Mi Jardín de Flores

Fueron 3 los Asesinatos, David Volvió a Mentir

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

El 2027 está cerca y que la pasión política priista debe enfocarse en ese objetivo y, por lo mismo, desde ahora hay que volver a las bases, demostrar que la derrota en algunos municipios fue consecuencia del acoso policial, del exceso de prebendas y la manipulación de los programas sociales porque a todos los zacatecanos les dijeron que si no votaban por Morena les quitarían los apoyos sociales: Carlos Peña Badillo.

CHALCHIHUITES, Zac.- Miércoles 26 de junio de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

David Monreal Miente Como Respira: Fueron 3 Asesinatos, no uno

LEO CON preocupación que los malos organizados siguen matando gente, es la nota de portada de nuestro Diario Página 24 Zacatecas, de hoy miércoles 26 de junio.

-SÍ, OTRA vez el narco volvió a apretar el gatillo, pero no fue así de simple, no: al hombre lo secuestraron, ataron de pies y manos, lo golpearon a placer y, fi nalmente, lo asesinaron a balazos; después fueron a tirar el cadáver a un costado de la carretera federal 54, a la altura de la comunidad El Vergel, en terrenos de Villanueva , Zacatecas, a un lado del cuerpo dejaron un narcomensaje.

PERO NO fue el único asesinato, no; el gobernador David Monreal Ávila sigue metiendo cadáveres en el clóset: ayer martes 25 de junio, se cometieron 3 asesinatos, sólo que, fi el a su costumbre de mentir como respira, David ordenó que nomás se diera a conocer un asesinato.

-YA NI la ching… (censurado), ‘El Holgazán’ no se cansa de mentirnos a los zacatecanos, el David salió más mentiroso y perverso que su antecesor ‘El RaTello’, ¿qué gana con echar mentiras?-.

-NADA QUE no sea el desprestigio: el apellido Monreal es sinónimo de falsedad, por eso aquí en Chalchihuites mucha gente contesta cuando alguien cuenta alguna mentira: ‘Eso es una monraleada’-.

-POR ESO les digo que ‘el agarra nalgas’ salió más mentiroso que ‘El RaTello’; ¿entonces fueron 3 los asesinatos de ayer martes 25?-.

–SÍ, MIRE, aquí tengo en mi móvil el informe del Gobierno de México: Zacatecas 3 asesinatos: David insiste en contarnos los dientes y engañar a la gente diciendo que ‘Zacatecas goza con la Feria de la paz’, lo que es una verdadera mentira-.

-PER LA gente no es tonta, don Roberto, por eso los turistas no se arriesgan a venir a Zacatecas: visitarnos es arriesgar su vida, es como echar un volado, por eso cada vez vienen menos visitantes-.

-PUES VAMOS a ver hasta cuando David deja de mentir-.

Dejan en Ridículo al General Medina Mayoral

-UN REO del Centro de Reinserción Social (Cereso) de Fresnillo, dejó en ridícula al general Arturo Medina Mayoral y a las fuerzas del orden; como ustedes lo habrán leído, el susodicho preso fue internado en el hospital Real de Minas, pero a plena luz del día llegaron dos criminales con armas largas, amenazando a medio mundo y rescataron al reo, del cual las autoridades se negaron a dar el nombre y por qué delitos estaba privado de la libertad.

LA COSA es que se hizo un gran pedorronón, pues tal rescate se nota que estuvo planeado y que hasta el director del penal es el principal sospechoso.

ESTO es en cuanto el rescate del reo, pero en todo el mundo cuando llega a pasar un caso así, lo primero que hace el jefe de la policía (en este caso el secretario de seguridad pública, Arturo Medina) es dar a conocer la fotografía y el nombre del fugado, por qué delito estaba siendo procesado u su grado de peligrosidad; además de los teléfonos de las autoridades para denunciar si lo han visto y en dónde, pero el general no ha dicho ni pío”.

–ES COMO dice la Xóchitl Gálvez-.

-¿QUÉ DICE?-.

-QUE ESTÁ ‘bien güey’-.

-PUES SÍ, ya para que se les escape un reo de un hospital, es porque están ‘bien güeyes’, gobernador incluido-.

Y Hablando del Rey de Roma

-QUIENES están muy molestos con el señor gobernador, son los integrantes de la Banda Sinfónica del Estado, porque desde que don David llegó a Palacio de Gobierno les prometió aumento de sueldo, ya que en ese entonces tenían poco más de cuatro años con el mismo salario-.

-OTRA MALA para el David, los integrantes de la Sinfónica realizaron un paro de labores en protesta, pues el gobernador incumplió su palabra, según dijeron los manifestantes, quiénes además se quejaron de que les suspendieron el bono para el mantenimiento de instrumentos, de por sí insufi ciente, ya que los instrumentos se cotizan en dólares y sus precios aumentan con la infl ación’; además con la suspensión de este bono ha dejado a los músicos en una situación precaria, ya que deben cubrir estos gastos de su propio bolsillo, declaró la clarinetista Cecilia Navarro de la Rosa, a nuestro Diario Página 24 Zacatecas; bueno, a los pobres músicos hasta el bono de despensa les ha reducido ‘El Holgazán’-.

-DON DAVID -que Dios lo perdone- no tiene palabra; los señores músicos declararon a nuestro Diario Página 24 que en varias ocasiones han tenido comunicación con el señor gobernador, quien se comprometió a dignifi car sus salarios y mejorar sus condiciones laborales y la entrega de nuevos uniformes y transporte’, pero no ha cumplido-.

-Y COMO dijo don Teofi lito… ‘ni cumplirá el huevón’.

Cédulas de Búsqueda

Y MIENTRAS continúan los asesinatos, se le fugan ‘reos enfermos’ de los hospitales al general Medina y David no cumple sus promesas a los integrantes de la Banda Sinfónica, orgullo de los zacatecanos, los narcos no para de privar de la libertad a hombres y mujeres, como a: FÁTIMA YAJAIRA MONTALVO FRAUSTO de 19 años, desaparecida forzadamente en Morelos, Zacatecas, desde el 2 de junio del presente año.

JOSÉ MANUEL IBARRA GUTIÉ- RREZ de 17 años, privado ilegalmente de la libertad por criminales armados en General Enrique Estrada, Zacatecas, el 23 de junio de 2024.

RICARDO SANDATE DELGADO de 16 años, desaparecido forzadamente en Guadalupe, Zacatecas, el 22 de junio del presente año y, MANUEL DE LUNA PIEDRA de 44, desaparecido rumbo a Tamaulipas desde el 4 de junio de 2024”.

El PRI Sigue Vivo y Coleando en Zacatecas

EL PRESIDENTE estatal del PRI, don Carlos Peña Badillo, dijo a nuestro Diario que nadie puede considerar que el tricolor perdió las elecciones en Zacatecas, cuando gobernará un mayor número de zacatecanos con sus coaligados a través de 18 municipios a los cuales hay que comenzar a atender y que son 733 mil, mientras que Morena tiene 698 mil’.

-PUES EL Carlos Peña le debe de dar las gracias al David, porque por su mal gobierno, muchos zacatecanos le otorgaron voto de castigo, entonces, si el PRI sigue vivo en Zacatecas, es gracias al gobernador que no sólo perdió en su tierra Fresnillo, sino también en la capital del estado y Jerez entre otros importante municipios: que el Carlos compre un ‘milagrito’ y se lo vaya a poner a las puertas de Palacio de Gobierno: ‘Gracias a san David Monreal, por el favor recibido’.

-JAJAJA…, pareciera chiste, pero es verdad y sería un buen detalle del presidente estatal del PRI-.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe