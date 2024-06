Mi Jardín de Flores

Las Mentiras de David Monreal

La Madre Teresa de Chalchihuites

La disminución en el índice de delitos, el saldo blanco en las actividades de la Agenda de Paz y las conmemorativas al 110 aniversario de la Toma de Zacatecas, así como el decomiso de armamento en los últimos días, es muestra de que, con el trabajo coordinado de las fuerzas de seguridad, sí se puede pacifi car al estado: hoy podemos dar cuenta de que estamos volviendo a nuestra cotidianeidad’: David Monreal Ávila.

CHALCHIHUITES, ZAC.- Lunes 24 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

No Tiene Vergüenza el David, es un Demagogo Marca Monreal

¡AVE MARÍA Purísima!

-¡SIN PECADO concebida!

-YO NO alcanzo a comprender por qué don David Monreal Ávila, se sigue mofando de la inteligencia de los zacatecanos, al afi rmar que el fi n de semana disminuyeron los homicidios dolosos y la inseguridad, cuando en un par de días se cometieron varios asesinatos, los malos organizados siguen secuestrando jovencitos, asaltaron un restaurante propiedad del exalcalde de Zacatecas, don Cuauhtémoc Calderón Galván y los señores de las cuatro letras se preparan para gobernar el municipio de Apulco-.

-ES CORRECTO -tercia don Roberto- Indudablemente que David se burla de la inteligencia de los zacatecanos al decir que la violencia y la inseguridad van menguando cuando no es así: en dos días, sábado y domingo, se cometieron seis asesinatos: la pareja de hombre y mujer acribillada en terrenos del municipio de Pánfi lo Natera; otra pareja de hombre y mujer acribillada a balazos en Moyahua, y dos hombres secuestrados, atados de pies y manos, con huellas de torturada muertos a balazos, y a su lado un amenazante narcomensaje.

Y VAYAN ustedes a saber los que David habrá metido en el clóset, como acostumbra.

Gobernará el Narco en Apulco?

-EN Tenayuca, Apulco, mucha gente está huyendo pues teme que el narco, gobierne ese municipio que colinda con Jalisco y Aguascalientes: ‘los pobladores -afi rma nuestra agencia El Universal- responsabilizan a los consejeros del IEEZ de validar una elección a favor del candidato de Movimiento Ciudadano, Mauro Yuriel Jáuregui Muñoz quien, señalan, es emanado de las fi las del Cartel Jalisco Nueva Generación; para lograr su ‘triunfo’, delincuentes armados robaron casillas con votos que no le favorecían.

“AHORA andan diciendo las lenguas de doble fi lo, que Apulco es una cuota de poder que el David le da al cártel de las cuatro letras.

-¡JESÚS, María y José, mejor cambiemos de tema!-.

Las Desapariciones, Continúan

-ME LLAMA la atención de que, los desaparecidos forzadamente, en muy raras ocasiones regresan con vida, que estos casos de secuestros o privaciones ilegales de la libertad, van en aumento y el gobierno de David Monreal no informa de relación alguna: ¿cuántas desapariciones hay cada mes y cuántas personas regresan sanas y salvas? No existe información alguna: a David le vale gorro.

HOY lunes nuestro Diario Página 24 Zacatecas publica las Cédulas de Búsqueda de: ÁNGEL MURO ÁVILA de 16 años, desaparecido forzadamente en Jerez, Zacatecas, el 22 de junio del presente año.

RAÚL GARCÍA SÁENZ de 21 años, desaparecido forzadamente en Fresnillo, Zacatecas, el 20 de junio de 2024, y .

CARLOS ADRIÁN RAMÍREZ FÉLIX de 16 años, desaparecido forzadamente en Jerez, Zacatecas, el 22 de junio del presente año.

-DOS CHAVITOS, casi unos niños y un joven de 21 años, los desaparecidos y el David de mamón diciendo que está acabando con la inseguridad y la corrupción, habrá que decirle que si no la controla, no la fume, ¡mamón!-.

El Asalto a un Restaurante de Cuauhtémoc Calderón

LA DELINCUENCIA organizada está muy crecida, tanto, que uno de los restaurantes del conocido político y empresario, Cuauhtémoc Calderón Galván, anoche fue asaltado.

ESTA es la historia: el reloj marcaba las 11:00 de la noche, cuando dos asaltantes armados llegaron al conocido restaurante Kaos, ubicado en la avenida García Salinas, propiedad, reitero, de Cuauhtémoc Calder ón, exalcalde de Zacatecas.

PARA infundir miedo, trascendió que uno de los rufi anes lanzó un balazo, que afortunadamente no le pegó a nadie, pero los malditos bandidos lograron un botín de alrededor de 30 mil pesos.

EL PROPIO Cuauhtémoc Calderón, posteo en sus redes sociales: .

HACE UNOS momentos nos asaltaron en Kaos.

NADIE herido, el negocio estaba prácticamente solo y se llevaron la venta del mejor día de la semana.

OTRO NEGOCIO más a la estadística.

-LA GENTE está molesta, enchiladísima-.

-¿DÓNDE está la seguridad y el combate a la corrupción que tanto presume el gobernador, que no se ve por ningún lado?-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.