El Narco Recibe el Primer Congreso Internacional con dos Asesinatos

Por la Madre Teresa de Chalchihuites

CHALCHIHUITES, ZAC.– Sábado 29 de junio de 2024. Glorifica mi alma el Señor y mi espíritu se llena de gozo al contemplar la bondad de Dios mi Salvador. Gracias, oh Señor, por mandarnos tu luz misericordiosa que nos permitió salir del oscuro túnel en que el perverso, corrupto, fraudulento y mendaz exgobernador, Alejandro Tello Cristerna, nos mantuvo desde el 12 de septiembre de 2016, hasta el 11 de septiembre 2021, que logramos salir con el poder del voto ciudadano y del milagroso Santo Niño de Atocha. Amén. P.D. Sólo que ahora estamos peor, la criminalidad continúa, además de la corrupción y la impunidad.

Con dos Asesinatos el Narco Recibió ‘El Primer Congreso Internacional de Seguridad Pública por la Paz’

“LA VERDAD, madre Teresa, no sé si reír o llorar con este gobierno fallido de David Monreal Ávila, ya va a cumplir 3 años de ‘desgobierno’ y no se cansa de mentir y de presumir que este 2024 es el “Año de la Paz en Zacatecas” y hoy nos amanecimos con la noticia de que ‘el señor gobernador inventó un nuevo juguetito al que impuso el nombre de ‘El Primer Congreso Internacional de Seguridad Pública por la Paz’, en el Palacio de Convenciones, al que convirtió en el ‘Salón de la Farsa’, todo para presumir una seguridad inexistente: “¡CARAJO, NO mamen!, todo ese dinero que David está derrochando en su chafa y mendaz ‘Año de la Paz’, debería convertirlo en alimentos para los miles de zacatecanos que comen una sola vez al día.

“PERO LO que más coraje me da es que el susodicho evento internacional mamón, fue recibido por el narco con dos asesinatos”.

-¡SANTO DIOS! ¿Cómo va a ser?-.

-PUES ASÍ fue, y aquí les tengo el informe diario del Gobierno de México, que dice que ayer viernes 28 de junio se cometieron en Zacatecas 2 asesinatos, o sea: en los momentos en que David se paraba el cuello con los representantes de Chile, Corea del Sur, El Salvador, España y Perú, incluido México, asegurando que del 12 de septiembre de 2021, día en que tomó posesión como gobernador, a la fecha, ‘se logró disminuir el número de homicidios dolosos en 40%; y cada mes, en los últimos tres años, la cifra va en decremento de manera progresiva y constante. Durante el semestre que corre actualmente, comparado con el segundo semestre de septiembre de 2021, se redujeron en 68% los asesinatos’.

“PARA PRESUMIR eso, David fabricó su nuevo Juguetito que están muy lejos de ser realidad”.

-POR ESO el David -doña Petra toma la palabra- mete cadáveres de asesinados en el clóset, si no ¿cómo va a demostrar las mentiras que dice?, no, si no es tonto, por eso oculta los asesinatos en el clóset; al ‘Holgazán’ yo ya no le creo ni el Dios Bendito, resultó más mentiroso que ‘El RaTello’.

-ENTONCES, EN el momento en que don David se vanagloriaba, ante esos personajes extranjeros, ¿en algún lugar del estado, le arrancaban la vida a dos zacatecanos? ¡Vive Dios!, yo no recuerdo que don Alejandro Tello ocultara la verdad de la inseguridad, él, hasta donde yo sé, informaba verazmente, pero ahora don David no lo hace:

“ES UNA vergüenza que el bodrio ese del Primer Congreso por la Paz, los malos organizados lo hayan recibido con 2 homicidios dolosos y don David los haya ocultado a la opinión pública por medio de los diferentes medios de información, olvidando lo que dijo nuestro Señor Jesucristo:

‘LA VERDAD OS HARÁ LIBRES’.

“NO SE vale desoír a Dios Nuestro Señor”.

¿A qué Vinieron Esos Señores?

“NUESTRO DIARIO Página 24 Zacatecas, nos informa que los representantes de los países invitados, son:

‘EL SUBPREFECTO Danilo Guillermo García Toro de Chile, secretario de la Asociación de Policías, Enlace y Seguridad Acreditados en México.

ÓSCAR JAVIER Rodríguez Aguirre, presidente del Consejo Estatal de Consulta y Participaciones Ciudadana en Metería de Seguridad Pública.

EL COMISARIO Luis Ochagavía Sánchez de España.

EL CÓNSUL Bae Young Kee, de Corea del Sur, y EDUARDO GÓMEZ del Campo Díaz Barreiro, de México’, entre otros.

-PURA GENTE importante, ¿se imaginan ustedes cuántas toneladas de frijol, compraría don David para entregarlas a nuestros hermanos zacatecanos que, con grandes sacrificios apenan comen una sola vez al día?, ¡con los puros viáticos de estos importantes personajes, calmaría un poco el hambre crónica de nuestros hermanos.

-VARIAS TONELADAS de frijol, madre Teresa, tiradas a la basura en un pinche y culero ‘Primer Congreso Internacional de Seguridad Publica por la Paz, que no ayudará en nada, sólo para ocultar los dos asesinatos de zacatecanos que se cometieron ayer viernes 28 de junio.

“YO LAS dejo -dice don Roberto-, me voy a La Sierra (es una cantina), pa’echarme un mezcalazo pa’l coraje, pues ese méndigo Congresito va a vale lo que se le unta el queso… una pura ching… (censurado)”.

-PUES NOS quedamos solas, madre Teresa, ¿qué opina usted de ese nuevo juguetito del ‘Holgazán’-.

-YA LO dije: mejor hubiera comprado varias toneladas de frijol y repartirlas entre las miles de familias zacatecanas que comen una sola vez al día.

-BUENO, YO también me voy. Se queda con Dios y María Santísima de Guadalupe-.