, directora general del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur); Adán Peña, comisionado nacional de Áreas Naturales Protegidas; José Alfonso Iracheta Carroll, director general del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (INSUS) y José Hernán- dez Cárdenas, presidente municipal de Santa María Huatulco.