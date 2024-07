Se Disparan los Precios de Productos de la Canasta Básica

El Huevo de Aumentó de 26 a 46 Pesos: Comerciantes

Por Nallely de León Montellano

Durante el mes de junio se registraron dos incrementos en los precios de productos de la canasta básica en Zacatecas, lo que ha generado pérdidas importantes para vendedores; esto, debido a que los clientes disminuyen sus compras dado el desajuste que dichos incrementos implican para sus finanzas.

Guillermo Magallanes, propietario de una cremería en el mercado Genaro Codina de la capital del estado, explicó que este mes los precios en lácteos como crema y queso han incrementado 30% aproximadamente. Detalló que, en su caso, el producto más caro es el queso añejo que subió de 180 a 220 pesos.

El huevo subió de 26 a 46 pesos, las tostadas de maíz también subieron de 32 a 35 pesos por paquete, es decir, un aumento de tres pesos por pieza, lo cual adjudica al posible incremento en el precio del maíz y el aceite.

Las bajas de ventas registradas hasta el momento son de 20% aproximadamente; ante ello, Magallanes expuso que a pesar de que las compras no paran, los clientes optan por comprar menos productos, afectando en sus ventas diarias como comerciante; en consecuencia, señaló que también ha tenido que disminuir los pedidos a sus proveedores.

Por su parte, Octavio Frausto, propietario de la frutería El Nene, ubicada en el mismo mercado, comentó que las ventas de frutas y verduras han reducido hasta 50% en lo que va del 2024 a causa de los incrementos registrados, los cuales considera como históricos.

Detalló que verduras como el chayote, la coliflor, el chícharo, el elote, los rábanos y el aguacate se han elevado de manera considerable, por lo que, debido a la disminución de compras por parte de clientes, ha optado por eliminar estos alimentos de su negocio, en tanto los precios no se regularicen.

“Precisamente por eso yo no he traído nada de eso porque está exageradamente caro y no se vende”, explicó.

Explicó que el precio de proveedor del chayote es de 80 pesos y para el público es de hasta 95 pesos; el manojo pequeño de rábano a 50 pesos y para el público a 65 pesos, cuando normalmente cuesta 20 pesos; la pieza de coliflor cuesta a 50 pesos y para el público a 60 pesos, cuando el precio normal era de hasta 17 pesos; el kilo de aguacate cuesta hasta 100 pesos y para el público un poco más.

Otro sorpresivo incremento ha sido el cilantro ya que, actualmente, al público en general únicamente se le vende de cinco pesos para arriba, de lo cual obtienen una cantidad muy pequeña. En años anteriores, la ciudadanía podía comprar hasta un peso de cilantro por una cantidad considerable de esta legumbre. Es decir, un manojo de cilantro que normalmente podría costar 10 pesos, actualmente se vende hasta en 45 pesos.

“Sí me preocupa porque no vendemos lo mismo que antes y la gente se retira también. Esperemos que las lluvias ayuden a que los precios bajen un poco, a ver si ya se ponen más accesibles”.

En tanto, los costos más accesibles están en productos como el jitomate, cebolla, papa, limones entre otros, los cuales han mantenido las ventas a pesar de las afectaciones que implican los incrementos para clientes, comerciantes y proveedores.