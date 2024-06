Aprueban Modificaciones a la Ley de Salud del Estado

Morenistas, Subordinados a David Monreal: Laviada

Por Nallely de León Montellano

Durante la sesión de este miércoles, por unanimidad (21 votos) integrantes de la LXIV Legislatura aprobaron el dictamen respecto de las observaciones efectuadas por el titular del Poder Ejecutivo del estado del decreto #444, por el cual la legislatura aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de Salud de Zacatecas.

De igual manera, se llevó a cabo la votación del dictamen respecto de las observaciones efectuadas por el titular del Poder Ejecutivo del estado del decreto #451, por el cual la legislatura aprobó diversas reformas y adiciones a la Ley de Salud y a la Ley de Educación de Zacatecas, cuyo dictamen fue aprobado con 22 votos a favor.

Expresa José Luis Figueroa su Preocupación

En el apartado de asuntos generales, el diputado José Luis Figueroa Rangel manifestó su preocupación respecto de una serie de conflictos en el estado, mismos que considera de urgente atención para darles viabilidad. Es decir, comentó la importancia de implementar una reforma que implica la atención a diferentes sectores de la clase trabajadora.

“Pareciera que las lluvias que llegaron a estado de Zacatecas dan una posibilidad de que termine esa sequía prolongada por más de tres años; tan grave es el problema que luego no se está preparado para enfrentar una posibilidad de siembra, de cosecha y los campesinos hoy estén viendo si hay voluntad para una posibilidad de siembra, esa área de oportunidad no se visualizó.”

Comentó que lo anterior deja expuesto al agro ante un problema estructural en el campo y la ganadería de Zacatecas, debido a que las problemáticas no se resuelven de fondo. Por ello hizo un llamado a las autoridades para atender lo antes mencionado, dado que van casi cuatro años de sequía en Zacatecas.

También comentó que, en el centro de actualización para el magisterio se está señalando una serie de alteraciones al otorgamiento de claves homologadas en el sistema de escuelas normales, cuyo señalamiento se hizo hace más de una semana y es preciso poner orden cuanto antes, dado que considera que dicho tema está corrompiendo el derecho.

Agregó que algunos actores ya actoras están propiciando una inestabilidad en la Secretaría de Educación de Zacatecas, utilizando a madres y padres de familia para que generen conflictos vulnerando los derechos de profesionales de la educación a causa de la disputa del poder interno.

“Es reprobable que alguien esté utilizando su nivel de mando para desestabilizar a la Secretaría de Educación de Zacatecas, no se vale utilizar a personas para la generación de esos conflictos, necesitamos una Secretaría de Educación con gobernabilidad y empoderada, se entiende que estas instancias son políticas, pero debería estarse discutiendo la política educativa para Zacatecas”, reclamó el legislador.

Enrique Laviada: El Oficialismo, Subordinado al Poder Ejecutivo

Enrique Laviada Cirerol partició con el tema “Reformas”, especificando que el titular del Poder Ejecutivo Estatal tuviera la obligación de rendir su informe anual ante la legislatura local, sin embargo, el oficialismo (Morena) desechó dicha iniciativa de reforma a la constitución.

“No me sorprende, se entiende que lo que pretenden es ocultar la ineptitud del Ejecutivo (David Monreal Ávila) y actuar como subordinados, no me sorprende; Morena ha impedido que prospere una iniciativa de reforma para que los puntos de acuerdo y los exhortos del congreso tengan un efecto vinculante de las autoridades y que estén obligadas a responder”, reclamó.

Destacó que, debido al voto del oficialismo, los exhortos de importancia social para sectores vulnerables como la comunidad migrante, entre otros, no prosperarán, además lamentó que el mismo oficialismo, sin darse cuenta votó en contra de ellos mismos, dado que de igual manera han realizado exhortos en favor de las comunidades sociales que representan.