Mi Jardín de Flores

¡Rodrigo Castañeda tan Mamón!

Por La Madre Teresa de Chalchihuites

Nuestro más profundo agradecimiento al total e incondicional apoyo del hermano presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a la hermana presidenta electa, Claudia Sheinbaum, y al pueblo mexicano, que condenaron firmemente el golpe de Estado fallido en Bolivia, por parte de algunos malos militares ¡La Patria Grande está más unida que nunca!: Luis Alberto Arce Catacora.

CHALCHIHUITES, Zac.- Viernes 28 de junio de 2024. Glorifi ca mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Los Cadáveres en el Clóset de David

DAVID Monreal sigue metiendo cadáveres en el clóset: ayer jueves 27 se cometió el enésimo asesinato del mes, pero su coordinadora de comunicación social, Andrea Castañeda de Luna, como antes lo hacía su antecesor, Gerardo Flores López, no lo dio a conocer a la opinión pública, seguramente por órdenes del gobernador, que metió, como acostumbra, el cadáver en su clóset.

-HAY que decirle al compañero Margarito Juárez González, que se ponga más trucha, porque nuestros lectores merecen estar bien informado, con pelos y señales-.

-NO ES cuestión de él, sino del gobernador, está claro que oculta los asesinatos para presumir de una seguridad que está muy lejos de brindar a los zacatecanos, aquí está el reporte del Gobierno de México que me acaba de llegar, miren: Zacatecas 1 asesinato; muestro las pruebas para que nuestros lectores no se vayan con la fi nta de que los homicidios están bajando como presume David, pues los oculta-

-EL DAVID ‘Mentiras’, salió más mentiroso que ‘El Pinocho de Bernárdez’, cuando menos ‘El RaTello’ no guardaba cadáveres en su clóset, nomás pujaba y aguantaba vara, pero no los ocultaba-.

-¿Y LOS desaparecidos… ya vio que hoy nuestro Diario viene tupidito de Cédulas de Búsqueda?-.

-POR supuesto, madre Teresa, principalmente me llama la atención las privaciones ilegales de la libertad de los hermanos: ORLANDO ADÁN DIOSDADO de 34 años, y JUAN CARLOS DIOSDADO RODRÍGUEZ de 45 años, quienes fueron ‘levantados’ por criminales fuertemente armados en Guadalupe, Zacatecas, ayer 27 de junio.

OTRO privado ilegalmente de la libertad, es JUAN FRANCISCO RODARTE MARTÍNEZ de 21 años, secuestrado por criminales armados ayer 27 de junio, en Calera de Víctor Rosales, Zacatecas.

OTRO más privado ilegalmente de la libertad, es JOSÉ LUIS GARCÍA CARRILLO de 49 años, secuestrado por delincuentes fuertemente armado el 26 de junio de 2023, en la comunidad El Moral, Jerez, Zacatecas.

Y AÚN hay más: .

JAVIER CHIHUAHUA CARRILLO de 28 años, desapareció forzadamente el 5 de junio del presente año en la comunidad San Cristobal, Fresnillo, Zacatecas.

JOSÉ LUIS MORALES MARTÍNEZ de 44 años, desapareció forzadamente desde el año de 2007, en Zacatecas, Zacatecas.

LOS HERMANOS ADÁN CARDONA QUIÑONES de 29 años y JORGE CARDONA QUIÑONES de 36 años, desaparecieron forzadamente desde 22 y 23 de junio de 2024, respectivamente, en la comunidad Rancho Grande, Fresnillo, Zacatecas, y .

MIGUEL ÁNGEL RINCON MONTOYA de 21 años, desaparecido forzadamente el 25 de junio de 2024, en Rancho Grande, Fresnillo, Zacatecas”.

-¡SANTO Dios, van a dejar a Rancho Grande sin habitantes!-.

-A TODO el estado, madre Teresa, los zacatecanos estamos en peligro de extinción con este chinche gobierno inepto que nada resuelve.

El Fracaso Rotundo de David Monreal

-LO DICE el joven diputado Ernesto González Romo: ‘Durante los últimos 10 años hemos estado pendientes de cuantos elementos manda la federación para la seguridad de Zacatecas y lo que hemos visto es que fi nalmente eso no resuelve nada’-

-Y NI resolverá nada, madre Teresa, porque como dice la Xóchitl Gálvez, está bien ‘güey’, este gobierno, no sabe gobernar; por eso el Ernesto está tan desesperado que cree que sólo ‘modifi cando la Constitución se acabará la delincuencia en Zacatecas-.

-NAAA…, perdón por la expresión, pero esa es una reverenda mamada: lo que necesitamos es un buen gobernador, no un payaso; un gobernador que quiera a Zacatecas, que sea honesto, capaz y que se rodee de gente igual o más honesta y capaz que él, para que resista los embates del narco: vean a Aguascalientes, Durango, Coahuila; antes tenían broncas con el narco, ahora son de los estados más seguros, lo que necesitamos son gobernantes que no se dejen corromper por el narco y que no solape a corruptos y criminales-.

El Mamón Rodrigo Castañeda

¡QUÉ MAMÓN salió el Rodrigo Casta- ñeda Miranda, secretario de Economía en el desgobierno del David Monreal, quiso chamaquear a nuestro compañero Miguel Alvarado Valle, a quien en entrevista banquetera le dijo que en la actual administraci ón se han creado 196 mil 929 empleos, ¡pinche viejo mamón!-.

-¡DOÑA Petra!-.

-ES QUE da coraje, madre Teresa, yo creo que no debería de burlarse de la buena fe de nuestro compañero, Miguel: 196 mil 929 empleos en el .desgobierno. del David, ni en sueños, son 65 mil 643 empleos por año, más los que se acumulan en dos meses y cacho que faltan para llegar a la mitad de su sexenio-.

ESTÁ PEDORRO el Rodrigo, yo le apuesto lo que quiera que el Rodrigo está mintiendo.

-PERO no se enoje, doña Petra, si ya los conoce como son.

-ES QUE nuestros lectores merecen respeto, el Rodrigo se pitorreó del compañero y de nuestros lectores, no se vale-.

-ESO es lo que usted cree, pero la gente, en estos tiempos, está muy bien informada-.

-ES CIERTO lo que dice la madre Teresa, yo le aseguro que muchos se carcajearon de Rodrigo Castañeda y hasta deben de haber dicho: .¡Mira este buey..!.-.

-¿SÍ, verdad?, tiene usted razón, el pez por su propia boca muere.

-BUENO, yo me voy. Se quedan con Dios y María Santísima de Guadalupe-.