Urgen Estrategias Para Rescatar el Campo: Adán González Acosta

“Hay que Atacar el Problema de Raíz”

Por Nallely de León Montellano

Adán González Acosta, dirigente del Frente Popular de Lucha de Zacatecas (FPLZ) consideró que a las autorida- des encargadas del campo zacatecano les falta mayor planeación de estrategias, además de experiencia en la materia. Esto debido a que la crisis que enfrenta el estado se ha agudizado cada vez más.

En este sentido, el activista comentó que no basta con apoyar a los productores con semilla, fertilizante o dinero, si no se evalúa el problema de raíz, ya que es necesario que se generen estrategias efectivas para que en Zacatecas se puedan cosechar alimentos.

“Pero al final como tienen a la gente sumida en un gran problema, con el apoyo les das algo de oxígeno, pero qué bueno sería si logramos tener un campo bien planeado donde el go- bierno verdaderamente estuviera al pendiente de lo que está pasando, de lo que realmente necesita o siente el campesino”, agregó.

También, lamentó que a pesar de la crisis hídrica que enfrenta la entidad, no existen programas de cosecha de agua o proyectos similares que puedan mitigar la problemática, por lo que, reiteró que la urgencia de que las autoridades prioricen las necesidades de los campesinos, además de valorar las acciones y resultados con base en una planeación efectiva.

“Esto es muy sencillo, la gente lo debe de reflejar en su economía, ahorita tenemos un campo descapitalizado; están a la buena de Dios.

Ahorita hay gente que no puede ni pagar la semilla y no he escuchado una sola voz de go- bierno que quiera buscar un programa de rescate porque se les olvida que ya son varios años que no producen; ahorita es cuando el gobierno debería estar actuando y revisando qué secto- res necesitan apoyo, lamentablemente andan actuando cuando ya se secó la tierra”, finalizó.